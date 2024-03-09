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17 марта 2020 года

НОВОСТИ IV МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

День Победы над фашистской Германией — одна из главных памятных дат в истории нашего Отечества. Великий подвиг народов бывшего Советского Союза и его значение для нынешних и будущих поколений обязывают нас всегда помнить о нём. И поэтому в преддверии 75-летия Победы редакция Федерального журнала «Сенатор» приняла решение о проведении IV Международного творческого Конкурса (МТК) «Вечная Память». Несмотря на то, что, по объективным причинам, III МТК «Вечная Память» так и не был завершён, а приём заявок раньше времени был остановлен, в рамках нынешнего Конкурса все работы по третьему Конкурсу будут продолжены, чтобы подвести и его итоги. МТК «Вечная Память» давно стал главным конкурсом России, который уже в четвёртый раз проводится в честь юбилея Победы. В рамках предыдущих Конкурсов (в 2005, 2010 и 2015 гг.) в нём приняло участие более 22.000 авторов из 45 стран мира, и он привлёк к себе внимание миллионов пользователей Интернета, в т.ч. школьников и студентов, учителей школ и преподавателей вузов, ветеранов-участников Великой Отечественной войны и их потомков, которые радовались такому открытому Конкурсу в Интернете о Великой Отечественной войне и её героях. Медиа портал Конкурса стал источником животрепещущей информации о войне и её героях, а его материалы — часто темой школьных сочинений, ЕГЭ для старшеклассников, курсовых и дипломных работ студентов. МТК «Вечная Память» внёс и неоценимый вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи на славных примерах доблести и мужества старших поколений. Отрадно, что все шире стали в нем принимать участие представители народов других стран на постсоветском пространстве и дальнего зарубежья, среди которых тоже немало представителей педагогического и школьного образования, преподаватели средних школ, вузов и академий... Далее

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17 марта 2020 года

НОВОСТИ III МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

...В Конкурсе активное участие приняли и маленькие художники. Поступило более 500 детских рисунков, среди них особенно выделяются рисунки учащихся спецшкол из Республики Казахстан.

И, наконец, о литературно-публицистических материалах Конкурса. Скажем сразу: в связи с огромным наплывом заявок и конкурсных работ, часть из них пока ещё не рассмотрена. Поэтому, скорее всего, более полные итоги Конкурса будут готовы не ранее 20 ноября, когда Оргкомитет обнародует и список финалистов III МТК «Вечная Память». И только после этого материалы будут переданы на рассмотрение членам Жюри. А сегодня Оргкомитет обращается ко всем авторам литературно-публицистических материалов с рекомендацией своими силами и за свой счёт провести необходимое редактирование и корректуру своих произведений и выслать их нам по электронному адресу МТК «Вечная Память» с пометкой «РЕДАКТИРОВАН» — до 10 ноября 2015 года, когда планируется публикация этих работ на портале Конкурса. Надо особо отметить, что без должной правки и корректуры материалы просто не смогут быть переданы членам Жюри, ни тем более опубликованы. Нелишне будет напомнить авторам и о том, что по условиям конкурса к рассмотрению принимаются только ранее не публиковавшиеся работы. И очень не хотелось бы повторения неприятных историй предыдущих конкурсов, когда некоторые авторы представляли свои уже опубликованные произведения: таких авторов приходилось просто исключать из участия в Конкурсе. Предупреждаем, что сегодня Оргкомитет вооружён специальной программой «Антиплагиат», и мы очень надеемся, что не придётся «принимать меры» ни к финалистам, ни тем более к лауреатам Конкурса: святая идея Конкурса исключает нечестное участие в нем... Далее

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09 октября 2015 года

ВСЕМ, КОМУ ДОРОГИ ЧЕСТЬ И СЛАВА РОССИИ!

Уважаемые участники МТК «Вечная Память», а также друзья, коллеги и граждане России!

Обращаемся к вам с просьбой поддержать наше обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину о сооружении в Москве памятника прославленному полководцу Великой Отечественной войны Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому в год 120-летия со дня его рождения! За короткое время нам нужно собрать 100 тысяч подписей, чтобы Президент мог принять положительное решение по этому вопросу и тем самым поставить точку волоките с неисполнением принятого ещё в 2007 году Постановления Мосгордумы №81 (от 16 мая 2007 г.) по ходатайству Федерального журнала «СЕНАТОР».

Желающие авторы-участники Конкурса могут публиковать наше обращение к президенту России в местной прессе и в Интернете со ссылкой на этот адрес: https://www.roi.ru/22039, чтобы люди могли зарегистрироваться на портале Госуслуги и проголосовать "ЗА" поддержку петиции!

Федеральный журнал «СЕНАТОР»

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18 апреля 2014 года.

«СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!»

Оргкомитет III Международного творческого конкурса «Вечная Память» продолжает идею сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе созданием интерактивного альбома победителей фашизма «Спасибо за жизнь!». Начало этому проекту был положен ещё в 2009-2010 годах в рамках предыдущего конкурса, состоявшегося в честь 65-летия Победы. В большей степени созданию этого альбома послужили читательские письма. Так, например, Юлия Сафронова из Москвы писала:

«Спасибо вам за прекрасный подарок в год 65-летия Победы — ваш конкурс, который показал себя авторитетным международным творческим мероприятием по воспитанию патриотизма и сохранению памяти о Великой Отечественной войне и её героях. Считаю, что сам Бог велел вам провести и конкурс на лучшую фотографию ветерана Великой Отечественной войны. Ведь скоро среди нас не останется и их. Давайте же сохраним о них память не только в наших сердцах, но и в замечательных фотографиях этого героического поколения!».

Сегодня идея создания интерактивного альбома «Спасибо за жизнь!» получила поддержку и со стороны наших коллег и партнёров, которые решили объединить с нами усилия, в т.ч. в создании фото-стендов (см. фото), которые будут установлены на площади у Большого театра в Москве в рамках праздничного оформления города к 9 Маю — с 4-го по 10-ое мая этого года. В связи с этим редакция журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем заинтересованным гражданам России и других стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, с просьбой оперативно откликнуться на наше предложение: выслать в указанный ниже адрес электронной почты фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Фотографии, поступившие в адрес Оргкомитета конкурса до 27 апреля 2014 года, будут использованы в создании стендов, а также будут включены в интерактивный альбом ветеранов Великой Отечественной войны «Спасибо за жизнь!»... Далее

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16 апреля 2014 года.

БАНДЕРОВЦЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ И СЕЙЧАС

Уже много лет накануне всенародного праздника 9 Мая растёт число посетителей на медиапортале Международного творческого конкурса «Вечная Память». Большинство из них — школьники и студенты, которые охотно используют опубликованные на портале произведения в работе над своими сочинениями и курсовыми работами, сохраняя тем самым память о событиях и героях Великой Отечественной войны, содействуя воспитанию патриотизма, уважения к предкам и к самой истории нашей страны. Об этом пишут нам не только преподаватели вузов и учителя школ, но и сами школьники и студенты, обращаясь к нам за разрешением на использование материалов.

Учитывая события, происходящие сегодня на Украине, Оргкомитет МТК «Вечная Память» принял решение о расширении конкурсной тематики в рамках III МТК «Вечная Память» о подлинной роли украинских националистов-бандеровцев, которая ранее освещалась очень скупо — чтобы не навредить «дружбе народов». Ведь только правда истории может помочь новым поколениям получить правильное представление о прошлом. Поэтому Оргкомитет конкурса ожидает новых произведений о малоизвестной истории украинских националистов, их роли и месте в годы Великой Отечественной войны и сегодня. А с другими материалами конкурса можно ознакомиться... Далее

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03 октября 2013 года.

ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ

Владимир Толстой: «Ганди сказал в своё время: «Я не желаю, чтобы мой дом был обнесён высокой стеной и чтобы мои окна были наглухо заколочены. Я хочу, чтобы волна культуры всех стран свободно проникала в мой дом, но я не желаю, чтобы она захлестнула и сбила меня с ног». Именно такой и должна быть государственная культурная политика нашей страны, приветствующая всё свежее, новое, здоровое и талантливое, но при этом твёрдо стоящая на страже тех ценностей и основ, на которых испокон веков зиждется Россия…»

Карен Шахназаров: «СССР, как известно, обладал не только полным политическим суверенитетом, но он обладал ещё и тем, что называется «суверенитет культурный». И вот в этом смысле, если говорить о том, что нам удалось сегодня вернуть политический суверенитет, с культурным суверенитетом, на мой взгляд, ситуация гораздо сложнее — в значительной степени он нами сегодня утерян. Некоторые могут сказать о том, что не бывает суверенитета культурного, культура всемирна. На что я бы ответил, что культура не имеет границ, но культура имеет корни. И весь вопрос вот в чём: следующее поколение, какое-либо другое поколение, через поколение, воспитанное уже в отсутствие культурного суверенитета или в иных культурных традициях, захочет ли оно вообще сохранять политический суверенитет страны? Вот это вопрос, который, конечно, весьма, на мой взгляд, остро стоит в современной России. В 1870 году, после победы Пруссии над Францией, канцлера Бисмарка спросили, кто выиграл войну, видимо, намекая на то, что он скажет: я или какой-нибудь генерал. Бисмарк ответил: «Прусский учитель». Действительно, в то время им удалось создать лучшую в Европе систему образования. К сожалению, не могу сказать того о системе сегодняшнего нашего образования. Мне кажется, было бы логично именно в Год культуры в России ввести обязательный экзамен по литературе в школах. Мне кажется, вообще было бы правильно ввести курс классической русской литературы во всех вузах страны, включая технические вузы и военные, средние и высшие учебные заведения…»

Алексей Варламов: «Я очень горячо поддерживаю Карена Георгиевича, когда он говорит о том, что в Год культуры литературу надо сделать обязательным предметом, причём, с моей точки зрения, необходимо, чтобы это был не экзамен в форме ЕГЭ, не экзамен в форме теста, что для литературы противопоказано, а чтобы это было то полноценное сочинение, которое мы все с вами писали. И мне представляется, что сочинение необходимо вернуть не только в качестве выпускного экзамена в школах в качестве обязательного предмета, но и обязательного предмета для поступления во все высшие учебные заведения. Это действительно поднимет статус литературы как предмета…» Далее

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20 сентября 2013 года.

БОЛЬШОЙ КОНКУРС К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

В Москве объявлен III Международный творческий конкурс (МТК) «Вечная Память» к 70-летию Великой Победы! Фактически это продолжение I-го и II-го Конкурсов, которые были проведены к 60- и 65-летию Победы и вызвали широчайший отклик как в нашей стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье.

Отличие нового Конкурса в том, что в нём ещё больше увеличено жанровое разнообразие материалов, допускаемых к участию в Конкурсе, а также расширен возрастной состав участников: в целях содействия патриотическому воспитанию молодого поколения на высоких примерах Великой Отечественной войны к участию в нём будут допущены дети и школьники от 5 до 18 лет, что даст возможность выявить новые имена юных дарований и оказать содействие развитию детского художественного творчества.

Но самым значительным отличием нового Конкурса является включение в него новой номинации: «ВЕЛИКАЯ И ЗАБЫТАЯ» — к 100-летию начала Первой мировой войны.

В этом небывалом по масштабам конкурсе могут принять участие граждане России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран на постсоветском пространстве, а также дальнего зарубежья, в т.ч. наши соотечественники в различных странах мира.

В рамках III МТК «Вечная Память» организаторы конкурса вновь обращаются к учительскому сообществу и учащимся школ России с предложением провести в школах уроки по чтению, обсуждению и написанию сочинений по произведениям авторов-конкурсантов.

Кроме того, принято решение продолжить проведение Всероссийской акции «ПОСАДИТЕ ДЕРЕВО ЗА ТОГО ПАРНЯ!», получившей уже раньше активную поддержку на местах. Руководство Фонда «Маршалы Победы», редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем с призывом посадить до 70-летия Победы дерево в память о каждом павшем в Великой Отечественной войне защитнике Родины. Пусть всегда зеленеет и шелестит листвой наша благодарная память о них!

См. Положение о III МТК «Вечная Память».

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16 октября 2011 года.

СОЛДАТЫ ВОЙНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕИЗВЕСТНОСТИ

Когда ты видишь останки человека, умещающиеся в небольшой мешок, то понимаешь, что нельзя сегодня назвать чужим краснодарского станичника Ивана Никитина, оставившего дома двух дочерей и лёгшего в сырую землю, защищая подступы к украинской столице. Или казахстанца Абдували Абубакирова, который был смертельно ранен на Лютежском плацдарме и похоронен в Киеве, на Байковом кладбище. Его внук нашёл запись в базе «Электронной Книги Памяти Украины», и пожилые уже дети, искавшие могилу отца всю жизнь, смогли, наконец, приехать и поклониться его праху.

Память о войне соединяет нас всех пусть тонкой, но живой ниточкой, это ощущение я могу описать именно так. Возможно, это единственное настоящее проявление братства с близкими и дальними соседями, оставшееся нам в жизни. Это чувство и сегодня выше вопросов «бабла» или «политической целесообразности». Сохранить эту ниточку — и есть задача первостепенной важности. Донести другим, что все, погибшие в войну и похороненные в самых разных странах, — наши, родные. Мы — их дети и внуки. Топтаться по их могилам и пытаться «дать непредвзятую историческую оценку», которая сама по себе предвзятость в чистом виде — это не просто глупость, это свинство... Далее

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04 июня 2011 года.

ФЕЛЬДЪЕГЕРИ ПОБЕДЫ

Этим пилотам Великой Отечественной войны посчастливилось войти в историю тем, что 9 мая 1945 года они доставили в Москву Акт о капитуляции фашистской Германии и Знамя Победы. Слева — первый пилот, командир 10-й гвардейской авиационной дивизии, генерал-лейтенант Алексей Иванович СЕМЕНКОВ, а справа — герой нашего рассказа, первый узбекский пилот военной и гражданской авиации — кавалер ордена Ленина, орденов Отечественной войны II степени и Боевого Красного Знамени Абдусамат ТАЙМЕТОВ… Далее

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21 мая 2011 года.

ИСТОРИЗМ и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ

Здравствуйте уважаемая редакция и члены Оргкомитета II МТК «Вечная Память»!

Благодарю Вас и ваших соратников за организацию и проведение II МТК «Вечная Память»! Вы предоставили возможность детям войны рассказать о личном восприятии событий трагического времени. Жизнь во время войны для граждан, по воле случая попавших в прифронтовую полосу, была нечеловеческой. После Победы мы предпочитали не вспоминать об ужасах войны. Своеобразная психологическая защита, чтобы не тронуться умом. Молчание не значит забвение. Однако индивидуальное прошлое в каждом из нас присутствует в настоящем и будущем.

