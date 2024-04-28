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Токийский процесс-1...

В предисловии надо отметить: позади более 75 лет, как закончился Токийский судебный процесс над главными японскими военными преступниками, в котором автору пришлось участвовать в качестве судебного секретаря советской части Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока.

Этот уголовный процесс является самым продолжительным в истории: он начался 3 мая 1946 г. и длился по 12 ноября 1948 года, т.е. в течение 2,5 лет.

Токийский процесс непосредственно касался Советского Союза, поэтому наши представители активно участвовали в его работе.

Если по Нюрнбергскому судебному процессу у нас издан (на 1990 год) Сборник материалов в 7-ми томах, а сейчас выходит новое 8-томное издание, опубликовано значительное число книг и статей, то по Токийскому процессу опубликовано всего лишь три малоизвестных книг и ряд статей... Токийский процесс-1...

Между тем за границей, и прежде всего в Японии, вышло значительное число книг о международном суде в Токио. Во многих из них признается большое историческое значение этого суда и осуждаются развязанные бывшими японскими лидерами агрессивные войны, нанёсшие огромный материальный и моральный ущерб многим народам, в том числе и японскому. Однако встречаются и такие исследования, в которых принижается значение Токийского процесса и ставится под сомнение законность и справедливость вынесенного приговора.



Причём, некоторые японские авторы в своих рассуждениях доходят до того, что будто для народа Японии суд в Токио над бывшими его лидерами явился полной неожиданностью, что создание союзными державами-победительницами Трибунала для суда над японскими руководителями является незаконным, что в то время война не рассматривалась международным правом как преступление, что она признавалась законным состоянием взаимоотношений между нациями, что не существовало заговора против мира, что Япония не совершала агрессии против СССР, а начатая ею Тихоокеанская война против США и других западных держав была вынужденной в порядке самообороны, что нельзя предъявлять отдельным государственным деятелям обвинения в планировании, развязывании и ведении войны, поскольку-де она происходит между странами, а не отдельными лицами, что якобы предъявленное японским лидерам обвинение в совершении преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности является необоснованным, а вынесенный им приговор — суровый и несправедливый. Токийский процесс-1...

Надо сказать, что эти доводы не новы, так как они приводились адвокатами, защищавшими подсудимых на Токийском процессе.

Учитывая, что в нашей стране широкой публике мало известно о Токийском процессе, я и решил восполнить этот пробел, тем более что мне лично пришлось участвовать в этом процессе. К тому же время уходит, и живых свидетелей этого важного исторического процесса становится все меньше и меньше.



ВЫЗОВ В МОСКВУ

В 1945 году завершились сражения на фронтах Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

Фашистская Германия и милитаристская Япония были разгромлены. Советский народ и народы других стран антигитлеровской коалиции праздновали Великую Победу над немецко-фашистскими и японскими агрессорами, развязавшими самую разрушительную и кровопролитную в истории человечества войну, в которой погибло свыше 50 миллионов человек. Токийский процесс-1...

Одним из важнейших решений, принятых союзными державами по окончании Второй мировой войны, было решение о наказании военных преступников.

20 ноября 1945 года в г. Нюрнберге открылся судебный процесс над главными немецкими военными преступниками. За ним должен был последовать судебный процесс над главными японскими военными преступниками...

В марте 1942 года, по окончании Военно-юридической академии Красной Армии, я был направлен на Южный фронт. Затем служил на Северо-Кавказском и 2-м Украинском фронтах в должности председателя военного трибунала гвардейской стрелковой дивизии, имея воинское звание гвардии капитана юстиции.

День Победы я праздновал в Пензе, а в сентябре 1945 года получил назначение на должность председателя военного трибунала гарнизона в городе Ульяновске. В отличие от напряженной обстановки на фронте, здесь, в Ульяновске, было спокойно и в свободное от исполнения служебных обязанностей время я занялся совершенствованием французского языка, который изучал в Военно-юридической академии. Мне казалось, что знание иностранного языка может пригодиться в моей дальнейшей службе...

В феврале 1946 года я получил телеграмму от председателя военного трибунала Приволжского военного округа с предписанием срочно выехать в Москву, в Управление кадров Народного комиссариата юстиции СССР, сроком на 7 дней.

Я был заинтригован и терялся в догадках: зачем меня вызывают в Москву?

Сборы капитана-холостяка были недолгими. На другой день я был уже в Москве. Со мной беседовал начальник Управления кадров. Однако из первой беседы я так и не понял причину вызова. И лишь потом, спустя примерно неделю, мне сказали, что есть решение направить меня в составе Советской делегации в Токио, в Международный Военный Трибунал для Дальнего Востока, который будет судить главных японских военных преступников.

Я понял, что мне оказано высокое доверие. Токийский процесс-1...

Свыше месяца шла подготовка к этой ответственной командировке. Нам, военным, сшили два вида нового отличного обмундирования (под сапоги и под ботинки) и выдали комплект гражданской одежды.

И вот наступил день отъезда — 23 марта 1946 года. Мы прибыли на Ярославский вокзал, заняли несколько выделенных для нас комфортабельных по тому времени вагонов скорого поезда Москва- Владивосток и, простившись со своими родственниками и друзьями, а также с любимой Москвой, отправились в длинный путь на Дальний Восток.

В нашу делегацию входило около 70 человек: военные и гражданские судьи, прокуроры, следователи, эксперты, переводчики, административно-технические работники.

Возглавлял делегацию член Коллегии МИД СССР, начальник Договорно-правового управления МИД СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посланник, член-корреспондент АН СССР, доктор юридических наук, профессор Голунский Сергей Александрович — высокообразованный юрист, дипломат, имевший большой опыт работы в органах суда и прокуратуры и в Министерстве иностранных дел СССР. Он свободно владел английским, французским и немецким языками, участвовал в Ялтинской и Потсдамской конференциях глав правительств СССР, США и Великобритании и использовался И.В. Сталиным в качестве консультанта и переводчика. С.А. Голунский был назначен помощником главного обвинителя от СССР на Токийском судебном процессе над главными японскими военными преступниками.

Членом Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока от СССР назначался член Военной коллегии Верховного Суда СССР генерал-майор юстиции И.М. Зарянов. Ранее он занимал должность начальника Военно-юридической академии Красной Армии. Он обладал необходимыми теоретическими знаниями и практическим опытом.

Поезд до Владивостока шёл тогда 9 дней, и в течение всего пути мы усиленно работали над материалами предстоящего судебного процесса.

Под вечер 3 апреля прибыли во Владивосток — советский форпост на Дальнем Востоке.

Помню, шёл сильный дождь, быстро наступили сумерки. Несмотря на ненастье, представители местных властей оперативно разместили нас на ночлег: большая часть группы отправилась в гостиницу «Челюскинцы», остальные — военная молодёжь, в том числе и я — прямо на военный фрегат, приготовленный для нашего морского рейса.

