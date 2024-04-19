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Посвящение великой Победе — ветеранам Великой Отечественной войны и Второй мировой!
ВЕТЕРАНЫ
Мы войны с рождения не знали,
Она для нас лишь в книгах и кино,
Но в майский праздник радостной печали
Вновь оживет, что было так давно.
Ветераны, прадеды и деды —
Свидетели тех грозных, страшных лет,
Вы дали миру праздник — День Победы,
Которому цены на свете нет.
Годы пролетают словно птицы,
И прошлое вернуть нам не дано,
Но помнить имена, родные лица
Живущим долгом чести суждено.
Ветераны, прадеды и деды —
Свидетели тех грозных, страшных лет,
Вы дали миру праздник — День Победы,
Которому цены на свете нет.
Юные и зрелые, седые...
Все вместе мы стоим в одном строю…
Всем вам, кто защитил страну Россию
Поет весна, ликуя, песнь свою!
«...ДОРОГАЯ РОССИЯ!»
Мы верим в тебя, дорогая Россия!
Увенчана славой и сердцем открыта.
Ты много страдала, боль молча сносила —
«Никто не забыт — и ни что не забыто».
В защиту тебя твои дети вставали,
За веру и честь много крови пролито.
И в ратных боях всех врагов побеждали...
«Никто не забыт — и ни что не забыто».
Прошло много лет, но мы помним те даты:
Они в скорбных списках на плитах гранита...
Тот год сорок первый, и год сорок пятый...
«Никто не забыт — и ни что не забыто».
Мы верим в тебя, дорогая Россия!
Звездой устремишься ты к новым орбитам!
Мы все одолеем, мы все пересилим!
«Никто не забыт — и ничто не забыто»!
Автор-исполнитель Евгений Михайлов имеет высшее педагогическое музыкальное образование, он музыкант в третьем поколении (отец — заслуженный работник культуры Удмуртской Республики). Является автором многих литературно-музыкальных композиций и программ патриотического содержания, героико-патриотической музыки, эстрадных и других песен.
Евгений Михайлов — лауреат различных региональных, всероссийских и международных вокальных и исполнительских конкурсов (1998-2008).
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