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Посвящение великой Победе — ветеранам Великой Отечественной войны и Второй мировой!





ВЕТЕРАНЫ ";

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echo " Мы войны с рождения не знали,

Она для нас лишь в книгах и кино,

Но в майский праздник радостной печали

Вновь оживет, что было так давно. Ветераны, прадеды и деды —

Свидетели тех грозных, страшных лет,

Вы дали миру праздник — День Победы,

Которому цены на свете нет.

Годы пролетают словно птицы,

И прошлое вернуть нам не дано,

Но помнить имена, родные лица

Живущим долгом чести суждено.

Ветераны, прадеды и деды —

Свидетели тех грозных, страшных лет,

Вы дали миру праздник — День Победы,

Которому цены на свете нет.

Юные и зрелые, седые...

Все вместе мы стоим в одном строю…

Всем вам, кто защитил страну Россию

Поет весна, ликуя, песнь свою!

«...ДОРОГАЯ РОССИЯ!» ";

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echo " Мы верим в тебя, дорогая Россия!

Увенчана славой и сердцем открыта.

Ты много страдала, боль молча сносила —

«Никто не забыт — и ни что не забыто». В защиту тебя твои дети вставали,

За веру и честь много крови пролито.

И в ратных боях всех врагов побеждали...

«Никто не забыт — и ни что не забыто».

Прошло много лет, но мы помним те даты:

Они в скорбных списках на плитах гранита...

Тот год сорок первый, и год сорок пятый...

«Никто не забыт — и ни что не забыто».

Мы верим в тебя, дорогая Россия!

Звездой устремишься ты к новым орбитам!

Мы все одолеем, мы все пересилим!

«Никто не забыт — и ничто не забыто»!

Автор-исполнитель Евгений Михайлов имеет высшее педагогическое музыкальное образование, он музыкант в третьем поколении (отец — заслуженный работник культуры Удмуртской Республики). Является автором многих литературно-музыкальных композиций и программ патриотического содержания, героико-патриотической музыки, эстрадных и других песен.

Евгений Михайлов — лауреат различных региональных, всероссийских и международных вокальных и исполнительских конкурсов (1998-2008).

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