Моряки встретили нас весьма радушно.

После горячего душа нас пригласили в кают-компанию, где уже были накрыты столы. За ужином поднимались тосты за флот и пехоту, за их братскую кровную дружбу в борьбе против врагов нашей Родины. Токийский процесс-1...

В течение семидневного пребывания в гостях у моряков мы хорошо отдохнули и подготовились к предстоящей работе. Погожим утром 10 апреля советская делегация на двух американских военных фрегатах, управляемых советскими моряками, вышла в Японское море, оставив позади живописный Владивосток — последний русский город на нашем далёком пути.

Благополучно миновав Японское море, мы вышли в Сангарский пролив, разделяющий острова Хоккайдо и Хонсю, затем пройдя этот пролив и выйдя в воды Тихого океана, круто повернули на юг и направились вдоль восточного берега Хонсю к Токио.

13 апреля фрегаты вошли в Токийский залив, в тот самый залив, где 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» был подписан исторический Акт о капитуляции Японии. Перед нами расстилалось огромное водное пространство, окаймлённое грядой синеватых гор. Далёкие ещё берега Японии, покрытые зеленью, медленно приближались.

Соответствующим морским сигналом корабли были остановлены, а через несколько минут к флагману, с шумом разрезая волны, подошёл быстроходный американский катер. Из катера вышел американский солдат без головного убора, с расстёгнутым воротом гимнастёрки, в грубых без шнурков ботинках и, поднявшись по трапу на корабль, небрежно бросил переводчику несколько фраз по-английски, после чего вернулся на катер, который быстрым ходом направился к берегу.

Наши офицеры, стоявшие на палубе, спросили переводчика, что сообщил американец?

— Лоцман, который проведёт наши корабли в Токийский порт, сможет прибыть не ранее чем через час. Так что нам придётся ждать, — ответил переводчик.

Мы почувствовали некоторую обиду: к нам, высоким представителям великого Советского государства, прибывшим на двух военных кораблях, явился на встречу весьма разболтанный солдат. Обида усугубилась, когда вместо одного часа, нам пришлось ожидать пять часов. В течение этого времени мы наблюдали за американскими кораблями, по-хозяйски курсировавшими по заливу, и американскими самолётами, то и дело появляющимися в японском небе. Нам казалось, что это делается демонстративно, для нас, как бы подчёркивается господствующее положение США в Японии. Факт нашей задержки мы расценивали как неуважение к нашей делегации, как проявление «политики булавочных уколов», проводимой с ведома высшего американского начальства в отношении советских представителей.

Наконец в пятом часу прибыли гражданские японские лоцманы в сопровождении американских моряков и, переговорив в течение нескольких минут с капитанами, повели корабли в Токийский порт.

Корабли с советскими флагами в кильватерном строю плавно двинулись вперёд, разрезая форштевнем голубоватые воды и ускоряя ход. Погода стояла великолепная. Впереди открывались новые виды: справа скалистые берега, голые и тоскливые, слева огромный порт Иокогама, акватория которого сплошь забита судами американского флота. Эскадрильи самолётов американского воздушного флота кружили над водами залива, Иокогама осталась позади, и вот в туманной дымке горизонта все яснее и яснее начали вырисовываться контуры Токио: заводские трубы, крыши зданий и неясные очертания линии огромного города. Токийский процесс-1...

У причала нас поразило огромное количество грузов американского производства, сложенных штабелями около пакгаузов. В порту царило оживление. Бесконечный поток американских грузовиков, вагонеток, огромные краны, много солдат и офицеров американской армии.

В 5 час. 30 мин. по местному времени наши корабли пришвартовались. Итак, мы прибыли в Токио — столицу бывшей Японской империи, страны восходящего солнца.

На просторной асфальтированной набережной стояло около двадцати легковых автомашин и два больших автобуса. Токийский процесс-1...

Среди присутствующих на набережной мы увидели наших товарищей, прибывших сюда ранее самолётом, представителя СССР в Союзном совете для Японии генерал-лейтенанта Деревянко К.Н. и двух других генералов, несколько гражданских лиц — работников нашего представительства. С криками, свистом и поднятыми руками восторженно приветствовала нас большая группа американских солдат, оказавшихся на пристани в это время.

Когда к нам подошёл капитан корабля и сказал:

— Ну, знаете ли, так меня здесь никогда не встречали, — мы поняли, что наша обида на американцев была преждевременной и неосновательной.

Обвинитель от Советского Союза С.А. Голунский и член Международного Военного Трибунала И. М. Зарянов в сопровождении нескольких офицеров направились к представителям Союзного совета для Японии и Международною Военного Трибунала для Дальнего Востока.

Затем мы сели в автомашины и через несколько минут прибыли в японскую гостиницу «Маринаути», где нас ожидали хорошие номера, разнообразный и высококалорийный американский ужин и низкие поклоны со стороны японской прислуги. Так закончился наш длинный путь Москва — Токио.



ЯПОНИЯ. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мы прибыли в Японию спустя семь месяцев после её капитуляции. Токийский процесс-1...

В беседах с иностранцами японцы обычно подчёркивают, что Япония — страна солнца и цветов. И действительно, в Японии, расположенной на четырёх больших островах Тихого океана — Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю — с живописными берегами и влажным тропическим климатом, мною солнца и много цветов. Я помню, как в 1954 году на Гаагской конференции по защите культурных ценностей в случае вооружённою конфликта представитель Японии восторженно заявлял, что вся территория Японии — культурная ценность, служащая источником вдохновения для людей.

Однако перед нами Япония предстала не солнечными и цветными гранями, а мрачными видами последствий войны, в которую её втянули собственные правители. Война принесла японскому народу много горя и страданий. Были убиты 2,5 млн. и искалечены 94,5 тысячи японских военнослужащих. Потери гражданского населения составили 668 тыс. человек, включая около 300 тыс. убитыми.

Япония оказалась первой в мире страной, подвергшейся атомной бомбардировке: американскими атомными бомбами «Малыш» и «Толстяк» были разрушены Хиросима и Нагасаки. От атомного смерча погибли сотни тысяч людей. Американские стратегические бомбардировщики подвергли разрушению Токио, Иокогаму, Осаку. Такамацу и другие города Японии.

Самолёты, бомбившие города, поднимались с авианосцев, пришедших к берегам Японии из Америки.

Раскинувшийся по берегам залива столичный город Токио предстал перед нами разрушенным, сожжённым в результате бомбардировок примерно на 70-80 процентов. Как в центре, так и на окраинах города целые кварталы были уничтожены огнём. Нам потом рассказывали, что американские самолёты, волнами шедшие на город, бросали огромное количество зажигательных бомб; ураганы пожаров бушевали над Токио; пламя, перекидываясь с квартала на квартал, моментально охватывало лёгкие японские строения. В заводской части, в одну из бомбёжек, пожар мгновенно охватил большую территорию, людям некуда было бежать и несчастные сгорали заживо. Токийский процесс-1...