Ворошить прошлое, чтобы написать мемуары, было трудно, но доброжелательное отношение членов Оргкомитета Конкурса помогало мне добиться успеха. Спасибо им за терпение!

В своей деятельности по организации конкурса вы ориентировались на принцип историзма: верить свидетелям, очевидцам событий определенного промежутка времени, документам, которые подтверждают факты. Для историков, представителей направления французской «школы анналов», такой подход неприемлем. По едкому замечанию известного писателя Д.Оруэлла их действия таковы: они переписывают историю, как хотят, заменяя одну глупость на другую.

По биографии Анны Герман вероятно предположение, что она по национальности была немкой. Перед войной был нанесён беспощадный удар по представителям интеллигенции немецкого происхождения. Троцкисты уничтожали конкурентов. Прежде всего, репрессировали преподавателей вузов. Немцы в России того времени преподавали в школах, вузах, так как это были хорошие учителя, грамотные, исполнительные, аккуратные доброжелательные. Немецкая педагогика, как наука, занимала ведущие позиции в Европе и мире в конце XIX — начале XX века... Далее

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30 апреля 2011 года.

КАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА?..

В этом году исполняется 70 лет с начала Великой Отечественной войны, и мы решили создать на сайте МТК «Вечная Память» и в сети Facebook специальную страницу «Как началась война?..». Так же будет названа и коллективная повесть, в написании которой мы предлагаем принять участие всем желающим, чтобы создать истинно народную эпопею о самой страшной в истории войне и передать память о ней нашим потомкам. Лучшие «главы» этой эпопеи будут предложены для публикации в книге и журнале.

Писатель-драматург Виктор Штанько уже прислал первую главу этой повести; ждём теперь её продолжения и от вас: историю вашей семьи, воспоминания родителей, дедов и бабушек о том, как они встретили начало войны, какое участие принимали в ней — на фронте, в партизанском отряде, или как труженики тыла. В этой повести особое место займут и воспоминания детей военных лет: что запомнила детская память об этой войне?..

Для участия в написании повести вам следует пройти по этой ссылке, зарегистрироваться в сети ОК и публиковать свой текст повести в группе «Как началась война?..». Понравившиеся главы повести появится и на этой странице сайта МТК «Вечная Память».

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15 апреля 2011 года.

ЖУРНАЛ «СЕНАТОР» В ШКОЛАХ РОССИИ И ГЕРМАНИИ

В середине 90-х, когда мы приступили к созданию журнала нового типа — информационно-аналитического, многие нам по-доброму сетовали: «Кому сегодня нужен такой журнал? На нем ведь денег не заработаешь».

Но уже в 2003 году журнал «СЕНАТОР» занял первое место в открытом федеральном конкурсе «Петербург. Возрождение мечты», который был проведён Информационным управлением Администрации Президента РФ в честь 300-летия Санкт-Петербурга. К слову, известная «Комсомольская правда» тогда не оказалась даже в списке претендентов!

Прошло ещё несколько лет, и журнал «СЕНАТОР» сам стал учредителем: единственного в мире Международного творческого конкурса писателей и журналистов «Вечная Память», посвящённый истории Великой Отечественной войны и её героям, конкурса, который привлёк авторов из почти 30 стран мира.

Есть одна сторона в редакционной жизни — это письма, сотни и тысячи писем, которые поступают ежедневно в почтовый ящик издания. И почти день в день с 15-летием журнала к нам пришло письмо из Германии от одного из крупнейших в стране издательств, специализирующихся на выпуске учебников для школ Германии, Австрии и Швейцарии. Письмо с просьбой дать авторское согласие на использование одной из публикаций журнала «СЕНАТОР» в учебнике по русскому языку и литературе для старшеклассников.

Хорошо помним, что ещё за три года до этого Министерство образования и науки РФ включило ряд публикаций журнала в программу ЕГЭ старшеклассников по русскому языку и литературе (правда, не утруждая себя, как немцы, спросить нашего согласия). Приятно также снова и снова узнавать, что наши публикации становятся темой сочинений школьников, студентов, даже работ молодых учёных...

Германским издателям мы ответили, что только приветствуем их решение; ведь что может быть выше оценки нашего труда, чем цитирование публикаций журнала «СЕНАТОР» в школьных учебниках! Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

2011 год — это год 70-летия начала Великой Отечественной войны, победа в которой стоила народу нашей страны неимоверных жертв. И не только на полях сражений, но и среди мирного населения на территориях, попавших под оккупацию, а это только в России 18 регионов. Хатынь и Бабий Яр — лишь два символа этой трагедии. Но после распада СССР и эти символы остались за пределами России. И получается, что сегодня у нас в стране нет ни одного общенационального памятника, посвящённого трагедии мирного населения в годы войны. А ведь в одной Смоленской области за время оккупации погибло более 540 000 человек, треть жителей области. Это десять Бухенвальда! В Угранском районе области заживо было сожжено 742 мирных жителя, в соседнем Вяземском — 773; вместе это десять Хатыни!.. Далее

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23 февраля 2011 года.

В МОСКВЕ ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ II МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

Недавно в Москве завершило свою работу Жюри Международного творческого конкурса «Вечная Память», и Оргкомитет подвёл итоги Конкурса. Как уже сообщалось, было рассмотрено свыше 5000 заявок авторов из 23 стран мира. Высокий статус участника II МТК «Вечная Память» получили 155 человек из 14 стран. Среди них 46 писателей, 18 поэтов, 43 журналиста, 4 историка, 3 юриста, 1 актриса театра, 1 священнослужитель, а также 14 преподавателей вузов, учёных, 17 учителей, 1 аспирант, 2 студента, 9 школьников. (Среди авторов есть даже бывший егерь горно-стрелкового батальона германского вермахта из Австрии)... Далее

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22 февраля 2011 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЖУРНАЛА «СЕНАТОР»

(по поводу публикации об Анне Герман в «Комсомольской правде»)

Читатели журнала «СЕНАТОР» и участники II Международного конкурса «Вечная Память» знают, что уже много лет наша редакция поддерживает в Интернете публикации, посвящённые жизни и творчеству всемирно известной певицы Анны Герман. За семь лет в специальном разделе сайта журнала, теперь и в именном сайте Анны Герман, открытом к 75-летию со дня её рождения, собрано множество интересных и ранее не известных широкому кругу читателей материалов о её жизни и творчестве. А несколько лет назад мы вместе с членами семьи певицы, с помощью её родного дяди Артура Германа, при активном участии тех, кто близко знал Анну Герман, смогли подготовить её биографию, ставшую сенсацией. Потому что в ней было сказано, наконец, то, что многие годы и она, и её мать вынуждены были тщательно скрывать: что Анна Герман не только родилась в Советском Союзе, но и по происхождению из российских немцев.

Правда о жизни любимой певицы, о трагедии, через которую прошла её семья и она сама, сделала её еще более близкой для миллионов давних и новых её поклонников, сделала и более понятными её творчество, её характер, и только усилила любовь и глубокое человеческое уважение к ней.

Казалось бы, образ Анны Герман был всегда настолько полон света, хрупкости и нежности, что никто, ни при её жизни, ни после её раннего ухода, даже и подумать не мог о том, чтобы сказать о ней что-то плохое. Но времена меняются, приходят и новые личности…

В честь 75-ой годовщины со дня рождения Анны Герман, 13 февраля 2011 года, газета «Комсомольская правда» сделала ей посмертный «подарок»: опубликовала статью «Анна Герман возила из России в Польшу драгоценности и чеснок»... Далее

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21 ноября 2010 года.

ФИНАЛИСТЫ II МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

Ещё в январе 2005 года в редакции журнала «СЕНАТОР» родилась идея об учреждении в России международного творческого конкурса, посвящённого 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. И он был тогда проведён. Сегодня завершается второй такой конкурс, объявленный уже к 65-летию Победы, — II МТК «Вечная Память». Позади творческий марафон писателей и журналистов длиной больше года. Позади многомесячная работа Оргкомитета по рассмотрению материалов, присланных на конкурс. И вот некоторые цифры... Далее

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31 октября 2010 года.

ИЗ ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ

Поначалу официальным днём завершения приёма заявок на участие во II Международном творческом конкурсе писателей и журналистов «Вечная Память», посвящённом 65-летию окончания Великой Отечественной войны, был определён День Победы, 9 мая. Затем Оргкомитет конкурса, с учётом небывалой активности участников, решил продлить срок до 1 июня, до Международного дня защиты детей... Далее

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01 сентября 2010 года.

«АВГУСТОВСКАЯ БУРЯ» 1945 ГОДА

Информационное агентство Associated Press сообщает: Историки Запада переосмысляют роль Советского Союза в поражении Японии и окончания Второй мировой войны.

В августе 1945 года, когда американские самолёты сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, 1,6 миллиона советских солдат неожиданно атаковали японские силы в Восточной Азии. За несколько дней миллионная армия, которую император Хирохито держал в регионе, была разбита. Далее

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27 августа 2010 года.

БЛИЗИТСЯ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Скоро год, как был объявлен II МТК «Вечная Память» в честь 65-летия Победы…

Наши конкурсанты и читатели помнят, что Оргкомитет ранее обратился к художникам-дизайнерам с предложением разработать эскиз Диплома лауреатов и дипломантов этого творческого состязания. Сегодня мы представляем нашей аудитории некоторые из полученных работ и одновременно сообщаем о продлении этого графического конкурса до 20 сентября 2010 года. Напоминаем, что требования к эскизам остаются прежними: они должен быть исполнены с такими элементами, как орден «Отечественной войны», полководческий орден «Победа», символы СССР/России (хотя у кого-то могут быть свои решения по этому вопросу, что нами приветствуются). Для отражения героизма советских людей на фронте и в тылу могут быть использованы слоганы и девизы, приказы и воззвания, боевое Красное знамя, элементы плакатного искусства того времени, типажи героев тех лет... Далее

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15 августа 2010 года.

МЫ НЕ ИУДЫ!

Согласно историческим событиям, 3 сентября мы должны отмечать День Победы над милитаристской Японией. Это необходимо, чтобы знать историю нашей Родины, напоминать себе и миру о силе русского оружия, мужестве наших солдат, мудрости наших полководцев. Конечно же, гордиться всем этим. У нас растут сыновья и внуки, они должны быть патриотами своего Отечества, а на каком же еще примере их воспитывать?

Но наши власти, дабы не испортить японцам настроение, придумали заменить этот праздник на совсем нейтральный. «День окончания Второй мировой войны». Мол, война закончилась, а кто, кого победил — не имеет значения. Наверняка, у них в запасе еще немало подарков дальневосточным соседям. Как говорится, для милого дружка и сережку из ушка. Иначе, мол, Япония не захочет заключать с нами мир, да и Америка намекает. А воспитывать наших детей можно, в крайнем случае, на примере все тех же японцев... Далее

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10 августа 2010 года.

ЧТО БУДЕТ С ДНЁМ ПОБЕДЫ?

Уважаемые участники конкурса и читатели журнала «СЕНАТОР»!

Предлагая вашему вниманию письмо уже почившего в прошлом году украинского писателя Бориса Сотникова — одного из 5 тысяч авторов, пожелавших участвовать в II МТК «Вечная Память», мы ещё раз хотим обратить внимание общественности на наш конкурс. При подготовке проекта его заключительного этапа, нам очень важно знать мнение писателей, журналистов, историков, людей переживших военное лихолетье — всех, кто не остался равнодушным, и принял в Международном творческом конкурсе «Вечная Память» активное участие и внимательно следит за его ходом.

Нас интересует, какое значение имеет наш конкурс для общества и страны в целом: с точки зрения духовно-нравственного, общественно-политического, исторического, литературного, публицистического, воспитательного и познавательного?

Кроме того, мы хотели бы узнать ваше отношение к вопросам, затронутым в письме писателя Бориса Сотникова.

Наконец, волнующий нас вопрос: известно, что нынешний год в странах СНГ объявлен Годом ветеранов Великой Отечественной войны, а 2010 год — 65-летие Победы. Но после ухода ветеранов, что будет со всем этим — памятью о них, о войне, что будет с Днём Победы и будут ли проводиться парады Победы на Красной площади? Как мы будем отмечать (будем ли?) праздники 9 Мая, юбилеев Победы? Какие могут появиться традиции в память о войне и её героях в России и других странах-республиках бывшего СССР?..

Любой творческий конкурс, а тем более — международный, это такой же праздник, как и спортивные олимпийские состязания для спортсменов и болельщиков всего мира. С одной стороны, новые достижения в каждом виде спорта стимулируют самих спортсменов, а с другой, что более важно, выявляют новые направления в физической подготовке, на которые равняются тренеры всех стран, и человечество постоянно прогрессирует. А вот писательский прогресс в большинстве постсоветских государств прекратился, лишённый «тренерской» государственной поддержки, и даже скатился на духовный регресс, так как государственные издательства превратились по фактическому существу в малолитражные частно-хищнические издательства. А это означает, что Общественного Мнения они уже не могут создать «комнатными» тиражами. Частные же издательства-монополисты озабочены т о л ь к о прибылью, а не духовностью своих народов... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

02 июня 2010 года.

ЗАВЕРШЁН ПРИЁМ ЗАЯВОК — ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ КОНКУРС!

1 сентября 2009 года федеральный журнал «СЕНАТОР» объявил о проведении в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. II Международного творческого конкурса (МТК) «Вечная Память». Конкурс должен был завершиться 9 мая 2010 года, однако он вызвал такую активность наших авторов, что по их настоятельной просьбе он был продлён до 1 июня 2010 года. И вот вчера, 1 июня, в Москве Комиссия Оргкомитета завершила прием работ... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

19 мая 2010 года.

ОТ РЕДАКЦИИ

В ходе подготовки этого материала к публикации выяснилось, каких усилий стоило его автору, Ирине Григорьевне Кесаевой, отправить его нам — из-за отсутствия компьютера и доступа к Интернету. Даже с высокой температурой и во внеурочное время ей приходилось обращаться к чужим людям за помощью, потому что на всю школу — лишь один компьютер.

Мы знаем, что компьютеризация школ — одна из задач, поставленных президентом России. Конечно, эта задача, как и многие другие, не может быть решена мгновенно. Однако хотелось бы выразить надежду, что руководство республики, президент которой лично поддержал проводимую нами Всероссийскую акцию «Посади дерево за того парня!», поможет школе и её учителям, которая так активно и массово подключилась к этой акции, решить вопрос доступа в интернет в максимально сжатые сроки. Чтобы и другие хорошие дела этой школы, отражающие внимательное отношение всей республики к добрым инициативам и делам, могли сразу же становиться известными во всей стране, вызывая стремление следовать добрым примерам... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

18 мая 2010 года.

«ПОСАДИТЕ ДЕРЕВО ЗА ТОГО ПАРНЯ!»