Вместе с тем, вглядываясь в столицу некогда могущественной Японской империи, нельзя было не заметить существовавший в ней резкий контраст: европейский просторный, зелёный и чистый центр и мрачные и грязные окраины. Впрочем, после войны грязь и мусор появились и в центре города.

Огромные разрушения в Токио невольно наводили на мысль: «посеявший ветер — пожинает бурю».

После того как Япония признала себя побеждённой и подписала Акт о капитуляции, вся японская территория подверглась оккупации союзных войск. Власть императора и правительства Японии была ограничена главнокомандующим союзных держав.

Япония потеряла все острова на Тихом океане, которые она захватила или оккупировала с начала Первой мировой войны. Она лишилась всех территорий, которые захватила у Китая: Тайвань (Формоза), Маньчжурия, Пескадорские острова. Она была изгнана также из всех других территорий, завоёванных ею во Второй мировой войне.

Разгром милитаристской Японии вызвал определенные тенденции к её демократизации. Новая конституция, провозгласившая некоторые демократические права и свободы, установила запрет на вооружённые силы в стране и отказ от войны как суверенного права нации. В итоге проведения аграрной реформы большая часть помещичьих земель была за выкуп передана крестьянам. Крупнейшие монополии подверглись разделу.

Даже «божественный» император (Тенно) старался перерядиться в тогу демократа.

В Японии распространена религия синто, связанная с обожествлением личности императора. Согласно японским преданиям, император является сыном богини солнца Аматэрасу, колоссальная железобетонная статуя которой в 1938 году воздвигнута на одной из гор Тихоокеанского побережья. Мы видели её из окон вагона, когда ездили в Камакуру. Это — огромное мертвенно-серое изваяние видно издалека.

После капитуляции император стал чаще появляться перед народом и даже произносить речи по радио. Один из выходов императора к народу мы видели. Это было осенью 1946 года, в день принятия новой японской Конституции. На площади, расположенной между императорским дворцом и деловой частью города Токио, соорудили праздничные арки. В этот ясный безоблачный день огромная площадь с прудами и низкими карликовыми деревьями была полна народу. Большинство японцев сидели на корточках перед трибуной; выделялись представители прессы с фото- и киноаппаратами. На трибуне находились члены императорской семьи и члены правительства и парламента.

Император с императрицей подъехали на скромном ландо, запряжённом парой лошадей гнедой масти. Император Хирохито — невысокий, худощавый, в очках, в черном фраке, держал в правой руке цилиндр. Императрица — крупная, полная женщина с широким лицом и большими глазами была в длинном тёмном платье и в шляпке. Токийский процесс-1...

При виде императорской четы японцы замахали руками, головными уборами и что-то выкрикивали, видимо, приветствия.

Император с императрицей поднялись на трибуну, молча постояли около пяти минут, затем, сопровождаемые толпой, направились к ожидавшему их ландо и уехали во дворец. Так прошёл выход императорских особ к народу.

Оккупационные власти запретили пропаганду религии синто, оказание ей правительственной поддержки и финансовой помощи, а также распространение милитаристских и ультранационалистических идей в её доктринах, службах и церемониях. Тем самым было подорвано отношение к императору, как к божеству. Однако скульптурные изображения Бога Синто продавались в магазинах и ларьках Токио и других городов.

В соответствии с распоряжениями главнокомандующего союзных держав американского генерала Д. Макартура, лица, активно поддерживающие милитаристские и националистические тенденции, снимались с ответственных постов государственных и частных организаций и предприятий, ультранационалистические и милитаристские общественные, политические, профессиональные и коммерческие организации распускались, милитаристские и националистические идеи исключались, а военное обучение в учебных заведениях упразднялось. Провозглашалась свобода вероисповедания.

Оккупационная администрация обязала японское правительство отменить и немедленно приостановить действие положений всех законов, декретов, указов и приказов, которые устанавливали или поддерживали ограничения свободы мысли, религии, собраний и слова, включая ограничения свободы обсуждений личности императора, императорских учреждений и императорского правительства; устанавливали или поддерживали ограничения в вопросах сбора и распространения информаций; ограничивали в правах граждан по мотивам расы, национальности, веры или политических мнений.

Была восстановлена свобода собраний.

Японскому правительству предлагалось немедленно освободить всех заключённых, задержанных, а также лиц, находящихся под подозрением и наблюдением в связи с указанными выше актами.

Такие распоряжения оккупационных властей не могли дать японскому народу действительных свобод, однако побудили его на борьбу за эти свободы. Политическая жизнь Японии активизировалась: стали проводиться забастовки на предприятиях, уличные демонстрации. Американская военная полиция (MP — эмпи) не препятствовала демонстрациям, а только следила за тем, чтобы не нарушался порядок на улицах..

Мы наблюдали мощные тысячные первомайские демонстрации. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами, призывающими к единству и солидарности, пели революционные песни: Интернационал, Варшавянку. Токийский процесс-1...

Однако рабочее движение Японии не отличалось единством: множество политических партий с различными платформами не способствовало объединению трудящихся. Именно этим объяснялся тот факт, что на проходивших тогда выборах победу одержали реакционные партии, чему содействовали и американские оккупационные власти. Однако в процессе выборов выросла популярность Коммунистической партии Японии.

Послевоенная жизнь японского населения была трудна: разруха, бедность, отсутствие жилья.

Мы видели, что многие японские семьи ютились в хижинах из старой фанеры, камней, ржавого железа. Бездомные спали прямо на улице в пыли и грязи. Беспризорные полуголые дети копошились в кучах городского мусора в поисках пищи.

Японцы одевались бедно: на мужчинах редко можно было видеть костюм, а женщины носили простое, недорогое кимоно. И мужчины, и женщины обувались в деревянные сандалии, которые характерно постукивали по мостовой.

На главной торговой улице Гинза наряду с большими магазинами, торговавшими предметами роскоши, ютились маленькие бедные лавочки и палатки, в которых продавались мелкие, иногда старые, дешёвые вещи. С большими ресторанами, откуда доносились мощные звуки джаза, там соседствовали мелкие закусочные и чайные, в которые заходили бедные, плохо одетые, исхудалые люди.

На иены мы могли покупать японские товары в любом магазине. Кроме того, в специальном магазине, так называемом «пиэксе», нам отпускались японские товары за иены, но по сниженной цене.

Когда мы приехали в Токио, цены на товары были сравнительно низкими, но в 1947 году они сильно поднялись, причём такие товары, как кожа, кожаные изделия, различные ткани, меха и другие по приказу Макартура были вовсе изъяты из японской торговли.

Кстати, заметим, что в те времена японские товары не отличались высоким качеством, хотя выглядели прилично.