«Проводимый в честь 65-летия Победы конкурс стал настоящим открытием и для нынешней молодёжи. Не секрет, подобные мероприятия сегодня совсем не в моде… Особенно ценно объявление участниками конкурса Всероссийской акции «Посадите дерево за того парня!». Парня, который в далёком сорок первом ушёл на фронт и не вернулся.

Интересно, сколько же людей поддержали эту акцию? Кто-нибудь посадил у себя в огороде или где-то в своём городе или населённом пункте это дерево памяти?..» — пишут нам и спрашивают о результатах акции журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитета МТК «Вечная Память». А вот некоторые ответы из писем авторов: «Только в Республике Северной Осетии — Алания в рамках Всероссийской акции «Посадите дерево за того парня!» с участием Президента Республики Таймураза Дзамбековича Мамсурова и большого количества людей посажено свыше 5000 молодых деревьев»... «25 апреля молодые и активные работники Киришской ГРЭС, продолжив закладку Аллеи Памяти на Пчеве, приняли участие во Всероссийской акции «Посадите дерево за того парня!» в память о каждом из тех миллионов человек, кто остался лежать на полях сражений»... «В рамках Всероссийской акции «Посадите дерево за того парня!» приняло участие и управление лесами Карачаево-Черкесии, отметив 65-летие Победы советских войск в Великой Отечественной войне памятной художественной посадкой деревьев. На склоне горы у правого берега речки Хуса в ст. Зеленчукская лесники Зеленчукского лесхоза высадили почти 6000 деревьев в форме надписи «65 лет Победе»... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

16 мая 2010 года.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ...»: К 100-ЛЕТИЮ ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ!

<...> Её имя неразрывно связано с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и с блокадой Ленинграда. Её имя навсегда осталась в списке работников Ленинградского радио, а по всей России её словами отождествляется память о Великой Отечественной войне, память о жертвах самой страшной и кровавой войны в истории человечества. Она всюду и всегда незримо присутствует с нами, когда мы вспоминаем войну, когда мы празднуем Великую Победу над германским фашизмом. Но эта женщина была немкой, российской немкой, но русской душой и с русским характером. Только беда в том, что в нашей стране многие представители старшего поколения не признают в ней немецкую кровь, они не верят, что нерусский человек способен мыслить по-русски и тем более написать величайшие строки, которые лучше всяких слов выражают всероссийскую боль и страдание, печаль и память о погибших на этой войне... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

07 мая 2010 года.

АВТОГРАФ ХХ ВЕКА

В Москву на празднование 65-летия Победы прибывает много гостей. Самые почетные из них — ветераны Великой Отечественной войны. В том числе, — впервые за последние годы — из бывших союзных республик. Один из них — легендарный сын полка Вова, герой очерка Ефима Гаммера (Израиль) «Юный кавалер ордена Славы», Тарновский Владимир Владимирович. На Рижском вокзале его встречал руководитель Оргкомитета МТК «Вечная Память», главный редактор журнала «СЕНАТОР» Фред Искендеров.

«Владимир Владимирович, — говорит он, — привёз и особое приветствие участникам конкурса «Вечная Память» — свою заметку «И я расписался на Рейхстаге, а также уникальные фотографии».

И ещё об одной радости говорит Фред Александрович: в этот предпраздничный день в Оргкомитет поступил конкурсный материал о единственном в мире Герое Советского Союза, который недавно отметил свой 100-летний юбилей, — Павле Фёдоровиче Кольцове, проживающем в казахстанском городе Зыряновске... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

29 апреля 2010 года.

КОНКУРС — ПРОДЛЕН!

Сегодня Оргкомитет II МТК «Вечная Память» решил рассказать о ходе конкурса. Для начала о статистике: ведь со дня объявления конкурса — 1 сентября 2009 года, прошло почти восемь месяцев, и за это время накопилось столько информации!

За 10 дней до окончания официального приёма заявок (9 Мая 2010 года), в портфеле Оргкомитета накопилось свыше 250 произведений. Среди них — 125 рассказов, 12 повестей, 37 очерков, 20 песен, более 50 стихов и баллад, а также 10 телевизионных программ. Следует отметить, что земляки Владимира Зворыкина, родившегося в древнем городе Муроме (1889 г.), русского инженера и отца мирового телевидения, стали «первооткрывателями» и II МТК «Вечная Память» из числа теле-, радиожурналистов и кинодокументалистов, представив в Оргкомитет свои работы.

Всего в Оргкомитет поступило свыше 2 600 писем и заявок из 22 стран мира. В списке государств, чьи граждане принимают участие в конкурсе, представлены Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, Израиль, Швеция, США, Узбекистан, Латвия, Литва, Приднестровье и Австрия...

А теперь о самом главном: учитывая небывалую активность участников нашего конкурса и их многочисленные настоятельные просьбы, Оргкомитет II МТК «Вечная Память» принял решение продлить срок приёма заявок с материалами от авторов. Отдавая одновременно дань и вкладу наших юных авторов, мы решили установить последний день приёма заявок с материалами авторов 1 июня 2010 года, до 24.00 часов, т.е. Международный день защиты детей... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

22 марта 2010 года.

РЕЗОНАНС КОНКУРСА ЗА РУБЕЖОМ

Запись передачи радио «Рэка», эфир от 19 марта 2010 года (Израиль).

<...> Недавно получил письмо из России от одного человека, родственники которого были в этом лагере. Он просил прислать ему одну из фотографий в более высоком разрешении. В конце письма он посоветовал поискать информацию о маме на нескольких поисковых сайтах. На этих сайтах я ничего не нашёл, но на всякий случай набрал в «Гугле» мамино имя и фамилию «Женя Брук», а также слово «Освенцим».

И вдруг первая же ссылка привела меня на страничку сайта российского федерального журнала «Сенатор», а точнее, Международного творческого конкурса писателей и журналистов «Вечная Память», учреждённого этим изданием в честь 60-летия Победы впервые за все послевоенные годы в России. Именно в рамках этого конкурса было опубликовано интервью, взятое у моей мамы в сентябре 1945 года писателем и журналистом газеты «Известия» Аркадием Первенцевым. Он подготовил его в рамках работы над материалами судебного процесса над палачами концлагерей, состоявшегося позднее в городе Люнебурге... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

18 марта 2010 года.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ!

Журналу СЕНАТОР давно известно об идущем в стенах Кремля и Государственной Думы Российской Федерации обсуждении вопроса о восстановлении Дня Победы над милитаристской Японией. Как известно, этот день — 3 сентября — был объявлен таковым ещё Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года. Однако после смерти Сталина и с приходом к власти Хрущева его не отмечали у нас как всенародный праздник, впрочем, как и 9 Мая, который был восстановлен Указом Верховного Совета СССР только в апреле 1965 года, накануне 20-летия Победы.

И вот первое официальное подтверждение идущего обсуждения: спикер Совета Федерации Сергей Миронов, во время своего выступления в Совете Федерации на научно-практической конференции «Азиатско-Тихоокеанский регион и национальная безопасность РФ» открыто предложил отметить 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и включить «забытый День Победы» в календарь памятных дат.

Миронов объяснил необходимость возвращения праздника, прежде всего, потребностью напомнить россиянам о праве России на Курильские острова. По его словам, в настоящее время Курилы зачастую не указываются не только на зарубежных, но и на российских картах Российской Федерации. Он также считает, что тех, кто печатает неточные карты, нужно привлекать к уголовной ответственности.

Отрадно, что инициативы журнала «СЕНАТОР» в этом вопросе, проявленные им еще в 2005 году в рамках первого Международного творческого конкурса (писателей и журналистов) «Вечная Память», наряду с увековечением памяти Маршала Советского Союза А.М. Василевского, всё же находят свой отклик. Теперь осталась ждать указа президента России о восстановлении Дня Победы над милитаристской Японией.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

02 марта 2010 года.

ФЕЛЬДМАРШАЛ ГУДЕРИАН СТОЯЛ ПЕРЕД НЕЙ НА КОЛЕНЯХ

Многие, наверное, уже заметили, что МТК «Вечная Память» каждый день открывает все новые имена и малоизвестные, а порой и вообще не известные ранее страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной: ведь нам пишут люди со всех концов мира, в том числе школьники и студенты. Фактически пишется живая история Великой Отечественной войны. Вот еще один пример.

Помните историю, связанную с героиней рассказа Аркадия Первенцева «Девушка с Тамани» https://konkurs.senat.org/girl_with_taman.html? Напомним: благодаря конкурсу «Вечная Память» внучка героини этого рассказа впервые узнала о том, что её бабушка, оказывается, — прототип героини знаменитого военного рассказа, в своё время ставшего для сотен тысяч солдат духовной поддержкой в тяжёлых сражениях с гитлеровскими фашистами за Отечество. Далее >>>

Оргкомитет Международного творческого конкурса (МТК) «Вечная Память» уже сообщал, что, откликаясь на предложения участников конкурса и их читателей, решил расширить конкурс: теперь к участию в нем допущены авторы и исполнители песен (написанных не ранее 2009 года). К заявкам от них с обычными фотографией, краткой информацией об авторах, их творческом пути должны быть также прикреплены: аудио файлы — в формате mp3, видео файлы — в формате avi или wmv, и тексты песен. Заявки принимаются с пометкой «ПЕСНИ ПОБЕДЫ».

Сообщаем также, что Оргкомитет решил предложить учительскому сообществу и учащимся школ России принять участие в оценке конкурсных произведений, публикуемых на портале конкурса. Речь идёт о проведении в школах внеурочных или специальных уроков-чтений по этим произведениям с написанием сочинений о лучших из них (по мнению учащихся). Такое участие учительского сообщества России вместе со своими учениками в рамках ГОДА УЧИТЕЛЯ в конкурсе «Вечная Память» станет неоценимым вкладом в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и её героях. Это будет и дополнительной оценкой произведений учителями и школьниками, от имени которых авторы произведений-победителей получат специальные призы и дипломы организаторов конкурса.

Эта инициатива Оргкомитета уже нашла добрую поддержку в ряде столичных школ и в Православной школе города Иваново. Конечно, полностью о её результатах мы сможем узнать только в мае, когда завершится приём заявок, а в школах проведут «подсчеты голосов» за выбранные ими произведения. Но в Оргкомитете надеются получать и текущую информацию о том, где, в каких школах и как будут проходить такие чтения, а мы расскажем о них в наших публикациях.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

04 октября 2009 года.

МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

В Оргкомитет конкурса поступила первая десятка заявок от авторов, желающих принять участие в нашем конкурсе. Среди них — наши первенцы-участники II Международного творческого конкурса «Вечная Память»: это Александр Огнёв (участник Великой Отечественной войны и лауреат I МТК «Вечная Память») из Твери, его земляк Михаил Петров и Станислав Александров из Минска (Беларусь). Пока в «портфель» конкурса включены несколько произведений, которые после соответствующей проверки отборочной комиссией будут подготовлены и переданы на рассмотрение жюри.

Учитывая предыдущий опыт нашей деятельности и некоторые негативные явления, которые были обнаружены в работе МТК «Вечная Память» в год 60-летия Победы, мы решили ужесточить подход к приему заявок. Теперь они принимаются только через Интернет и только от профессионалов — журналистов, писателей, поэтов, учёных историков-публицистов и ветеранов Великой Отечественной войны (мемуары, рассказы о войне, письма и различные дневниковые записи — https://konkurs.senat.org/aboutkonkurs). Также принимаются заявки и от начинающих авторов с опытом письменного творчества, имеющих авторские публикации в печати и в СМИ. Во-вторых… нам не хотелось бы повторения ошибок в прошлом и появления проблемных авторов, которые изрядно потрепали наши нервы во время прошедшего конкурса. А кто пожелают ввести нас в заблуждение, предложив нам произведения «не первой свежести» (ранее публиковавшиеся в различных СМИ и в Интернете), то они будут включены в «черный список» и станут героями критических материалов.

В заключении напомним, что участниками II МТК «Вечная память» могут стать как граждане Российской Федерации, так и граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе и стран Запада, Ближнего и Дальнего Востока. До 9 мая 2010 года включительно будут приниматься заявки авторов с произведениями, написанных специально по условиям конкурса или ранее не публиковавшиеся. Все работы должны быть посвящены Великой Отечественной и всему тому, что связано с историей войны и её ветеранами.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

24 августа 2009 года

3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ!

В преддверии 70-летия начала II Мировой войны (1 сентября) и забытого в России Дня Победы над Японией (3 сентября) мы решили сообщить читателям журнала важную информацию о сооружении в городе-герое Москве памятника Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому, которое впервые инициировано нами в рамках I Международного творческого конкурса «Вечная Память». За истекшее время мы добились определенного успеха — по ходатайству журнала СЕНАТОР вышло постановление Московской городской думы, хотя наша цель — сооружение самого памятника в столице. Поэтому, учитывая предстоящие юбилейные торжества по случаю 65-летия Победы и 115-летия со дня рождения А.М. Василевского, в Администрацию Президента Российской Федерации нами передано коллективное обращение на имя главы государства от редакции федерального журнала СЕНАТОР, ветеранов Великой Отечественной войны и деятелей науки и культуры России. А ещё раньше по данному вопросу мы вступили в заочный диалог с главой государства, внеся соответствующие записи в президентском блоге Дмитрия Медведева, дабы привлечь его внимание и к МТК «Вечная Память».

По имеющимся у нас данным, наше обращение в Кремле вызвало определенный интерес и вполне возможно, что в скором времени наши читатели первыми узнают о принятом решении по этому вопросу, а пока всем желающим мы предлагаем здесь уникальную возможность — быть в числе первых зрителей малоизвестных широкому кругу людей документальных фильмов о советско-японской войне 1945 года. Картины — американские, но это не помешало авторам фильма отметить забытый в России День Победы над Японией и рассказать почти все подробности этого грандиозного сражения, подчёркивая при этом роль советских войск в разгроме Квантунской группировки японских войск в степях Маньчжурии и на Тихом океане. Мы уверены, что каждый, кто интересуется историей советско-японской войны и итогами II Мировой получит массу впечатлений и новых знаний.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

23 декабря 2006 года

НЕПОЗДНИЕ СЛОВА

Уважаемые учредители международного конкурса, организованного и проводимого в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Обращаюсь к вам с восхищением, потому что вы провели его очень оригинально и талантливо. Мы, участники, с большим уважением к вам следили за интригой «развития сюжета» конкурса. При небольшой добавке из неё вполне может получиться занятный рассказ. Всё время присутствующая тайна настораживала, вносила перчинку и приструнивала авторов-шалунов. Интересно, необычно организованный конкурс до самого конца держал в игровом напряжении, как в финальном матче, всех игроков. Впечатление такое, что сами организаторы, придумывая нетривиальные ходы конкурса, получал удовольствие и радовались удачным задумкам. «Ну-ка, разгадаете нас?».

И точно, разгадать было трудно. Не все ровно прошли дистанцию. Я, например, сошёл с неё во время объявления победителей. Ну, всё, думаю, пора считать синяки и ушибы, подлечивать нанесённые авторскому самолюбию раны. И надолго отпал. Не представляя, что интрига не закончена, «сериал» продолжается.

Лишь недавно мои литературные друзья, не сошедшие с конкурсной дистанции и продолжающие следить за интригой, стали поздравлять меня: «Ведь ты стал Дипломантом!» Не сразу я понял, что речь идёт о вашем конкурсе. Действительно, попросил доку-сына, легко расщёлкивающего семечки компьютерных умников, выйти на ваш сайт и набрать нашу фамилию, как минуты через две он позвал меня полюбоваться моей чуть кривоватой «физией» и прочесть под нею, что мне присудили звание «Дипломанта» и наградили дипломом 1-й степени. Наступил долгий вечер праздника, не уступающего, наверно, радости победителя в бою. Ведь надо было сразиться с тысячи пятьюстами участников, чтобы они попадали, как человечки в компьютерной игре. Конечно, раз до победителя турнира я не дотянул, кто-то из них оглоушил и меня.

Что ж, радость победителя — она ведь ничто, если переживается в одиночестве. Поэтому спешу поделиться ею с вами, интересные, необычные, незнакомые люди. Удачи вам в дальнейших творческих задумках!

С уважением к вашему журналу и ко всему составу жюри, серьёзно и объективно подошедшему к оценкам произведений,

Виктор РЫБАЛКО,

член Московского городского отделения Союза писателей России (г. Королёв).

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

12 декабря 2006 года

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-ЦЕНТРА АДМИНИСТРАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Завершено восьмое пленарное заседание Сахалинской областной Думы, в повестке дня которого значилось более 40 вопросов, в том числе — инициатива деятелей науки и культуры России и редакции федерального журнала «СЕНАТОР» по увековечению памяти Маршала Советского Союза А.М. Василевского. Отмечая заслуги выдающегося полководца Великой Отечественной войны, депутаты Сахалинской областной Думы единогласно поддержали обращение главного редактора федерального журнала «Сенатор» Ф.А. Искендерова об увековечении памяти Маршала Советского Союза А.М. Василевского. «Ведь именно А.М. Василевский, назначенный летом 1945 года главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке, — говорится в постановлении Сахалинской областной Думы, — проявил талант полководца, выдающиеся способности в планировании и координации военных действий, в результате которых была разгромлена Квантунская группа армий Японии, в результате японцы изгнаны из Северо-Восточного Китая и Северной Кореи, освобождены Южный Сахалин и Курильские острова. Именно за Дальневосточную кампанию Маршал А.М. Василевский был удостоен второй Золотой Звезды Героя Советского Союза…».

Текст Постановления направлено Президенту Российской Федерации В.В. Путину, автору проекта, руководителю организационного комитета международного творческого конкурса «Вечная Память» Ф.А. Искендерову, руководству Генерального Штаба Вооружённых Сил Российской Федерации и в Российский Оргкомитет «Победа».

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

30 ноября 2006 года

ИНТЕРФАКС СООБЩАЕТ

Калининградская Дума выступает за объявление 2007 года «Годом памяти маршала Василевского».

Дума Калининградской области направила обращение к руководству страны с предложением объявить 2007 год «Годом памяти маршала А.М.Василевского», поддержав, таким образом, соответствующую инициативу группы деятелей науки, культуры и искусства России.

Как отмечается в постановлении областной Думы, текстом которого располагает «Интерфакс», «в качестве командующего 3-м Белорусским фронтом А. Василевский был автором стратегической Восточно-Прусской операции 1944-1945 годов, результатом которой явилось уничтожение оплота фашизма на этой земле и создание самой западной области Российской Федерации».

«Александр Василевский — видный государственный и военный деятель, один из величайших полководцев нашей Победы. Мы обязаны отметить его заслуги перед Отечеством, сохранить память о нем, воспитывать на его примере самоотверженного служения народу подрастающее поколение», — подчёркивается в документе.

Инициативная группа по увековечиванию памяти маршала А. Василевского предлагает в 2007 году поставить ему памятник в Москве, присвоить имя военачальника одной из воинских частей, открыть мемориальный кабинет маршала в помещении музея «Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на Поклонной Горе и ряд других мероприятий.

А. Василевский в годы Великой Отечественной войны возглавлял Генеральный штаб, был одним из авторов многих стратегических операций. В августе-сентябре 1945 года, в качестве главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке спланировал и осуществил разгром Квантунской группировки армий Японии. В послевоенные годы А. Василевский был министром обороны СССР, а затем — первым председателем Комитета ветеранов войны.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

29 ноября 2006 года

О РЕШЕНИИ БЛАГОДАРНЫХ КАЛИНИНГРАДЦЕВ

На днях депутаты Калининградской областной Думы единогласно поддержали инициативу Федерального журнала «СЕНАТОР», а также деятелей науки, культуры и искусства России «Об объявлении 2007 года «Годом памяти Маршала Победы А.М. Василевского». Об этом гласит Постановление Калининградской областной Думы (от 24 ноября 2006 года) «Об обращении Калининградской областной Думы к Президенту Российской Федерации Путину В.В. об объявлении 2007 года в России «Годом памяти Маршала Победы А.М. Василевского». В нем, в частности, говорится: «Александр Михайлович Василевский — личность выдающаяся — видный государственный и военный деятель, один из величайших полководцев нашей Победы. И мы — граждане России обязаны отметить его заслуги перед Отечеством, сохранить память о нем, воспитывать на его примере самоотверженного служения народу подрастающее поколение.

Для жителей Калининградской области память Александра Михайловича Василевского особенно свята. В качестве представителя Ставки Верховного Главного Командования Вооружённых Сил СССР и командующего 3-м Белорусским фронтом он был автором стратегической Восточно-Прусской операции 1944-1945 годов, результатом которой явилось уничтожение оплота фашизма на этой земле и создание самой западной области Российской Федерации».

Напомним, что главный замысел проведения Года заключается в сооружении и открытии в Москве памятника маршалу ко дню 30-летия его смерти (05 декабря 2007 года) и мемориального Кабинета Маршала А.М. Василевского в помещении Музея «Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на Поклонной Горе, а также ряд других мероприятий.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

27 сентября 2006 года

ПРИМЕТ ЛИ КОНФЕРЕНЦИЯ РКВВС РЕЗОЛЮЦИЮ?..

В последние дни сентября в Москве пройдут V Общероссийская отчетно-выборная конференция Российского Комитета ветеранов войны и вооружённых сил (РКВВВС) и празднично-юбилейные мероприятия, организованные в честь 50-летия этой общественной организации ветеранов России. Предполагается, что 28 сентября состоится отчетно-выборная конференция РКВВВС, а 29 сентября — встреча делегатов конференции с молодёжью Москвы, которая пройдёт в Академии управления при Президенте России. 30 сентября участники торжества будут приглашены на обсуждение вопросов о взаимодействии ветеранских организаций в стенах Комитета на Гоголевском бульваре. В тот же день, в 15 часов, в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится итоговое торжественное мероприятие с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Мы неслучайно обращаем внимание читателя на это событие: дело в том, что первым председателем Советского Комитета ветеранов войны (ныне — РКВВВС) был Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, которому в этот день — 30 сентября 1956 года, исполнилось 61 год (а 30 сентября 2006-го — 111 лет). Надо отметить, что тогда он был в опале у Генерального Секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущёва (читайте материал «ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ»). И потому, 15 марта 1956 года, по личной просьбе маршал был освобождён от занимаемой должности заместителя Министра Обороны СССР.

Тем временем, по предложению Министра обороны СССР Г.К. Жукова, ЦК КПСС принял постановление (3 июля 1956 года) о создании Комитета советских ветеранов Великой Отечественной войны. К тому времени Маршал А.М. Василевский уже вновь был назначен заместителем министра обороны СССР по вопросам военной науки (14 августа 1956 года) и потому на Учредительной конференции Комитета ветеранов (29.09.1956 г.) он был избран первым Председателем Советского Комитета ветеранов войны.

Незадолго до нынешних юбилейных мероприятий, редакция журнала обратилась к его руководству с просьбой — «оказать содействие и поддержку в сооружении в г. Москве памятника Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому к 30-летию со дня его смерти (5 декабря 2007 года), в том числе — поддержать предложение об объявлении 2007 года в России «ГОДОМ ПАМЯТИ МАРШАЛА ПОБЕДЫ А.М. ВАСИЛЕВСКОГО», обратившись с трибуны конференции РКВВВС к Президенту Российской Федерации В.В. Путину и ко всем федеральным и региональным органам государственной власти, общественным организациям и предпринимателям России и других стран СНГ».

Ныне покойный Председатель РКВВВС, генерал армии В.Л. Говоров, узнав об инициативе журнала «СЕНАТОР» обещал лично заняться этим вопросом: «только дайте мне встать на ноги с больничной койки!», — сказал он своему первому заместителю, генерал-полковнику А.А. Богданову. Но, к сожалению, не суждено было этому случиться: 14 августа на 82 году жизни В.Л. Говоров скоропостижно скончался. «Тем не менее, — сказал в беседе с нами нынешний и.о. Председателя РКВВВС А.А. Богданов, — мы поддержим осуществление этого проекта и непременно займёмся с его реализацией. Тем более что в этом заинтересован и руководство самого Генерального Штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — лично генерал армии Ю.Н. Балуевский».

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

15 сентября 2006 года.

ПОЧЕМУ ЖУКОВ НЕ ПРИЗНАЛ ПОБЕДУ СССР НАД ЯПОНИЕЙ?

Отвечая на постановление Сахалинской областной Думы от 22 декабря 2005 года №3/9/563-4, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в своём письме от 23 января 2006 года признал, что «инициатива Сахалинской областной Думы целесообразна и имеет под собой достаточно оснований, однако, продолжал настаивать на необходимости заключения Правительства Российской Федерации при внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. И выразил надежду, что в случае выполнения этого требования Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации примет ее в качестве федерального закона при поддержке нынешнего большинства в Государственной Думе»...

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

14 августа 2006 года.

ПАТРИОТЫ РОССИИ ИЗ МОЛДОВЫ

Совет Международной ассоциации дружбы и сотрудничества «Молдова и Россия» и Комитет ветеранов войны Совета организаций ветеранов Республики Молдова поздравляет всех участников и организаторов с успешным проведением I-го Международного творческого конкурса «Вечная Память». Выражаем большую благодарность Общественному совету конкурса, его жюри, авторам и организаторам этого уникального литературного проекта, усилия которых были направлены на сохранение народной памяти о подвиге сынов Отечества в период Великой Отечественной войны и воспитание у нашей молодёжи чувства патриотизма и верности долгу защитников Родины, национальной гордости и гражданского достоинства. Конкурс содействовал военно-патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи. Мы уверены в том, что этот конкурс, при условии его периодически постоянного проведения, может стать и мощным стимулом изучения русского языка в странах зарубежья... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

21 июня 2006 года.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»: У ПОБЕДЫ ЕСТЬ ЗАЩИТНИКИ!

Так озаглавлено информационное сообщение о конкурсе на страницах сегодняшнего номера «Литературная газета». В нем говорится: «В год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне редакцией Федерального журнала «СЕНАТОР» был объявлен Международный творческий конкурс писателей и журналистов «Вечная Память».

На призыв конкурса под девизом «Пусть знают и помнят потомки!», или «Победа нуждается в защите!», откликнулось большое количество писателей, журналистов, учёных-историков и ветеранов Великой Отечественной войны — всего 1498 человек из 18 стран мира. Завершён очередной этап конкурса, объявлены имена лауреатов, отобраны и рассмотрены членами жюри свыше 300 произведений — очерки, рассказы, повести, романы и стихи, среди которых немало уникальных повествований о реальных героях и малоизвестных событиях Великой Отечественной войны. Самые достойные из них будут включены в двухтомник — в книгу, которую предполагается издать массовым тиражом и по доступной цене распространить по всем адресам школ, вузов, библиотек и частей Вооружённых сил России. Кроме того, есть намерение отдельной книгой издать и документальную повесть «Может, свидимся ещё?..» (автор: севастопольский прозаик — лауреат МТК «Вечная Память» Виталий Фесенко), посвящённую героической обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, и бесплатно передать её всем севастопольским школьникам от имени мэра и правительства Москвы».

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

22 мая 2006 года.

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые дипломанты конкурса!

Оргкомитет МТК «Вечная Память» окончательно подвёл итоги и уже представил список имён лауреатов и дипломантов конкурса на страницах сайта журнала «СЕНАТОР». Но вы могли заметить, что некоторые лауреаты представлены без личной информации и без фото, что затруднит нашу работу во время подготовки будущей книги-двухтомника, которая будет создана по избранным произведениям авторов. В этой связи мы обращаемся ко всем лауреатам с просьбой — ответить на наши вопросы (они представлены ниже, от 02 мая 2006 года) и прислать нам по электронной почте вместе с фотографией. Напоминаем, что ответы должны быть лаконичны, но содержательны (это и в ваших интересах), общий объем текста — не более полутора страниц. Самореклама не допускается, такие тексты не будут использованы ни в журнале, ни тем более в книге. Кроме того, если вы сочтёте нужным прислать нам более качественные фотографии, то мы с удовольствием примем их; объем фото (в цвете) — не менее 1200 Кб (хотя при пересылке они могут возрасти до 1,5 и 2,5 Мгб), формат — только jpeg.

Несведущим авторам сообщаем, что только такие фотографии пригодны в полиграфической печати, причём они должны быть отсканированы чётко и профессионально. А вот отвечая на наши вопросы, просим учесть тот факт, что они будут использованы в аналитическом материале («НАШЕ СЛОВО») о конкурсе и о патриотизме в России. Но заинтересует ли он читателей и привлечёт ли их внимание — зависит от вас; как результат некоего социологического исследования мы намерены публиковать их на страницах журнала «СЕНАТОР» и будущего двухтомника, который будет издан по избранным произведениям авторов-участников конкурса.

В заключении напоминаем: оргкомитет не отвечает на персональные запросы участников конкурса и просит вас самим следить за новостями-сообщениями оргкомитета!

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

18 мая 2006 года.

РОКОВАЯ ОШИБКА БЕСТОЛКОВОГО АВТОРА?

Мы надеялись, что завершается конкурс и позади всякие «сюрпризы», которые за это время так или иначе происходили вокруг нас. Но, оказалось, что все только начинается, а главное — впереди. Недавно в оргкомитет поступило письмо, в котором автор пишет… Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

12 мая 2006 года.