Излюбленное блюдо японцев — рыба. Они готовят её со множеством остропахнущих приправ и специй. Поэтому по городу вечерами, особенно на его окраинах, растекались сильные неприятные запахи, исходившие из жилищ или просто с улицы, где разделывалась и готовилась к ужину рыба.

В японские магазины мы заглядывали и покупали нужные нам товары, а от посещения ресторанов и других увеселительных мест воздерживались.

Помню такой случай. Майор юстиции Е.И. Гаранин — тоже судебный секретарь советской части Международного Военного Трибунала как-то предложил мне и полковнику юстиции начальнику секретариата советской части Трибунала Н.А. Виноградову в выходной день зайти в магазины, расположенные на улице Гинза. Я согласился, а полковник долго колебался: как бы чего не случилось. Надо сказать, что в Москве мы получили очень строгие инструкции о том, как надо вести себя в Японии. Все же полковник решился, и мы отправились. В магазине, где продавались японские кимоно, мы с Гараниным купили по красивому кимоно, а полковник, проявляя осторожность, воздержался. Когда с покупками мы шли по улице, нас догнала продавщица. Полковник прямо побледнел: «Ну, как я и думал! Что-то неприятное произошло, раз продавщица побежала за нами». Мы остановились. Приблизившись к нам, девушка низко поклонилась и из-за спины правой рукой вручила полковнику, как старшему в нашей группе, букет из красных цветов. Так магазин благодарил нас за покупки. Потом мы узнали, что таковы традиции японской торговли. Токийский процесс-1...

Чтобы как-то отвлечь население от трудностей жизни, японская печать и радио распространяли разного рода сенсации и небылицы. Так, газеты однажды сообщили, что некий Итиро Акимото питается... крысами и благодаря этому чувствует себя настолько бодрым в 60 лет, что решил жениться на молоденькой девушке. К тому же он оказался таким разборчивым женихом, что уже отказал 2124 претенденткам.

В другой раз газеты широко распространяли новость о том, что в Токио обнаружена 65-летняя женщина, которая все военные годы прожила в металлическом ящике и чувствует себя прекрасно.

На улицах города, по вечерам, можно было встретить массу разного рода гадальщиков и хиромантов. За небольшую плату они делали предсказания и всегда со счастливым концом.

К нам, советским людям, японское население относилось весьма сдержанно, так что контактов с ними было мало. Общение ограничивалось самым необходимым: в магазинах, в мастерских, иногда в медицинских кабинетах, во время загородных поездок — с обслуживающим персоналом. Было похоже, что японские официантки, уборщицы следили за нами и о нашем поведении докладывали начальству.

Жители города охотно смотрели советские кинофильмы, которые демонстрировались в токийских кинотеатрах. Однако американские власти старались ограничить показ советских кинофильмов, а стремились больше показывать свои.

Надо сказать, что в Японии живёт значительное число белоэмигрантов, а теперь уже их детей и даже внуков. Некоторые из них приходили к нам, поздравляли с победой и выражали свои искренние симпатии Родине, которую когда-то покинули в силу разных обстоятельств и теперь вынуждены доживать свой век здесь, на чужбине.

В их семьях говорили по-русски, они охотно читали русскую и советскую литературу. С большим вниманием слушали наши рассказы, от души радовались возросшему авторитету Родины на международной арене. С особым уважением они смотрели на советских офицеров, представлявших героическую Красную Армию, разгромившую вооружённые силы Германии и Японии.

Как уже отмечалось, в условиях оккупационного режима управление японским государством было полностью подчинено главнокомандующему союзных держав, конкретно — американскому генералу армии Дугласу Макартуру. На этот высокий пост он был назначен президентом США Трумэном. Ему было поручено принятие капитуляции Японии и её осуществление. Его назначение на пост представителя Белого дома в Японии вполне соответствовало интересам крупных американских монополий, с которыми он был тесно связан. Его отец — крупный плантатор, занимал пост генерал-губернатора Филиппин. Д. Макартур ещё в 1932 году снискал печальную известность, когда он, будучи начальником штаба американской армии, организовал кровавую расправу над безработными ветеранами Первой мировой войны, собравшимися в Вашингтоне.

Во Вторую мировую войну Макартур командовал вооружёнными силами США на Дальнем Востоке и союзными войсками на Филиппинах, которые в 1941 году почти без сопротивления сдал японцам и постыдно бежал в Австралию.

Здесь же он выступал в роли поработителя японского народа. Проводимая им политика была направлена на ремилитаризацию Японии, на превращение её в военную базу США на Дальнем Востоке.

Его внешность — высокий, грузный, несколько сгорбленный, с крупными чертами лица и большим носом, с надменным, хмурым взглядом — вполне соответствовала этому назначению. Токийский процесс-1...

В Японии он ездил на автомашине с пятью звёздами. Из здания своего штаба в Токио выезжал на ленч ровно в 13 часов. К этому времени обычно собиралась толпа, чтобы наблюдать «выход Макартура». Такая пунктуальность, несомненно, нравилась людям.

В 1947 году Макартур приезжал в представительство СССР на приём по случаю 30-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Был он недолго, держался сугубо официально, высокомерно, но охотно позировал фотографам. В отличие от него американские офицеры и гражданские служащие вели себя свободно, запросто общались с нашими военными и гражданскими людьми, охотно пили русскую водку, провозглашали тосты за дружбу между народами и армиями Советского Союза и Соединённых Штатов Америки, пели, танцевали.

Вообще надо сказать, что в первые месяцы нашего пребывания в Японии американцы относились к нам хорошо, можно сказать с симпатией. Они с удовольствием встречались с нами, интересовались условиями жизни в СССР, открыто выражали свои симпатии к советскому народу и к его героической армии, восторженно произносили названия наших городов-героев: Сталинград, Ленинград.

Нам разрешалось свободно и бесплатно посещать американские театры и кинотеатры в Токио, пляжи на берегах Токийского залива.

Американские спектакли, концерты и кино были оформлены пышно, даже с блеском. Однако их содержание было для нас непривычным, все казалось безыдейным, а подчас просто пошлым: вымышленные, сказочные любовные истории с полуобнажёнными красотками или детективы. Этим развлекались американские солдаты и офицеры.

В первое время такое искусство у нас вызывало некоторый интерес, но вскоре оно нам надоело, и мы с удовольствием ехали в наше представительство, где можно было посмотреть советские фильмы.

Американские офицеры, и особенно солдаты, чувствовали себя хозяевами в Японии, а потому держались весьма свободно, если не сказать, разболтанно. Например, не считаясь с правилами дорожного движения, они ездили на автомашинах с бешеной скоростью, не гнушались пользоваться японскими рикшами, легко и свободно завязывали связи с молодыми японками. Токийский процесс-1...

Мы же на первых порах чувствовали себя довольно робко и совершали свои прогулки по Токио группами и с большой осторожностью. Но потом, освоившись с языком, нравами и обычаями американцев и японцев, разгуливали по Токио днём и вечером совершенно спокойно. Американцы в общем старались поддерживать оккупационный режим мирными средствами, как бы путём установления дружественных отношений с японцами. Однако, считали они, побеждённая нация должна соответствующим образом вести себя. Так, японцам запрещалось посещать американские театры, а для американца считалось унизительным находиться в обществе японцев. В Трибунале, например, для японцев были указаны специальные подъезды и входы, которыми им разрешалось пользоваться, а также отведены самые неудобные места в зале суда.

Согласно договорённости, правительство США взяло на себя расходы по содержанию Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока.

По приезде в Токио советскую делегацию разместили в японской гостинице «Марианути». Член Трибунала от СССР И.М. Зарянов был помещён в лучшей гостинице Токио «Империал». В ней проживали судьи и из других стран.

Американские власти обеспечили нас питанием и предоставили транспорт. Советские офицеры имели право вызывать из американского автопула машины в любое время. Генералу И.М. Зарянову была выделена персональная автомашина и шофёр-американец.

Однако такое положение продолжалось недолго.

Над советско-американскими отношениями стали появляться тёмные тучи. В марте 1946 года в Фултоне (США) в присутствии президента Трумэна У. Черчилль выступил с антисоветской речью, в которой предложил образовать англо-американский военный союз для борьбы с «восточным коммунизмом» и для установления господства «мира, говорящего по-английски». В речи Черчилля была, по существу, изложена программа «холодной войны».

А через год, в марте 1947 года, появилась на свет антикоммунистическая «доктрина Трумэна», положившая начало оформлению политики «холодной войны», ставшей официальным внешнеполитическим курсом США.

Резкое изменение в политике США и других западных держав по отношению к Советскому Союзу оказало влияние на работу Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока, а также на положение и условия жизни советской делегации в Токио. В частности, с нас потребовали платы долларами за питание, перестали давать автомашины.

Из шикарной гостиницы «Марианути» мы переехали в отдельный, куда более скромный дом на Мицубиси. Но нам здесь понравилось: все было проще и свободнее. Иностранцы, живущие в большом количестве в «Марианути», стесняли нас, мы чувствовали себя неудобно. Здесь же жили только свои, знакомые люди, а на чужбине это очень важно. В этом же доме находилась столовая, в которой мы завтракали и ужинали, а 12-часовой ленч нам полагался по месту работы, т.е. в здании бывшего военного министерства, где заседал Международный Военный Трибунал. Зарплата выплачивалась нашим правительством в иенах.

В связи с общим ухудшением отношений между США и Советским Союзом американцы стали более осторожно относиться к нам.

Помню, в начале нашего пребывания в Токио американская военная администрация предложила нашему генералу направить одного из офицеров в дом отдыха для американских военнослужащих, расположенный в живописном месте под Токио.

— Ну как, согласен поехать в американский дом отдыха на недельку? — спросил меня И.М. Зарянов.

— Согласен, — сразу ответил я.

Мою кандидатуру сообщили в американский военный штаб, однако приглашения не последовало. Очевидно, американская администрация передумала и решила не принимать в свой дом отдыха советского офицера. Некоторые из американцев стали «не узнавать» нас, другие же избегали встреч с нами во избежание неприятностей.

Однажды во время приёма американские артистки, прибывшие в Токио на гастроли, откровенно сказали нашим женщинам, что в штабе Макартура их предостерегали от встреч и разговоров с русскими. Токийский процесс-1...

Однако многие служащие из американского аппарата в Международном Военном Трибунале не скрывали своих симпатий к русским, относились к нам доброжелательно и даже помогали в работе.

До сих пор вспоминаю американского военнослужащего — улыбчивого и весёлого шофёра Хилла, возившего нашего генерала. Он отлично нёс свою службу, с большим вниманием и уважением относился не только к генералу, но и к другим советским сотрудникам, старался во всем помочь, работал, не считаясь со временем.

Летом 1947 года И.М. Зарянов выехал в Союз, в отпуск. Я остался старшим по советской части Международного Военного Трибунала. Однажды утром Хилл приходит ко мне в секретариат и взволнованно говорит: «Капитан, мне приказано оставить службу у вас и выехать в армию США в Корею. Мне не хотелось бы уезжать в Корею, тем более там война, а у меня в Вашингтоне жена и сын. Не могли бы Вы походатайствовать перед нашим штабом, чтобы меня не отправляли в Корею, а оставили на службе у вас!»

— Попробую, Хилл, — ответил я.

В тот же день я обратился к американскому полковнику, занимавшемуся административными вопросами по Трибуналу.

Рассказал ему суть дела и попросил его оставить этот вопрос до возвращения генерала. Отметил при этом, что генерал доволен службой Хилла и будет ругать меня за то, что, оставшись на месяц за старшего, упустил такого хорошего шофёра.

Полковник выслушал меня внимательно и обещал доложить о моей просьбе командиру корпуса.

На другой день полковник пригласил меня к себе и сказал, что командир корпуса удовлетворил мою просьбу: Хилл не поедет в Корею, будет продолжать службу у нас.

Когда я сообщил Хиллу о решении командира корпуса, он прямо подскочил к потолку и закричал: «Капитан, я буду помнить вас всю жизнь и если потребуется, готов отвезти вас на своей автомашине в Москву и даже через Японское море».

В 1948 году, когда я отправлялся в Союз, Хилл, расставаясь со мной в порту, плакал.

Вообще, надо сказать, что подавляющее большинство американцев, с которыми мне пришлось встречаться в течение многих лет и в США, и в других странах, производили на меня хорошее впечатление: деловые, общительные и доброжелательные, они по своему психическому складу и характеру похожи на русских. С ними легко можно контактировать, поддерживать связи и успешно сотрудничать. Токийский процесс-1...



ОРГАНИЗАЦИЯ ТОКИЙСКОГО ПРОЦЕССА. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

На Тегеранской конференции глав правительств трех союзных держав — СССР, США и Великобритании, состоявшейся 28 ноября — 1 декабря 1943 г., в ответ на предложение американской и английской делегаций участвовать в войне против Японии — союзника германо-итальянского фашизма, советская сторона заявила о готовности СССР вступить в войну на Дальнем Востоке после капитуляции Германии. При этом учитывалось, что Япония нарушала заключённый ею с Советским Союзом 13 апреля 1941 г. в Москве Пакт о нейтралитете. Она активно поддерживала Германию в её войне против СССР, сосредоточила на границах с Советским Союзом Кванту некую армию численностью около миллиона человек, сковывая тем самым на Дальнем Востоке значительные силы Красной Армии, которые были крайне нужны на советско-германском фронте. Япония вынашивала планы наступательной войны против СССР, чинила препятствия советскому торговому судоходству на Тихом океане. В конечном счёте без разгрома японских агрессоров невозможно было обеспечить прочный мир. Токийский процесс-1...