БЕЗ КОММЕНТАРИЙ

Варвара ТИШИНА: «Моя мечта — завершить работу моих предков, собрать воедино все, что подготовлено и написано. В этом смысле я благодарна организаторам конкурса, ведь именно конкурс помог мне осуществить первый и самый трудный шаг на этом пути, более того, в прошлом году я приняла решение о необходимости получения журналистского образования (чтобы профессионально заниматься этим делом) и поступила на факультет журналистики МГУ, где сегодня я учусь. Одновременно я работаю и над серией статей по истории моего любимого города в связи с приближением 1150 годовщины основания Великого Новгорода. Надеюсь, что эти работы также заинтересуют и редакции столь серьёзного издания, каким я открыла для себя федеральный журнал «СЕНАТОР». Конечно, я горда тем, что моя работа вошла в список работ финалистов конкурса и получила столь высокие оценки членов жюри, но это гордость не собой (ведь моя работа состояла лишь в некотором литературном оформлении воспоминаний), а моей бабушкой и её подвигом»... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

09 мая 2006 года.

С ДНЁМ НАШЕЙ ПОБЕДЫ!

С Днём Победы вас, уважаемые участники конкурса! От всей души и с благодарностью поздравляем вас и с окончанием нашего конкурса — за то, что были неравнодушны и стали активными его участниками; особая благодарность всем за активную гражданскую позицию в вопросе сохранения идеалов нашей Великой Победы и за ваше чуткое отношение, которое было проявлено в ходе нашего конкурса! Мы вместе сумели реализовать такой грандиозный международный проект в честь юбилея Победы, который, по сути, стал в 2005 году единственным (настоящим) и первым творческим мероприятием в России! А это говорит о том, что с идеалами Победы и с патриотизмом в нашей стране ничего не случится, коль среди миллионов россиян есть такие истинные патриоты Отечества! Только давайте и дальше развивать идеи любви к нашей Отчизне — это в наших интересах, в интересах наших детей и в интересах самой России.

Спасибо вам! Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

08 мая 2006 года.

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА

Вот и наступил долгожданный день — ПОБЕДНЫЙ ДЕНЬ, и завершился наш «творческий марафон», который окончательно определил имена своих победителей — лауреатов и дипломантов I Международного творческого конкурса «Вечная Память». Нам вдвойне приятно, что эту новость мы смогли обнародовать именно к Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

05 мая 2006 года.

ОН БЫЛ СОЛДАТОМ У ПАМЯТИ НА ПОСТУ

Да, он был солдатом, бдительным «солдатом у памяти на посту» — одним из лучших воинов-писателей с оружием в руках наготове — своим точным и верным словом, тысячекратно проверенным лично и самим временем, словом, оберегающем память о Великой Отечественной войне и Славу Великой Победы; словом, исцеляющем отечественных придурков — очернителей памяти миллионов погибших, фальсификаторов истории Великой войны. Он был одним из лучших советских писателей, внёсших неоценимый вклад в современную литературу — весомое и верное слово о правде Великой Отечественной войны, пронизанное фронтовой правдой, любовью к родному дому, к своему народу, к Отечеству. Он был своенравным, принципиальным и честным человеком — автором культового романа «Момент истины», рассказа «Иван» (1958), экранизированного в 1962 году Андреем Тарковским (фильм «Иваново детство») и многих других произведений. Он был кумиром миллионов — популярным писателем, но так и не желавшим вступить ни в ряды КПСС, ни в Союз писателей.

Словно предчувствуя закат бренной жизни — конца своего пребывания на этой земле, в 2003 году он напечатал разгромную статью: «Может, вместо того чтобы инициировать, спонсировать и впрямую финансировать очернение в книгах и периодике (в том числе и путем подлогов, фальсификации и клеветнических измышлений) величайшей в нашей истории трагедии — Отечественной войны — и тем самым способствовать очернению десятков миллионов её участников — живых и мёртвых предков сегодняшних россиян, — вместо того чтобы топтать сотни тысяч могил и унижать и оскорблять ещё не успевших уйти из жизни ветеранов, следовало бы выпустить сборники подлинных документов гитлеровской Германии, свидетельствующих о том, что светило России и ее населению, если бы немцы выиграли войну?..

Может быть, тогда меньше юнцов тянулось бы в молодёжные нацистские организации и гитлеровская символика для многих потеряла бы привлекательность?..

Может, тогда миллионы современных молодых людей осознали бы, какая «гамбургская колбаска» и какие «пять банок пива в день» предназначались им, если бы мы проиграли войну, и сообразили, что в «четырёхклассной народной школе» «стипухи» бы не полагалось, хотя выбор образования все же имелся бы: от освоения «языка жестов» до обучения — по высшему разряду — знанию дорожных знаков, счету до 25 и написанию своей фамилии…

Может, если бы россияне, как молодые, так и люди среднего поколения, осознали, от чего в 1941-1945 годах спасли Россию и уберегли ныне живущие поколения эти старые — отходы истории! — опущенные сегодня в нищету, унижения и полное бесправие участники войны, они бы не называли их «доходягами», что стало в последнее время нормой, и не говорили бы им в лицо, как теперь слышится нередко: «Хоть бы скорее вы все передохли!..»

Может быть… Нет, не «может быть» и не «наверняка», а точно: если бы сегодня он был жив, то непременно был бы среди нас — в списке членов жюри и рядом с каждым из нас, и сказал бы он свое солдатское слово о нашем святом деле — о конкурсе «Вечная Память». Но, увы, в 2003 году его не стало, зато остались его произведения, среди которых и эта статья, которая будто написана специально для нашего конкурса, для наших читателей.

Великий воин Великой войны! Славный сын России: отвоевав на полях сражений и прогнав врага с порога Отчего дома, он за триумфальной Победой прошагал до самого Берлина, а после войны сменил винтовку на перо и встал на защиту у Памяти на посту. Сегодня он достоин того, чтобы мы вспомнили о нем, прочитав эту статью, погрузившись в смысл его каждого слова в защиту Славной и Великой Победы Красной Армии и советского народа — нашего народа, над фашистской Германией. К сожалению, слова писателя по сей день в России остаются актуальными, этими словами он жёстко бил по очернителям Победы и недругам России; бил не уничтожающе, а исцеляюще, желая добра и призывая их к рассудку, к совести, к памяти, что «Никто не забыт и ничто не забыто!» Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

1 марта 2006 года.

ВЕСЕННИЙ ПРЕДВЕСТНИК

Уважаемые участники конкурса!

Поздравляем вас с наступившей Весной и надеемся, что в скором времени все мы узнаем об окончательных итогах нашего конкурса. Но уже к сегодняшнему первому весеннему дню к нам в оргкомитет поступила информация о предварительных итогах работы членов жюри: этим предвестником стал прозаик, журналист-международник и Секретарь Союза писателей России Владимир Илляшевич. Он отметил, что «международный творческий конкурс, посвящённый 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, свою главную задачу выполнил…».

Вместе с этой доброй вестью мы хотим сообщить вам и о том, что по мере поступления оценок других членов жюри оргкомитет конкурса проинформирует вас, однако окончательные итоги конкурса будут оглашены только на церемонии награждения лауреатов. К сожалению, по ряду причин, дата и время проведение официальной церемонии награждения лауреатов конкурса пока неизвестно, и потому принято решение — огласить список имен лауреатов, после получения всех данных от членов жюри и обобщения их конкурсной комиссией.

Мы рады, что наш конкурс, учреждённый в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, членами жюри признан «уникальным литературным явлением». И это благодаря вам, дорогие коллеги! Вместе с тем, выражая нашу сердечную благодарность всем авторам, хочется отметить: конкурс «Вечная Память» стал необычным — все мы отнеслись к нему с душой, от души и с огромным интересом приняли в нем участие. Он необычный еще и потому, что посвящён нашей национальной гордости — Великой Победе, и памяти миллионов погибших на полях сражений Великой войны. И в то же время не надо забывать, что конкурс есть конкурс, и потому не стоит кому-либо из вас по его итогам держать на оргкомитете свою обиду. Ведь на то и жюри, чтобы решало — кому из числа авторов быть победителем этого вселенского конкурса. Со своей стороны мы готовы к тому, чтобы приложить все усилия, чтобы максимальное число авторов были отмечены дипломами и призами конкурса за участие в нем...

Подробности: «ЖИЗНЬ — РОДИНЕ, ЧЕСТЬ — НИКОМУ!»

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

2 февраля 2006 года

«ДА, Я ЗАЩИЩАЛ СТАЛИНГРАД!»

Совинформбюро сообщает: «2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. С 10 января по 2 февраля наши войска взяли в плен 91000 немецких солдат, в том числе 24 генерала и более 2500 офицеров. Захвачены трофеи: самолётов — 750, танков — 1550, орудий — 6700, миномётов — 1462, пулемётов — 8135, винтовок — 90000, автомашин — 61102, мотоциклов — 7369, тягачей, тракторов и бронетранспортёров — 480, радиостанций — 320, бронепоездов — 3, паровозов -— 56, вагонов — 1125, складов –235»...

Подсчитываются трофеи, которые захватили наши части, подготавливаются экспонаты в Сталинградский музей…

Весть о разгроме немцев под Сталинградом облетела весь мир. В газетах печатаются отзывы иностранных агентств и газет. В сообщении бельгийского министерства информации говорится: «…Полки, которыми так гордился Гитлер, теперь лежат под глубокими русскими снегами. Не они завоевали Сталинград, а Сталинград захватил их».

Ещё в декабре 1942 года чуйковец старший сержант Р. Боичковский писал:

«Клянёмся мы восстановить опять

Прекрасный город из его обломков.

В его дворцах нас будут вспоминать

Счастливые собрания потомков»…

Пройдут годы. Зелёной травой зарастут развороченные снарядами поля сражений, новые высокие здания вырастут в героическом Сталинграде, и герой-сталинградец с гордостью скажет:

— Да, я защищал Сталинград! ЭХО СТАЛИНГРАДА

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

22 декабря 2005 года

БУРЛЯЕВ СМЕНИЛ КОБЗОНА

Уважаемые участники конкурса!

В связи с окончанием работы отборочной комиссии и началом деятельности членов международного жюри в оргкомитете МТК «Вечная Память» состоялось заседание, на котором было обсуждены некоторые вопросы. Прежде всего, рассмотрен вопрос «О председателе жюри конкурса». В связи с большой занятостью И.Д. Кобзона, пост председателя жюри занял кинорежиссёр, народный артист России, Николай Петрович Бурляев — Президент Международного славянского кинофестиваля «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ». Также рассмотрен вопрос и о включении нескольких авторов из числа участников конкурса в состав финалистов МТК «Вечная Память». Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

20 ноября 2005 года

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС

Сегодня исполнилось 60 лет со дня начала работы Международного военного трибунала (МВТ) над главарями нацистской Германии, который проходил в Нюрнберге (Германия) в течение 10 месяцев и 10 дней — с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года… Кстати, именно в этот день, 190 лет назад (20 октября 1815 года) в Париже состоялось подписание мирного договора между Францией и союзными державами — Россией, Великобританией, Пруссией и Австрией. По этому договору Франция должна была выплатить контрибуцию в размере 700 миллионов франков, а на её территории сроком на 3-5 лет оставались оккупационные войска союзников. Так закончилась для России Отечественная война с французами... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

19 октября 2005 года

ВНИМАНИЕ! СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые участники конкурса!

К сожалению, в течение долгого времени мы не могли информировать вас о ходе конкурса, ибо вся деятельность Оргкомитета конкурса практически была приостановлена. Это случилось по причине форс-мажорной ситуации, которая сложилась в результате бандитского нападения, совершенного в Москве, в середине сентября на главного редактора журнала «СЕНАТОР» и руководителя оргкомитета МТК «Вечная Память» Фреда Искендерова.

Злоумышленники напали внезапно и, оглушив его ударом по голове, похитили все ценные вещи. В результате Ф. Искендеров получил черепно-мозговую травму и в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Как отмечают следователи, ведущие это уголовное дело, «все могло кончиться плохо, ибо напавшие полагали, что он уже убит, поэтому увезли его в ближайший загородный лес и оставили его там в бессознательном состоянии».

Ныне по факту нападения на главного редактора журнала «СЕНАТОР» заведено уголовное дело, ведётся следствие, однако мы не знаем, каковы мотивы преступления, кто стоит за этим, кому это было выгодно?.. Признаться, мы сначала не хотели афишировать случившееся, но время и последствия нападения заставляют нас информировать вас о происшедшем.

При нападении бандиты нанесли огромный моральный и материальный ущерб конкурсу «Вечная Память» и редакции журнала «СЕНАТОР». Похищены не только важные документы, большая сумма денег и вещи потерпевшего, но также и редакционный компьютер (ноутбук). Самое печальное, что в нем были все обработанные конкурсные материалы, которые были подготовлены для членов жюри, однако спешим сообщить, что все первичные тексты материалов и авторские заявки, кроме фотоматериалов, заранее были архивированы и записаны на диск. Поэтому оргкомитет обращается ко всем финалистам и другим участникам конкурса с просьбой — заново прислать свои фотографии и другие фотоматериалы, которые ранее поступили к нам по электронной почте!

Конечно, ещё рано говорить о полном выздоровлении самого Ф. Искендерова (тяжёлая черепно-мозговая травма), но он чувствует себя удовлетворительно и уже находится вне больницы, на амбулаторном (домашнем) лечении. Фред Александрович уже приступил к своей работе и с полным оптимизмом сетует на то, что «скоро все будет в порядке, а конкурс все равно будет продолжен, если у бандитов была цель — сорвать его!». Конечно, ещё потребуется некоторое время, чтобы он мог поправить подорванное здоровье, а оргкомитету конкурса — восстановить похищенные бандитами тексты материалов и определить имена победителей и дипломантов из числа финалистов конкурса.

Невозможно, немыслимо представить все случившееся… Кто бы мог подумать, что на фоне проводимого конкурса мы будем говорить и о преступности. Хотя это тоже война — необъявленная война преступного мира против нашего общества и государства. Поэтому мы считаем, что данное преступление — удар не только по зарождающемуся в России патриотизму, которым пронизаны идеи нашего конкурса, но также и удар в спину тех, кто искренне любит Россию. Они хотят, чтобы наше Отечество стало богатым и сильным, а его граждане — счастливыми и свободными людьми (в том числе от всякого рода преступников).

В ближайшее время оргкомитет конкурса официально заявит о своем отношении по этому вопросу и даст ему свою оценку, официально обратившись с открытым письмом в адрес генеральной Прокуратуры и МВД РФ. Кроме того, мы также намерены рассказать и о результатах проводимого независимого расследования, которое ведётся по этому делу. А конкурс продолжается, просьба — следить за его новостями!..

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

3 сентября 2005 года

ОПРЕДЕЛЕНЫ ИМЕНА ФИНАЛИСТОВ

Завершился второй этап конкурса и уже определены имена его финалистов. Как было обещано, эту информацию о финалистах мы решили обнародовать именно в день 60-летия окончания Второй мировой войны, приурочив это к забытому в России празднику — ко Дню Победы над милитаристской Японией...

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

2 сентября 2005 года

ЗАБЫТЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В этом году в России празднование 60-летия Победы над гитлеровской Германией вылилось во всенародное торжество. Оно отразило международный авторитет нашей страны, несмотря на попытки некоторых государств принизить величие Победы. В связи с этим празднованием наметился и определённый поворот в самосознании нашего народа, которому долго внушали как зарубежные пропагандисты, так и наши собственные «либералы» разные антипатриотические суждения. Но некоторая однобокость наших трактовок Победы над Германией как окончания Великой Отечественной войны повлекло за собой умолчание о другой, почти, что забытой дате нашей победы, а именно: о Дне Победы над Японией — 3 сентября 1945 года. Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

30 августа 2005 года

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ

Открытие конкурса о послевоенной судьбе героини рассказа писателя Аркадия Первенцева «ДЕВУШКА С ТАМАНИ» https://victorycontest.ru/devushka-s-tamani.html Любаши потянуло за собой ниточку очередной истории. После публикации материала «БАБУШКА С ТАМАНИ» https://victorycontest.ru/grandmother_taman.html на сайте, в один из дней в оргкомитете раздался звонок. В трубке взволнованный мужской голос говорил: «Я — сын Аркадия Первенцева: благодаря вашему конкурсу я с радостным удивлением узнал о судьбе героини рассказа моего отца после войны и рад, что она жива и здорова… Спасибо вам!..» А спустя несколько дней, во время очередного разговора, Владимир Аркадьевич Первенцев (многие годы он был фотокорреспондентом Агентства печати и новости — АПН, а ныне — РИА «НОВОСТИ») предложил нам текст еще неопубликованной статьи из архива писателя. Конечно, мы были крайне заинтересованы этим предложением, решили, что это ценный материал для конкурса и приняли его как внеконкурсное произведение.

О Нюрнбергском процессе, который состоялся над немецко-фашистскими преступниками в ноябре 1945 года, знают многие. Но мало кто знает о другом процессе — это суд над кровавыми палачами концлагерей, который состоялся в сентябре того же года в немецком городе Люнебурге. Тогда на скамье подсудимых сидели гестаповцы, захваченные войсками союзников в Бельзенском концлагере, располагавшемся в 70 км от Ганновера. Среди подсудимых оказались «службисты», переведённые сюда, в Бельзен, «на повышение» из Освенцима...«ДЕВУШКИ ИЗ ОСВЕНЦИМА» https://victorycontest.ru/devushki-iz-osventsima.html

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

25 августа 2005 года

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ БЛАГОСЛОВИЛ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА

В адрес Оргкомитета конкурса поступило Послание Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, в котором он, благословляя участников и организаторов конкурса, отметил: «Возглашая за богослужением «ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ», Православная Церковь призывает помнить наших умерших сродников. Но особо она молится за воинов, положивших жизнь за свою Родину. В церковной традиции верность Отечеству земному перекликается с верностью Отцу Небесному, как об этом пишет святой апостол Павел: «Преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Поэтому ЗАЩИТА ЗЕМНОГО ОТЕЧЕСТВА — СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА.

Призываю благословение Всемогущего Бога на труды участников конкурса, желаю всем вам мира, здравия и неоскудевающей помощи Божией»... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

09 августа 2005 года

НАЧАЛО РАЗГРОМА ЯПОНИИ

7 августа 1945 года командование Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов получило директиву Ставки ВГК. Она предписывала начать боевые действия не 11 августа, как намечалось ранее, а 9 августа, чтобы выполнить задачи, которые были поставлены перед вооружёнными силами. И одновременно в Москве японскому послу было передано заявление советского правительства, в котором говорилось: «в связи с отказом Японии прекратить военные действия против США, Великобритании и Китая, с 9 августа Советский Союз считает себя в состояние войны с Японией, что является единственным средством, которое приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий»... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

02 августа 2005 года

ИНТРИГУЮЩАЯ СТАТИСТИКА

После очередного рассмотрения материалов и их отбора по номинациям конкурса определено количество произведений и имена потенциальных авторов, которые будут внесены в список финалистов конкурса, в том числе и тех авторов, чьи произведения войдут в специальный сборник. В результате этого отбора ранее объявленное количество конкурсантов (220) сократилось до 170, а из 316 конкурсных произведений отобрано 195 материалов...

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

21 июля 2005 года

ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ!

После завершения приёма авторских заявок в адрес оргкомитета поступило несколько десятков материалов, авторы которых просят разрешить им участвовать в конкурсе. К сожалению, мы вынуждены заявить, что включение новых авторов в утверждённый список конкурсантов является нарушением условий конкурса. Как говорится, «поезд ушёл», а «ложка дорога к обеду»!

Не стоит обижаться на нас и тем авторам, которые просят сообщить им о результатах конкурса или оценить их произведения. Ведь для этого существует жюри, которое по достоинству оценит каждое произведение, а все новости конкурса публикуются здесь — на страницах сайта журнала «СЕНАТОР». И любой участник вполне самостоятельно в любое время суток может узнать обо всем, что происходит вокруг конкурса, следя за его новостями.

В настоящее время оргкомитет отбирает авторские материалы (самая сложная и ответственная работа) для членов жюри, чтобы определить имена финалистов конкурса. Список имён авторов-финалистов, в том числе имена тех авторов, чьи материалы войдут в специальный сборник, будет обнародован к юбилею окончания Второй Мировой войны — разгрома вооружённых сил и капитуляции милитаристской Японии — 3 сентября 2005 года. А имена лауреатов конкурса мы можем узнать только на торжественной церемонии награждения победителей.

Конкурс продолжается…

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

20 июля 2005 года

3 СЕНТЯБРЯ — ЗАБЫТЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Почему Япония забыла об условиях капитуляции в 1945-м?

Сегодня в России мало кто знает, что в Советском Союзе, задолго до официального объявления 9 Мая нерабочим днем и всенародным праздником (Указ Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965 года), 3 сентября был объявлен Днем Победы над милитаристской Японией. Об этом свидетельствует Указ Верховного Совета СССР, который вышел в день капитуляции Японии — 2 сентября 1945 года... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

11 июля 2005 года

ОРГКОМИТЕТ СООБЩАЕТ

Завершился первый этап МТК «Вечная Память», он стал по праву международным и превзошёл все наши ожидания: за 151 день в адрес оргкомитета обратились 1410 человек из 18 стран мира. Это — Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Болгария, Германия, Израиль, Грузия, Казахстан, Канада, США, Кипр, Эстония, Литва, Азербайджан, Киргизстан, Франция и Чехия. Участниками конкурса стали граждане и представители 14 стран.

Общее количество полученных заявок составило 1410, более 1300 авторов представили в оргкомитет свои повести, романы, рассказы, очерки, стихи, поэмы, а также произведения эпистолярного жанра — письма, мемуары и дневники ветеранов-участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Определены имена 220 конкурсантов и отобраны 316 произведений, среди которых: 73 рассказа, 59 очерков, 6 повестей, 3 романа, 5 поэм, 65 стихов, 63 различных статей и 42 рефератов-сочинений.

Несмотря на большое количество произведений и летнее время отпусков, оргкомитет конкурса все же намерен до середины августа разобраться со всеми 316 произведениями — отобрать из них самые интересные и подготовить их для жюри. После 20 августа будут известны имена конкурсантов, чьи произведения окажутся в списке финалистов, а также и имена тех, чьи материалы войдут в специальный сборник.

Окончательные данные второго этапа и временные рамки проведения третьего этапа конкурса будут известны в сентябре — накануне проведения торжественной церемонии награждения победителей конкурса.

Оргкомитет МТК «Вечная Память»

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

14 июня 2005 года

СВЫШЕ 1000 ЗАЯВОК И 100-й АВТОР ИЗ РОССИИ

9 июня был 130-й день с момента старта конкурса «Вечная Память» и одновременно неожиданным днём для его организаторов. Дело в том, что такой массовый наплыв заявок, как это было в этот день, было замечено только накануне Дня Победы, когда в адрес оргкомитета ежедневно поступало по 40-50 заявок. И это было вполне объяснимо тогда, ведь многие авторы готовились успеть прислать свои работы именно к 9 мая, но сейчас… Тем не менее, 9 июня для оргкомитета конкурса стал знаменательным: в списке его российских участников появился 100-й автор — это Эдуард Анашкин (самодур-скандалист-обманщик) из Самарской области с рассказом «Фашист», а общее количество поступивших заявок превысило 1000 — тысячу девятую заявку прислала Елена Махарина из германского города Фехта.

В настоящее время в «портфеле» конкурса собраны свыше 230-ти различных художественных произведений, которые будут допущены к участию в этом конкурсе. Пока его первый этап продолжается, а приём заявок завершится 01 июля 2005 года.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

08 июня 2005 года

ОСТОРОЖНО: ПЛАГИАТ!

Ещё до начала конкурса, разрабатывая план мероприятий его организаторы для этой цели решили максимально использовать возможности Интернета. Они были уверены в том, что именно с помощью мировой «паутины» могут предельно широко информировать всех потенциальных участников конкурса на планете и привлечь большое количество авторов к участию в нем. Но, как бывает во всяком грандиозном и важном деле, и тут нашлись скептики, которые начали возразить: «Возможно ли за короткое время организовать и провести такое серьёзное и широкомасштабное мероприятие!», «Откуда возьмутся нужное количество авторов?.. Кто напишет, а если найдутся такие, то человек не больше 20-25!»... Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

30 мая 2005 года

НОВОСТЬ ДНЯ

Как сообщалось ранее, Комитет Государственной Думы Российской Федерации по культуре принял решение о поддержке Международного конкурса писателей и журналистов «Вечная Память», а ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ КОБЗОН (председатель комитета, но потом он обманул организаторов конкурса, отказываясь участвовать в работе и тем самым временно обезглавив жюри) вошёл в состав Совета и возглавил Жюри конкурса. О своём желании принять участие в работе международного Совета и Жюри конкурса также заявила и депутат Госдумы Драпеко Елена Григорьевна .

Елена Драпеко — Заслуженная артистка РСФСР и Лауреат премии Ленинского комсомола, она знакома зрителям по таким фильмам, как «Я служу на границе» «Свой парень», «Безотцовщина», «Версия полковника Зорина», «Полынь — трава горькая», «Родителей не выбирают», «Одиноким предоставляется общежитие», «Я тебя никогда не забуду», «Окно в Париж», «Бандитский Петербург»… это более 30-ти художественных кинокартин. Но всеобщую известность Елена Драпеко получила в начале 70-х годов — это благодаря отлично сыгранной роли Лизы Бричкиной в фильме Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие».

Сегодня Елена Григорьевна активно занимается политикой, она была председателем Комитета по культуре и туризму при мэрии Санкт-Петербурга и профессором Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. А ныне — депутат Государственной Думы ФС Российской Федерации, член Координационного Совета Народно-патриотического союза России, Председатель движения «Духовное наследие Родины», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре и туризму, член Комиссии Государственной Думы по геополитике, член Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по культуре, информации, туризму и спорту и т.д..

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

17 мая 2005 года

«ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ!»

Ещё рано подводить итоги конкурса «Вечная Память», который стал, по сути, главным конкурсом России в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне. «Цыплят считают по осени!», поэтому и главные итоги конкурса будут известны только в сентябре этого года. Тем не менее, уже сегодня можно говорить о каких-то итогах конкурса, например, о географии его участников. Она достаточно широка и разнообразна: в настоящее время в адрес Оргкомитета присланы заявки свыше 860 авторов из 15 стран мира — это Россия, Беларусь, Украина, Германия, Болгария, США, Канада, Молдова, Эстония, Грузия и другие. А из принятых 895 заявок, а многие авторы участвуют в нескольких номинациях, к участию в конкурсе допущены свыше 180 авторских работ — это очерки, рассказы, повести и различные статьи, которые написаны специально для этого литературно-публицистического конкурса. И это за такой короткий период времени — с 1 февраля по 17 мая этого года, что само по себе многое говорит о значении конкурса.

Россию представляют авторы из более чем 40 регионов — это Москва, Воронеж, Лытаркино, Петрозаводск, Нефтеюганск, Оренбург, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ижевск, Иваново, Волжский, Новороссийск, Урюпинск, Первоуральск, Тверь, Курск, Городец, Самара, Ставрополь, Смоленск, Глазов, Волжск, Тюмень, Калуга, Калининград, Владивосток и многие другие. По количественному составу авторов лидирующее место занимает московский регион — более 12 человек, на втором месте — Республика Карелия, 6 авторов и 14 рассказов и очерков.

Из числа зарубежных стран Беларусь занимает второе место в конкурсе — это свыше 50-ти авторов-участников, Украина — на третьем месте, всего 4 автора. А вот вопросы-загадки конкурса: почему Санкт-Петербург — город-герой, переживший длительную блокаду в годы Великой Отечественной войны, представлен в этом конкурсе всего лишь одним автором? И почему так мало среди его участников украинских писателей и журналистов? Также загадкой для оргкомитета конкурса остаётся вопрос и в отношении Беларуси: как отмечают здесь, среди участников конкурса из Беларуси нет ни одного профессионала — ни журналиста, ни писателя, а представленные конкурсные работы присланы специалистами из системы Министерства образования Республики Беларусь, а также школьниками и студентами. «Вероятно, в Беларуси не остались журналистов и писателей, владеющих тематикой истории Великой Отечественной войны, вот и за перо взялись школьники да студенты!» — с удивлением комментируют это представители Оргкомитета конкурса. Между тем здесь отмечают, что почти 70 процентов авторских работ подготовлены специально для этого конкурса, а многие авторы в своих письмах благодарят его организаторов за то, что идеи конкурса вдохновили их взяться за перо и подготовить эксклюзивные работы для участия в нем.

В целом конкурс удался на славу, ибо в его портфеле очень много серьёзных и талантливо написанных авторских произведений. В то же время Оргкомитет конкурса обеспокоен тем, что «малоизвестные страницы Дальневосточной войны» — безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 1945 года) в этом конкурсе пока не нашла своего достойного места. «Увы, это так, нет ни рассказов, ни тем более исторической публицистики. Но мы надеемся, что ещё найдутся авторы, которые пришлют нам свои материалы, посвящённые этим событиям. Ведь наш конкурс посвящён Великой Победе и приурочен к 60-летнему юбилею окончания Второй мировой войны!» — сказал в нашей беседе руководитель Оргкомитета конкурса Фред Искендеров.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

9 МАЯ 2005 года

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ

9 мая — праздник «со слезами на глазах»! 9 мая — День Великой Победы России над фашисткой Германией! 2005 год — Славный юбилей Великой Победы, Её 60-летие! День Победы — это всенародный праздник для России, который больше, чем Конституция (её можно переписать) объединяет нас. И у всех нас равное право отмечать его как общенациональный праздник — вспомнить павших в сражениях Великой Отечественной солдат и офицеров, налить бокал и выпить до дна За Нашу Победу! И поклониться до земли перед живыми сегодня ветеранами, окружить их своим вниманием, любовью и чутким гражданским отношением к ним! И задуматься: что же в те годы помогло нам выиграть эту страшную битву в истории человечества и быть нам непобедимой нацией, вернуть свободу и сохранить независимость Великой Державы?