На Крымской конференции руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании, проходившей 4-11 февраля 1945 г., было подписано Соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока, в котором говорилось, что «через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне Союзников» и указывалось, что по окончании войны СССР будут возвращены южная часть острова Сахалин и все прилегающие к ней острова, переданы Курильские острова. Здесь же отметим, что в Каирской декларации, принятой президентом США и главами правительств Великобритании и Китая 6 ноября 1943 г., заявлялось о намерении союзных держав «обуздать и наказать агрессию Японии».

Во время работы Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 г.) от имени глав правительств США, Великобритании и Китая 26 июля была опубликована декларация, в которой содержались требования к правительству Японии о безоговорочной капитуляции на предъявленных ему условиях, предусматривавших: устранение власти и влияния тех, кто обманул и ввёл в заблуждение японский народ, втянув его в войну; оккупацию указанных союзниками пунктов на японской территории; ограничение суверенитета Японии на островах Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и на тех менее крупных островах, которые будут определены; роспуск всех вооружённых сил и полное разоружение Японии; суровое наказание военных преступников; устранение препятствий к возрождению и укреплению демократических начал; установление свободы слова, религии и мышления, уважение основных прав человека; разрешение иметь такую промышленность, которая позволит поддержать хозяйство Японии и взыскать справедливые репарации натурой, но не те отрасли промышленности, которые позволят ей снова вооружиться для ведения войны.

В Потсдамской декларации заявлялось, что союзники выведут оккупационные войска из Японии, как только будут достигнуты эти цели.

28 июля японское правительство отклонило условия Потсдамской декларации.

Учитывая, что Япония нарушала условия советско-японского Пакта о нейтралитете, Советское правительство 5 мая 1945 г. денонсировало этот договор, как потерявший смысл. Токийский процесс-1...

Поскольку японское правительство отказалось принять требование США, Англии и Китая о безоговорочной капитуляции, Советское правительство в соответствии с обещанием, данным на Крымской конференции, 8 августа 1945 г. официально присоединилось к Потсдамской декларации и объявило, что с 9 августа СССР будет находиться в состоянии войны с Японией. «Советское Правительство считает, — говорилось в заявлении Наркоминдел СССР от 8 августа 1945 г., — что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после её отказа от безоговорочной капитуляции».

9 августа 1945 г. Советские Вооружённые Силы начали военные действия против японских войск в Маньчжурии, нанося им сокрушительные удары.

Ночью с 9 на 10 августа в Токио состоялось заседание Высшего совета по руководству войной с участием императора Японии Хирохито. На этом заседании премьер-министр адмирал Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны». По его предложению было принято такое заявление: «Японское правительство готово принять условия Декларации от 26 июля. Японское правительство понимает, что эта Декларация не содержит требований, ущемляющих прерогативы императора как суверенного правителя Японии».

Содержащаяся в заявлении японского правительства оговорка о не ущемлении прерогативы императора, понятно, не могла быть принята союзными державами, поскольку она противоречила и духу, и букве их требования о безоговорочной капитуляции Японии.

Ввиду этого государственный департамент США 11 августа 1945 г. направил японскому правительству следующий ответ правительств США, Советского Союза, Англии и Китая:

«В отношении заявления японского правительства, в котором принимаются условия Потсдамской декларации, в котором содержится заявление «при условии, что указанная декларация не содержит никакого требования, которое затрагивает прерогативы его Величества как суверенного правителя», наша позиция заключается в следующем. Токийский процесс-1...

С момента капитуляции власть императора и японского правительства в отношении управления государством будет подчинена главнокомандующему союзных держав, который предпримет такие шаги, какие он сочтёт нужными для осуществления условий капитуляции... Форма правления Японии в конечном счёте будет в соответствии с Потсдамской декларацией установлена свободно выраженной волей японского народа. Вооружённые силы союзных держав будут оставаться в Японии до тех пор, пока не будут достигнуты цели, изложенные в Потсдамской декларации».

В результате первого этапа Маньчжурской стратегической наступательной операции с 9 по 14 августа советские войска в составе Забайкальского фронта, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, совместно с которыми успешно действовали монгольские кавалерийские дивизии и бронебригады, нанесли Квантунской группировке японских войск серьёзное поражение. Они разгромили противника в 16 укрепрайонах и вышли на оперативный простор. Командование

Квантунской группировки никак не ожидало такого стремительного наступления советских войск в Маньчжурии.

В сложившихся условиях 14 августа на объединённом совещании Высшего совета по руководству войной и правительства с участием императора Хирохито после продолжительных дебатов было принято и опубликовано от имени императора следующее заявление:

«...Я повелел принять Потсдамскую декларацию. Моё мнение не изменилось... Я повелеваю всем присоединиться ко мне... Примите условия немедленно. Чтобы народ мог знать о моем решении, я повелеваю срочно подготовить императорский рескрипт по этому во-просу».

В тот же день была отправлена телеграмма, которой правительства США, Англии, Советского Союза и Китая уведомлялись о принятии Японией условий Потсдамской декларации. В телеграмме заявлялось:

«1. Его Величество император издал императорский рескрипт о принятии Японией условий Потсдамской декларации.

2. Его Величество готов... также дать любые другие приказы, которые может потребовать главнокомандующий союзных вооружённых сил в целях осуществления вышеуказанных условии». Токийский процесс-1...

На другой день военные действия между войсками США и Англии, с одной стороны, и войсками Японии, с другой, — были прекращены. Однако части Квантунской армии, сражавшиеся против советских войск, приказа о капитуляции не получили и продолжали оказывать ожесточённое сопротивление.

Следует отметить, что многие японские офицеры, особенно группа так называемых молодых тигров, решительно возражали против принятия Японией Потсдамской декларации и настаивали на продолжении войны, хотя бесперспективность её для Японии была уже совершенно очевидна.

В создавшейся обстановке штаб Советской Армии вынужден был дать специальное разъяснение, в котором говорилось:

«1. Сделанное японским императором 14 августа сообщение о капитуляции Японии является только общей декларацией о безоговорочной капитуляции. Приказ вооружённым силам о прекращении боевых действий ещё не отдан, и японские вооружённые силы по-прежнему продолжают сопротивление.

2. Ввиду изложенного Вооружённые Силы Советского Союза на Дальнем Востоке будут продолжать свои наступательные операции против Японии».

Советские войска начали второй этап маньчжурской стратегической операции, нанося мощные удары по Квантунской группировке японских войск, освобождая города и населённые пункты Маньчжурии.

15 августа был передан по радио рескрипт императора Японии о принятии условий капитуляции. В нем заявлялось: «Мы повелеваем нашему правительству передать правительствам Соединённых Штатов, Великобритании, Китая и Советского Союза сообщение о принятии нашей империей условий их совместной декларации».