Патриотизм — вот главное объяснение этому массовому героизму наших дедов. И не будет лишним, если мы напомним, что означает слова «патриот» и «патриотизм»? В первом случае, от греческого слово patriots — земляк, соотечественник, а во втором случае, patris — отечество, родина. Что называется, «тут комментарии излишни». Но почему американец или англичанин, француз или турок, латыш или эстонец может быть патриотом, а граждане России — нет? Почему тут же в этом находят окраски национализма, когда мы говорим о патриотизме и о наших национальных интересах? Почему?..

Нашей Победе над фашизмом есть ещё одно объяснение: кроме «голого» патриотизма существует и неосязаемое Энергия любви к своей стране, без которой невозможно было выиграть эту страшную войну в истории человечества. Эта высокая ЭНЕРГИЯ зажгла в людях всеобщее стремление победить врага и выдворить из нашей земли, призвала всех к защите Родины. А ведь ни одна нация в мире за последнее столетие не проявила такую стойкость, такую самоотверженность и массовый героизм, как это было в годы Великой Отечественной войны в СССР. Однако этой Энергией люди заряжаются только в грозные годы, а в мирное время — «моя хата — с краю». Почему?..

«Энергия Победы Русь греет с давних пор!

История традиций сильна наперекор!

Вновь с Маем расцветают улыбки и цветы,

Честь и почёт Героям военной череды!!!

Мы осуждать не вправе ошибки прошлых лет,

Лишь благодарность с нами за ясный свет побед!

А в мире неспокойно… военный гул дорог

Порою горько стонет, стремятся на порог.

Нас охраняет Память, пока в сердцах живёт,

Свечою поминальной Победной дух зажжёт!

Стозвоном колокольным поднимется с колен

Россия, как ей больно последние сто лет!

Наследство ветеранов потомкам сохраним,

Достойную Державу делами отстоим!

Любовь, Надежда, Вера — единственный оплот!

С энергией Победы — непобедим народ!!!»

Светлана Сулименко.

Но давайте вспомним, что было в этот день, 60 лет назад: между Тукумсом и Любавой Курляндская группа немецких войск в составе 16 и 18 немецких армий под командованием генерала от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и боевую технику войска Ленинградского фронта. Войска фронта заняли города Либава (Лепая), Павилоста, Айзпуте, Скрунда, Салдус, Сабиле, Кандава, Тукумс. К вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в плен более 45 000 немецких солдат и офицеров.

В районе устья Вислы восточнее Данцига и на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни группы немецких войск, прижатые к побережью моря, прекратили сопротивление и с утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 3-го и 2-го Белорусских фронтов.

Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции советским войскам, поспешно отходит на запад и юго-запад.

Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного ночного манёвра танковых соединений и пехоты, сломили сопротивление противника и 9 мая в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии город Прагу, а также заняли на территории Чехословакии города Хомутов, Кадань, Билина, Лоуны. Это последнее сражение Великой Отечественной войны — Советской Армией освобождена Прага. На помощь восставшим пражанам пришли также американцы и повернувшие оружие против гитлеровцев части армии генерала ВЛАСОВА.

Юго-восточнее Дрездена войска фронта заняли города Пирна, Зебнитц, Нойгерсдорф, Циттау, Фридлант, Лаубан, Грайффенберг, Гиршберг, Вармбрунн. Одновременно юго-западнее и южнее Бреславля войска фронта заняли города Ландесхут, Готтесберг, Вальденбург, Швейдниц, Рейхенбах, Лангенбилау, Франкенштайн, Патшкау, Варта, Глатц, Ландек.

Войска 4-го Украинского фронта заняли на территории Чехословакии города Шилперк, Мюглиц, Моравска Трюбау, Литовель, Простеев.

Войска 2-го Украинского фронта заняли на территории Чехословакии города Великие Межиричи, Йиглава, Брод, Бенешов, Тржебич.

Войска 3-го Украинского фронта заняли на территории Австрии города Лоосдорф, Визельбург, Амштеттен, Мюрццусшлаг, Брук, Грац и соединились с американскими войсками в районе Амштеттен.

В этот день американцами арестован Герман Геринг.

В этот день учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.».

В этот день сыграли свадьбу Людмила Шагалова и Вячеслав Шумский. Позади война, у них ещё все впереди. Она станет популярной актрисой, а он — знаменитым кинооператором. Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

8 мая 2005 года

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ

К 8 мая в адрес Оргкомитета поступило свыше 700 заявок из 15 стран мира: за последние дни ежедневно приходят около 40 заявок. Однако среди них много школьных сочинений, которые поступают из Беларуси. Так и говорят в оргкомитете: «словно в Беларуси не стало профессиональных журналистов и писателей, ведь конкурс–то для них, а не для школьников!». С другой стороны, конечно, отрадно, что молодое поколение проявляет такое пристальное внимание к событиям Великой Отечественной войны, ведь Беларусь была одной из самой угнетаемой фашистами территорией, и здесь почти в каждой семье есть живые свидетели, которые ещё будучи детьми пережили это страшное время.

В этот день, 60 лет назад, 8 мая войска 3-го Белорусского фронта, продолжая бои по очищению от противника косы Фриш-Нерунг, заняли населённые пункты Нойе Вельт и Фогельзанг. А войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боев сломили сопротивление противника и 8 мая овладели городом Дрезден — важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города Мюгельн, Ломмацш, Мейссен, Лайсниг, Дебельн, Харта, Вальдхайм, Росвайн, Носсен Вильсдруфф, Хайнихен, Франкенберг, Фрейберг, Гарандт, Одеран, Сайда и, перейдя чехословацкую границу южнее Дрездена, заняли на территории Чехословакии города Мост, Духцов, Теплице-Шанов. Одновременно восточнее Дрездена войска фронта, сломив сопротивление противника, заняли города Радеберг, Лобау, Райхенбах, Бернштадт, Герлиц. Юго-западнее и южнее Бреславля войска фронта заняли города Штригау, Фрейбург, Мюнстерберг, Оттмахау. Войска 4-го Украинского фронта после ожесточенных боев овладели городом и крупным железнодорожным узлом Оломоуц — важным опорным пунктом обороны немцев на реке Морава, а также заняли города Вюрбенталь, Энгельсберг, Ремерштадт, Бергштадт, Моравский Шенберг, Хоенштадт, Границе, Пржеров.

Войска 2-го Украинского фронта овладели в Чехословакии городами Яромержице, Зноймо и на территории Австрии городами Голлабрунн и Штоккерау — также важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев.

Именно в этот день, в пригороде Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (в Москве уже наступил следующий день) подписан окончательный Акт о безоговорочной военной капитуляции фашисткой Германии. От имени германского Верховного главнокомандования Акт подписали начальник штаба верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В.Кайтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал фон Фридебург, генерал-полковник авиации Г.Ю. Штумпф. Советский Союз представлял заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Г.К. Жуков, союзников — главный маршал авиации Великобритании А.Теддер. В качестве свидетелей присутствовали командующий стратегическими воздушными силами США генерал К.Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Ж.М. де Латр де Тассиньи. Ещё до подписания Акта И. В. Сталин подписал указ Президиума Верховного Совета СССР о провозглашении 9 мая Днем Победы. Утром 9 мая Указ был прочитан Левитаном по радио.

Кстати, в этот же день сдал свои позиции и командующий группой армий «Курляндия» генерал Карл Гилперт подписал акт о безоговорочной капитуляции подчинённых ему войск. В 23 часа боевые действия на территории Латвии были прекращены. В плен сдались более 189 тысяч солдат и офицеров 16-й и 18-й германских армий и 42 генерала. Среди плененных оказались примерно 14 тысяч латышских солдат (которые ныне являются национальными героями Латвии).

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

30 апреля 2005 года

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД РЕЙХСТАГОМ

В этот день, 60 лет назад, войска 2-го Белорусского фронта овладели городами Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее — важными узлами дорог в северо-западной части Померании и в Мекленбурге, а также заняли города — Лассан, Вольгаст, Райнсберг, и крупные населенные пункты — Хансхаген, Цюссов, Гютцков, Ярмен, Бартов, Буров, Заров, Вольде, Пенцлин, Штрелитц, Менц, Гросс Вольтерсдорф, Долгов.

Севернее Берлина войска 1-го Белорусского фронта с боями заняли город Цеденик и крупные населённые пункты — Клайн-Мутц, Бергсдорф, Фалькенталь, Гутен Гермендорф, Левенберг, Грюнеберг, Тешендорф, Нассенхайде.

В Берлине войска фронта, продолжая вести в центре города уличные бои, овладели зданием германского рейхстага, на котором водрузили знамя победы. Нашими войсками уже были заняты главпочтамт, министерство внутренних дел и до 200 кварталов в центральной части города.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года, бойцы 1-го стрелкового батальона 756-го полка, которым командовал капитан С.А. Неустроев, по приказу командира 756-го полка полковника Ф.М. Зинченко по водружению на здание рейхстага знамени, вручённого полку Военным советом 3-й ударной армии, установили на крыше рейхстага красный флаг. Группу бойцов возглавил лейтенант Алексей Берест и уже ранним утром 1 мая на скульптурной группе, венчающей фронтон здания, развевалось Знамя Победы: его водрузили разведчики сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Войска 1-го Украинского фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной части Берлина и заняли ряд кварталов в городском районе Вильменсдорф и железнодорожную станцию Весткройц. Юго-восточнее Берлина наши войска уничтожали остатки окруженной группы немецких войск в лесах западнее населенного пункта Вендиш-Бухгольц.

Войска 4-го Украинского фронта также штурмом овладели городом Моравска Острава — крупным промышленным центром и мощным опорным пунктом обороны немцев в Чехословакии. Одновременно войска фронта овладели и городом Жилина — важным узлом дорог в полосе Западных Карпат. В восточнее Брно войска 2-го Украинского фронта с боями заняли крупные населенные пункты Бухловице, Ступава, Коричаны, Немотице, Милоныце, Шваберице, Ивановице, Дедице.

В этот же день во время боев у рейхстага знамёнщик 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов вынес из-под огня трёхлетнюю немецкую девочку. Сегодня в берлинском Трептов-парке стоит монумент Воину-освободителю (скульптор Вучетич), который мечом разрубает свастику, а левой рукой бережно прижимает к себе спасённую девочку. Кстати, этот монумент в прошлом году был капитально отреставрирован и по-прежнему стоит на своём месте.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

26 апреля 2005 года

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Сегодня, 26 апреля, Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности рассмотрело предложение Оргкомитета Международного Конкурса писателей и журналистов «Вечная Память» об оказании поддержки и участие Комитета в проведении этого масштабного творческого конкурса, проводимого в честь 60-летнего юбилея Великой Победы в годы Великой Отечественной войны над фашисткой Германией. Члены Комитета единодушно поддержали эту инициативу организаторов конкурса и приняли решение: «поддержать инициативу организаторов Международного Конкурса писателей и журналистов «Вечная Память» и принять активное участие в его организации и успешном проведении».

В это же день, по предложению Оргкомитета конкурса Председатель Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Озеров Виктор Алексеевич вошёл в состав Международного общественного Совета Конкурса «Вечная Память». При этом он отметил: «Несомненно, конкурс «Вечная Память» внесёт огромный вклад в дело воспитания подрастающего поколения и развитие его чувства любви к Родине, уважение к старшему поколению, особенно, к ветеранам войны и труда и к человеку в военной форме. Проведение конкурса — это и наша обязанность перед грядущими поколениями: мы должны сохранить для них память о Великой Отечественной войне и о подвиге нашего народа и его победе над фашизмом. В этом смысле значение конкурса для общества и для каждого россиянина очень велико».

Один из представителей оргкомитета конкурса на встрече с членами Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности — член Международного общественного Совета и Жюри конкурса «Вечная Память», президент Международного славянского кинофестиваля «Золотой витязь», народный артист России Николай Бурляев в беседе с корреспондентом https://regnum.ru/news/445427 ИА REGNUM о значимости конкурса сказал следующее: «За последние 30-40 лет, прошедшие со дня Победы в Великой Отечественной войне, ни российская кинематография, ни литература в этом направлении практически ничего подобного не сделала».

В этот день, 60 лет назад, Юго-западнее города Пиллау войска 3-го Белорусского фронта форсировали канал, соединяющий Балтийское море с заливом Фриш-гаф, и развивали наступление по косе Фрин-Нерунг.

Войска 2-го Белорусского фронта форсировали восточный и западный Одер южнее Штеттина, прорвали сильно укреплённую оборону немцев на западном берегу Одера и продвинулись вперед на 30 километров. В ходе боев войска фронта овладели главным городом Померании и крупным морским портом Штеттин, а также заняли города Гартц, Пенкун, Казеков, Шведт, крупные населённые пункты Штевен, Швенненц, Глазов, Багемюль, Фридефельд, Грюнц, Вартин, Блюмберг, Штенделль, Фирраден и форсировали канал Рандов.

Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести упорные уличные бои в Берлине и овладели городскими районами Гартенштадт, Сименсштадт и в восточной части города заняли Герлицкий вокзал. Северо-восточнее Берлина войска фронта заняли крупные населённые пункты Финов, Финовфурт, Мариенвердер. Западнее и юго-западнее Франкфурта-на-Одере войска фронта с боями заняли города Кенигс-Вустерхаузен, Нойе-Мюле, Шторков, Беесков, Либерозе и крупные населённые пункты Зенциг, Гуссов, Гросс-Шауэн, Дамсдорф, Херцберг, Герсдорф, Штреммен, Требач, Митвейде, Гросс-Лейтен, Мохов.

Войска 1-го Украинского фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной части Берлина и заняли городской район Далем. На западном берегу реки Эльбы войска фронта заняли города Торгау и Стрела. В районе Бауцена войска фронта продолжали отбивать контратаки крупных сил пехоты и танков противника.

В Бреслау наши войска вели уличные бои в западной части города, где заняли 26 кварталов, несколько заводских районов и большую часть арсенала, в котором захватили 110 орудий.

Войска 2-го Украинского фронта в результате умелого обходного манёвра и атаки с фронта овладели крупным промышленным центром Чехословакии городом Брно (Брюн) — важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли на территории Чехословакии более 30 населённых пунктов, в том числе Велешовице, Езера, Мокра, Маломержице, Обржаны, Когоутовице, Жебетин.