В итоге активных совместных действий Советских Вооружённых Сил — войск Забайкальского фронта, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, кораблей Тихоокеанского флота и Амурской флотилии Квантунская группировка японских войск была разгромлена и японскому главнокомандующему генералу О. Ямада пришлось 18 августа подписать текст акта о капитуляции. А на следующий день, 19 августа, начальник штаба Квантунской армии генерал С. Хата прибыл на командный пункт 1-го Дальневосточного фронта к главнокомандующему Советскими войсками на Дальнем Востоке маршалу А.М. Василевскому, где и были установлены условия и порядок капитуляции японских войск. Тем не менее в ряде районов Советским войскам приходилось вести боевые действия против отдельных японских отрядов и гарнизонов до 1 сентября.

Кампания Советских Вооружённых Сил на Дальнем Востоке была кратковременной, но в ходе её советскими войсками была одержана победа, которая способствовала ликвидации последнего очага Второй мировой войны.

Сокрушив Квантунскую группировку, Советские Вооружённые Силы открыли народам Азиатского континента, порабощённым японским империализмом, путь для революционных преобразований, завоевания свободы и национальной независимости.

Советский Союз получил свободный выход в Тихий океан. Токийский процесс-1...

Правительство США, возглавляемое президентом Трумэном, по сути, отвергло установление союзного контроля над Японией и взяло на себя подготовку подписания акта о её капитуляции. 19 августа в Манилу была направлена японская делегация, с которой американское командование вело переговоры о процедуре подписания акта о капитуляции и деталях ее осуществления войсками союзников.

На другой день представителям Японии был вручён акт о капитуляции, согласованный союзными державами.

28 августа на аэродром Ацуги в префектуре Канагава высадился передовой отряд американской армии, а 30 августа в Японию прибыл генерал Д. Макартур.

Подписание Акта о капитуляции Японии состоялось 2 сентября 1945 года, в 10 час. 30 мин. по токийскому времени, на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе.

Токийский процесс-1... Процедура подписания Акта о капитуляции Японии.

На борт линкора была доставлена японская делегация в составе министра иностранных дел Мамору Сигэмицу и начальника генерального штаба генерала Иосидзиро Умэдзу. Остановившись в нескольких шагах перед поставленным на середине палубы столом, за которым предстояло подписать акт, делегация в течение некоторого времени молча стояла под взглядами сотен представителей союзных стран-победительниц, исполняя церемонию «минуты позора». Затем японские представители были приглашены к столу. От имени японского императора, правительства и императорской ставки Сигэмицу и Умэдзу подписали акт о капитуляции Японии.

От имени всех союзных наций акт подписал американский генерал Д. Макартур. За ним свои подписи под актом поставили представители союзных держав: от имени Соединённых Штатов Америки — адмирал Ч. Нимиц, Китая — генерал Сун Юнчан, Великобритании — адмирал Б. Фрейзер, Советского Союза — генерал К.Н. Деревянко, Австралии — генерал Т. Блэйми, Франции — генерал Ж. Леклерк, Голландии — адмирал К. Халфрих, Новой Зеландии — вице-маршал авиации Л. Исит, Канады — полковник Н. Муркосгрейв. Токийский процесс-1...

В акте о капитуляции Японии было записано:

«Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского правительства и японского императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме главами правительств Соединённых Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии присоединился и СССР... Настоящим мы даём обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации...».

В тот же день, 2 сентября, император Японии Хирохито обратился к японскому народу с воззванием, в котором сообщал, что он приказал японскому имперскому правительству и японской императорской ставке подписать от его имени акт о капитуляции и издать общие приказы военным и морским силам в соответствии с указаниями союзных держав.

В воззвании императора содержался приказ всему своему народу немедленно прекратить враждебные действия, сложить оружие и верно выполнять все положения акта о капитуляции и общих приказов, выпущенных японской императорской ставкой.

Так подписанием исторического акта о капитуляции Японии закончилась Вторая мировая война.

Как уже отмечалось, в результате войны, развязанной японскими милитаристами, народ Японии понёс огромные потери. Ещё больше пострадали от японской агрессии народы других стран, особенно Китай. 100 млн. жителей этой страны остались без крова, 10 млн. погибли, в том числе 1,3 млн. были убиты на поле боя. Из стран Юго-Восточной Азии наибольшие потери понесли: Индонезия — 2 млн. человек, Филиппины — 1,1 млн. человек.

За период военных действий с 9 августа по 2 сентября 1945 г. потери советских войск на Дальнем Востоке составили: убитыми 8219 человек и ранеными — 22 264 человека.

Помимо людских потерь развязанная японскими милитаристами война нанесла народу Японии и народам других стран огромный материальный ущерб.

Таковы итоги японской военной агрессии.

На Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, состоявшемся 16-26 декабря 1945 года, было принято решение об организационных принципах осуществления условий капитуляции Японии. Участники совещания пришли к соглашению, к которому присоединился Китай, об учреждении Дальневосточной комиссии и Союзного Совета для Японии.

В Дальневосточную комиссию, штаб которой находился в Вашингтоне, входили представители 11 союзных держав, участвовавших в войне против Японии (СССР, США, Англия, Китай, Франция, Голландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия и Филиппины). Позже в ДВК вошли Бирма и Пакистан. Основной задачей ДВК было формулирование общей политической линии, в соответствии с которой Япония должна была выполнять обязательства по условиям капитуляции. Решения ДВК принимались большинством голосов при условии совпадения позиций СССР, США, Англии и Китая.

Союзный Совет состоял из представителей США (в качестве председателя), СССР, Китая и Великобритании, причём член от Великобритании представлял также Австралию, Новую Зеландию и Индию. Местом пребывания Союзного Совета был город Токио. Союзный Совет являлся совещательным органом. Консультации с главнокомандующим американскими оккупационными войсками в Японии, дача ему советов по вопросам, касающимся осуществления условий капитуляции, оккупации и контроля над Японией — цель Совета. Единственной исполнительной властью союзных держав в Японии был главнокомандующий американскими войсками генерал Д. Макартур, который издавал все приказы по выполнению условий капитуляции, оккупации и контроля над страной.

Как и победа над фашистской Германией на западе, победа над милитаристской Японией на Востоке явилась важным историческим событием в жизни человечества. Однако она слишком дорого досталась народам Объединённых Наций. Токийский процесс-1...

Во имя светлой памяти погибших миллионов невинных людей, во имя торжества человеческой морали и справедливости — суровая кара должна была обрушиться на головы тех, кто в своих низких эгоистических стремлениях к мировому господству планировал, готовил, развязывал и вёл эти агрессивные человекоубийственные войны. Но не только нормы морали требовали сурового наказания поджигателей и организаторов агрессивных войн. Имелся целый ряд норм международного права, которые в силу закона обязывали применить эти суровые меры наказания к военным преступникам.