Кстати, именно сегодня, но 40 лет назад (1965), Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая впервые в Советском Союзе был объявлен нерабочим днём и официальным всенародным праздником... И это спустя 20 лет после окончания Великой Отечественной войны. Далее

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

24 апреля 2005 года

СТАТИСТИКА КОНКУРСА: СТРАНЫ, ГОРОДА И АВТОРЫ

За 83 дня со дня старта МТК «Вечная Память» в нем решили принять участие авторы из 14 стран мира — это Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Литва, Эстония, Германия, Болгария, Израиль, Чехия, Грузия, США, Азербайджан и Польша. Общее количество присланных материалов превысило 540, из них к участию в конкурсе допущены 124 материала 99 авторов.

По количественному составу среди авторов женщины составляет 51 человек, а мужчин — 48.

Среди присланных материалов 44 рассказов, 73 различных статей и очерков, 7 стихов.

Среди авторов и героев материалов — 14 человек ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Россию представляют авторы из 30 регионов — это города Южно-Сахалинск, Москва, Воронеж, Нальчик, Лытаркино, Петрозаводск, Нефтеюганск, Оренбург, Пучеж, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ижевск, Усть-Джегута, Иваново, Ахтубинск-1, Волжский, Новороссийск, Первоуральск, Тверь, Курск, Городец, Самара, Ставрополь, Смоленск, Тобольск, Глазов, Волжск, Санкт-Петербург, Калуга, Калининград и другие.

По количеству авторов и материалов, участвующих в конкурсе, лидирующее место занимает Республика Карелия — 5 авторов и 12 рассказов и очерков о Великой Отечественной войне.

Конкурсные работы принимаются до 1 июля 2005 года включительно.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

15 апреля 2005 года

ДОЛГ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Василий Песков: «Я очень рад этому конкурсу. Ко всему, что написано о войне литераторами и теми, кто успел написать мемуары, обязательно прибавится что-то важное. Всем нам особенно ценны воспоминания людей воевавших. Их с каждым днём становится все меньше и меньше. Свидетельства этих людей о войне бесценны. Все мы должны помнить и понимать, что в истории нашей страны не было события более драматичного, чем Великая война 40-х годов. Вопрос стоял грозно: быть нам или не быть?

Мы не вполне были готовы к войне и пережили тяжкие дни отступлений с кровопролитными боями и большими потерями. Но справедливость была на нашей стороне. «Наше дело правое, победа будем за нами!» — сказано было народу в первый день войны. И народ понял, что стране угрожает. В тяжелейших условиях люди нашли в себе и силу, и твёрдость, и решительность победить. Кроме обладанья оружием нашим главным союзником была любовь к своей Родине, великое чувство патриотизма...»

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

11 апреля 2005 года

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ СПАСЁТ БУДУЩЕЕ РОССИИ

Николай Бурляев: «Анализируя кинематографический, театральный и литературный «портфель» последнего 20-летия перестройки и развала нашей великой страны, я с прискорбием обнаружил, что почти никаких заметных, новых, позитивных произведений о Великой Отечественной Войне на экране, на сцене и в литературе не наблюдалось. Правда, в последний год, накануне празднования 60-летия Великой Победы, по разнарядке Министерства культуры, точнее, Агентства по культуре и кинематографии, руководимого господином Швыдким, появились несколько заказных фильмов о войне, извращающих образ русского солдата и искусно фальсифицирующих историю нашей державы, историю подвига нашего народа в Великой Отечественной Войне...»

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

18 марта 2005 года

НАШ КРУГ СТАНОВИТСЯ ШИРЕ

Недавно, в Правлении Союза писателей России было принято решение о вхождении в состав организаторов Конкурса «Вечная Память» и был подписан соответствующий Меморандум с редакцией Федерального журнала «СЕНАТОР». На этой же недели Правление Союза писателей России представило согласованный персональный список членов Общественного Совета и Жюри конкурса из числа известных в России и за рубежом писателей, журналистов, деятелей науки, культуры и искусства.

Так получилось, что этот список по алфавиту и символично возглавили известные писатели — участник Сталинградской битвы, — Михаил Николаевич Алексеев, и Герой Советского Союза, участник Курской битвы, — Михаил Федорович Борисов. В список также вошли и другие известные лица, среди них: актёр театра и кино, кинорежиссёр, Народный артист России, Президент Международного славянского Кинофестиваля «Золотой витязь» — Николай Петрович Бурляев, поэтесса — Лариса Николаевна Васильева, член-корреспондент Российской Академии наук, советник РАН — Владимир Константинович Волков, писатель-историк, академик, Председатель Правления Союза писателей России — Валерий Николаевич Ганичев, Первый секретарь Правления Союза писателей России — Геннадий Викторович Иванов, писатель, Председатель Общества русских писателей Эстонии — Владимир Николаевич Илляшевич, главный редактор федерального аналитического журнала «СЕНАТОР» — Фред Александрович Искендеров, писатель, Герой Советского Союза — Владимир Васильевич Карпов, Председатель Конгресса русских общин Республики Молдова — Валерий Иванович Клименко, писатель, член-корреспондент РАН, советник Российской Академии наук — Феликс Федосеевич Кузнецов, кино-звезда — любимец всех поколений, Народный артист СССР — Василий Семёнович Лановой, писатель, Президент Украинского Национального культурно-просветительского общества «Русское Собрание» — Алла Вячеславовна Потапова, народная артистка народов трех государств, Герой Украины, — София Михайловна Ротару, известный кинорежиссёр, Президент кино-концерна «Мосфильм» — Карен Георгиевич Шахназаров, артист театра и кино, Народный артист СССР — Михаил Александрович Ульянов, и другие.

Организаторы конкурса надеются, что данный список еще будет пополнен представителями Болгарии, Польши, Словакии, Беларусь, Латвии, Чехии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Азербайджана и других. В этой связи стоит отметить, что многие представители этих стран пишут письма в адрес Оргкомитета конкурса, интересуются его условиями и готовятся принять в нем активное участие.

Одним из первых совместных решений организаторов конкурса стало изменение его статуса: отныне творческое состязание писателей и журналистов именуется «Международный конкурс писателей и журналистов «Вечная Память», чему соответствует его целенаправленность и география участников конкурса. В оргкомитете надеются, что эта география ещё будет расширяться за счёт новых авторов-представителей государств СНГ и Европы. Ведь конкурс тематически не ограничивается только одной Россией, здесь также учитывается и его международное общественно-политическое и историко-культурное значение. Так и было в годы войны, когда против фашизма встали все народы и вместе воевали против общего врага. И организаторам конкурса приятно осознавать, что идеями конкурса постепенно охватываются во многих странах, а это значит — дело мира и свободы для всех нас является общим и насущным делом. Тем более, когда речь идёт о нашей славной Победе — 9 мая 1945 года.

Все больше расширяется и информационное пространство конкурса: болгарский национальный Интернет-холдинг NETINFO.BG стал одним из зарубежных информационных спонсоров Международного конкурса писателей и журналистов «Вечная Память» в Болгарии. Здесь с полным пониманием отнеслись к проводимому конкурсу и вместе с его пресс-релизом на болгарском языке опубликовали и собственную информацию о конкурсе на главной странице портала: «Все желающие писатели, журналисты Болгарии и представители других профессий могут принять участие в этом русском конкурсе, который посвящён 60-летнему юбилею Победы над фашисткой Германией». В адрес оргкомитета уже стали поступать первые письма из Болгарии с вопросами, например, «могут ли желающие авторы прислать свои материалы на английском или болгарском языках?»

«Конечно, могут! — ответили в Оргкомитете конкурса. — Главное, чтобы материалы соответствовали к теме нашего конкурса и были посвящены только Великой Отечественной и Второй мировой войне и её ветеранам».

«Кстати, нам очень важны и фотографии военного периода, и солдатские письма или отдельные строки из писем, которые были написаны из фронта родным и близким, жёнам и невестам солдат и офицеров. Мы хотели бы с помощью этих писем и фотографий показать дух того времени и дух самих авторов писем: о чем они писали, что сообщалось в этих письмах, какую информацию они передавали своим родным, как они воевали и о чем они думали? Эти письменные и фотографические свидетельства помогут нам достойно иллюстрировать книгу, которая будет подготовлена к печати после церемонии награждения победителей конкурса» — говорит главный редактор журнала «СЕНАТОР» Фред Искендеров. — А когда мы говорим о том, что «ПОБЕДА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ!», причём сегодня и в самой России, — так для этого, я считаю, надо использовать все средства, весь «арсенал защиты». Не только политические, дипломатические, историческую науку, литературу, добротно и профессионально написанные школьные учебники без идеологических окрасок и лжефактов об истории Великой Отечественной, а также и другие средства, как , например, солдатские письма и фотографии военного периода. Чтобы в России никогда об этом не забыли и передавали эту память о войне и подвиге нашего народа подрастающему поколению и грядущим потомкам»

Как уже сообщалось, в книгу войдут как призовые материалы конкурса, так и не отмеченные призами, но написанные на высоком литературно-художественном уровне.

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

14 марта 2005 года

ЭТО НАДО ЗАПОМНИТЬ!

Сегодня в России и за её пределами появились много лжеисториков, которые искажают историю Второй мировой войны и главную роль в этой схватке ХХ столетия — роль советского воина и самой России. А вот немецкий историк Р. Оверманс установил, что безвозвратные потери Вермахта составили 5 300 000. В боях против западных стран потеряно 340 000, то есть 6,4%. На советско-германском фронте Германия потеряла 72% военнослужащих, 75% танков, 78% самолётов» (об этом он пишет в своей книге «Немецкие военные потери во Второй мировой войне»). Это правда победы, — и мы, и весь мир её должны знать!» А мы добавим: «Дамы и господа, протрите свои очки, запомните это и не занимайтесь очковтирательством!»

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

1 февраля 2005 года

ВО ИМЯ ГРЯДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

В этот день, ровно 60 лет назад, 1 февраля 1945 года шёл 1321-й день войны, а до её окончания ещё оставались 97 тяжёлых дней. Но пока никто не знал день Х — день долгожданной Победы и окончания Великой Отечественной. Шёл 96-й день Будапештской стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при поддержке Дунайской военной флотилии. А для Висло-Одерской стратегической наступательной операции войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, 1-й армии Войска Польского при поддержке левого крыла 2-го Белорусского фронта и правого крыла 4-го Украинского фронта — 21-й день боев. Также синхронно день в день, три недели назад до этого, началась Западно-Карпатская стратегическая наступательная операция войск 4-го Украинского фронта и правого крыла 2-го Украинского фронта, 1-й и 4-й румынских армий и 1-го чехословацкого армейского корпуса. Наконец, этот день был 20-м днём Восточно-Прусской стратегической наступательной операции войск 3-го и 2-го Белорусских фронтов при поддержке войск левого крыла 1-го Прибалтийского фронта, частей Краснознамённого Балтийского флота и 18-й воздушной армии.

Много было побед в этот день: наши войска в Восточной Пруссии овладели городом Зеебург, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов, среди которых Другенен, Куменен, Поерштитен, Понакен, Шудиттен (17 километров северо-западнее Кенигсберга), Кнаутен, Роггенхаузен, Толнигк, Зигфридсвальде, Лекиттен, Флеминг, Эшенау, Глоттау. А войска 2-го Белорусского фронта 1 февраля 1945 года штурмом овладели городом и крепостью Торунь (Торн) — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Висла. Севернее и северо-западнее города Шнайдемюль советские войска заняли город Ратцебур, населённые пункты Пиннов, Бризенитц, Цамборст, Виссульке, Лебенке, Шпринберг. Северо-восточнее и восточнее Франкфурта-на-Одере наши войска с боем овладели городом и железнодорожным узлом Шверин, а также заняли на территории Бранденбургской провинции более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Либенов, Дюрингсхоф, Хаммер, Кенигсвальде, Глайссен, Зеерен, Лагов, Мюльбок, Гризель, Лайтерсдорф. Западнее города Лешно (Лисса) наши войска пересекли германскую границу и с боем овладели городами Шлезирзе и Фрауштадт, заняли более полусотни других населённых пунктов…

День в день, ровно 60 лет спустя, 1 февраля 2005 года, редакция федерального журнала «СЕНАТОР» решила официально объявить о старте Международного творческого конкурса «Вечная Память», посвящённого 60-летнему юбилею Великой Победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая 2005 года будем принимать заявки от журналистов и писателей на участие в нашем конкурсе. Мы приглашаем всех журналистов и писателей из России и стран СНГ принять активное участие в этом творческом состязании.

Об условиях и правилах участия в нем см. Международный творческий Конкурс «Вечная Память»

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

СООБЩЕНИЕ

2005 год для всей России, для стран СНГ и всего мира стал годом 60-летнего юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне. Практически все граждане нашей страны являются сыновьями или дочерями, внуками или внучками, правнуками и правнучками, дальними или близкими родственниками Победителей — участников и ветеранов, живых и не пришедших с войны солдат и офицеров. Прошло почти шесть десятилетий с того дня, когда отгремели бои и в нашей стране впервые отпраздновали 9 мая 1945 года как первый День Победы. И уже шесть десятилетий Великая Победа над фашистской Германией является одним из самых памятных дней в истории нашего Отечества. Это общенациональный праздник. Праздник, объединяющий всех нас, день, когда все мы осознаем себя гражданами России — страны, победившей самого страшного врага человечества...

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27 февраля 2011 года.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛАЧ РОССИИ»

ПОБЕДА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ!

Кто бы знал, что спустя 60 лет после окончания Второй мировой, Победа над фашисткой Германией будет нуждаться в защите от лжеисториков как в самой России, так и за её пределами. Кто бы знал, что у нас будут издаваться учебники, в которых роль победителя над фашизмом будет отведена не России, а США! И кто бы мог подумать, что не только лжеисторики, но и некоторые лидеры европейских стран будут трактовать историю Второй Мировой войны искажённо, тенденциозно, в угоду политической конъюнктуры...

«Это был одним из главных мотивов, побудивших нас в организовать и провести Международный творческий конкурс «Вечная Память», он посвящён Великой Победе и 60-летнему юбилею окончания Второй мировой войны — говорит главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР» Фред Искендеров. — Проведением такого широкомасштабного Конкурса на международном уровне мы решили ещё раз напомнить современному российскому обществу и, особенно, подрастающему поколению о нашем недавнем прошлом и о нашей Великой Победе над фашизмом — о самой кровавой трагедии ХХ века. Напомнить, чтобы задумались люди о ценностях мирного времени, вспомнить павших в бою солдат и офицеров, и рассказать о славе и героизме народов СССР, которые отстояли мир, защитили страну и спасли её от полного уничтожения…»

«Интер-Пресса» ✰ МТК «Вечная Память» ✰ Авторы конкурса ✰ Лауреаты конкурса ✰ Журнал «Сенатор»