Идея о том, чтобы пресечь действия агрессоров, принудить их уважать общепризнанные нормы международного права, появилась давно. Источником этой идеи была давняя мечта миролюбивых народов установить вечный и прочный мир на земле, поставить на службу защиты мира уголовный закон. Однако осуществить эту идею было нелегко. Дело в том, что международное право, сложившееся под воздействием эксплуататорских государств, не запрещало агрессивную войну и не предусматривало индивидуальной уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступление против мира, военные преступления и преступления против человечности. Стремление общественных деятелей поставить на службу мира уголовный закон особенно усилилось в период первой мировой войны, когда кайзеровские войска грубо нарушали законы и обычаи войны, совершали чудовищные злодеяния на захваченных ими территориях соседних стран. Мировое общественное мнение настойчиво требовало наказания виновных. Уже в годы войны в Бельгии, Франции, Англии и России были учреждены следственные комиссии для установления преступлений германской военщины. На основе Версальского договора Вильгельм II должен был быть предан Международному суду. Ему предъявлялось обвинение «в высшем оскорблении международной морали и священной силы договоров». Но Вильгельм не понёс уголовное наказание за содеянное. 10 ноября 1918 г. он сбежал в Голландию, где ему было предоставлено убежище «как жертве международного конфликта». Союзные державы обратились с нотой к нидерландскому правительству, требуя выдачи Вильгельма для суда над ним. Однако правительство Голландии отказалось выдать бывшего кайзера, мотивируя тем, что подобное действие шло бы вразрез с конституционным правом Голландии и её «историческими традициями», что предъявленное Кайзеру обвинение носит неопределённый характер и Голландия не считает обязательным для себя положения Версальского мирного договора, поскольку договор был заключён без её участия.

Главный же мотив заключался в том, что союзные державы сами не стремились судить Вильгельма II и требовали его выдачи лишь формально, чтобы успокоить общественное мнение.

В известном пакте Келлога — Бриана, подписанном в Париже 27 августа 1928 г., почти все страны мира, в том числе и Япония, от имени своих народов торжественно заявили о том, что они осуждают войну как способ разрешения международных споров и отвергают её как средство национальной политики в своих отношениях друг с другом.

Заботясь о судьбах человечества и стремясь обеспечить в будущем прочный мир на земле, советское правительство 4 декабря 1941 г. выступило с декларацией об ответственности и наказании военных преступников, в которой впервые провозглашалось, что наказание гитлеровских преступников неразрывно связано с обеспечением прочного и справедливого мира. «После победоносной войны, — говорилось в ней, — и соответственно наказания гитлеровских преступников задачей союзных государств будет обеспечение прочного и справедливого мира» (Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Документы и материалы. Т. 1. М., 1944, с. 169.) В ноте наркоминдел СССР от 27 апреля 1942 г. говорилось, что «гитлеровское правительство и его пособники не уйдут от суровой ответственности и от заслуженного наказания за все их неслыханные злодеяния, совершенные против народов СССР и против всех свободолюбивых народов». Токийский процесс-1...

В 26-ю годовщину Октября Сталин, обращаясь к советскому народу, заявил: «Вместе с нашими союзниками мы должны будем... принять меры к тому, чтобы все фашистские преступники, виновники нынешней войны и страданий народов, в какой бы стране они не скрывались, понесли суровое наказание и возмездие за все совершенные ими злодеяния» (Документы и материалы по вопросам борьбы с военными преступниками и поджигателями войны. М., 1949, с. 22.).

Требования о наказании гитлеровских преступников выдвигались и другими государствами, которые вели борьбу против фашистской Германии.

В августе 1942 года президент США Франклин Д. Рузвельт, касаясь вопроса об ответственности гитлеровских преступников, сказал: «Справедливость требует, чтобы они получили предупреждение о том, что придёт время, когда они должны будут предстать перед судом в тех самых странах, которые они сейчас угнетают, и нести ответственность за свои деяния» (Цит. по: Трайнин А.Н. «Уголовная ответственность гитлеровцев». М., 1944, с. 5.).

12 октября 1942 г. Рузвельт в обращении по радио к американскому народу, которое транслировалось по всему миру, подчеркнул: «Мы ясно дали понять, что объединённые нации не стремятся к массовым репрессиям в отношении населения Германии, Италии и Японии. Но клика лидеров и их жестоких сообщников должна быть названа по имени, арестована и судима в соответствии с уголовным законом» (Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. I, с. 277.).

В опубликованной в Москве 2 ноября 1943 г. декларации глав трех правительств — Советского Союза, США и Великобритании — об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства было сказано: «...Три союзные державы, выступая в интересах тридцати двух объединённых наций, торжественно заявляют и предупреждают... что... те германские офицеры и солдаты и члены нацистской партии, которые были ответственны за... зверства, убийства и казни, или добровольно принимали в них участие, будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобождённых стран и свободных правительств, которые будут там созданы... Пусть те, кто ещё не обагрил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло свершиться правосудие». Однако декларация «не затрагивает вопрос о главных преступниках, преступления которых не связаны с определенным географическим местом и которые будут наказаны совместным решением правительств союзников» (Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. I, с. 277.).

Таким образом, вопрос о наказании главных преступников должен быть решён особо на основе договорённости между союзными державами. Союзные державы определяли и судебную процедуру. Токийский процесс-1...

Данный вопрос обсуждался на конференциях трех держав — Советского Союза, США и Великобритании — в Крыму (февраль 1945 г.) и в Берлине (июль 1945 г.).

В протоколе работы Крымской конференции было записано: «Конференция решила, что вопрос о главных преступниках войны должен после закрытия конференции подлежать рассмотрению тремя министрами иностранных дел для доклада в надлежащее время».

В Сообщении о Берлинской конференции трех держав, в разделе «О военных преступниках» сказано: «Три Правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние недели в Лондоне между британскими, американскими, советскими и французскими представителями, с целью достижения соглашения о методах суда над теми главными военными преступниками, чьи преступления по Московской декларации от октября 1943 года не относятся к определенному географическому месту. Три Правительства подтверждают свои намерения предать этих преступников скорому и справедливому суду. Они надеются, что переговоры в Лондоне будут иметь своим результатом скорое соглашение, достигнутое с этой целью, и они считают делом огромной важности, чтобы суд над этими главными преступниками начался как можно скорее. Первый список обвиняемых будет опубликован до 1 сентября сего года»

8 августа 1945 г. в Лондоне представители СССР, США, Великобритании и Франции подписали Соглашение о создании Международного Военного Трибунала для суда над главными военными преступниками европейских стран оси и приняли устав, определивший порядок организации Трибунала и принципы его работы.

Учреждённый Международный Военный Трибунал имел «право судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах европейских стран оси индивидуально или в качестве членов организаций, совершили любое из следующих преступлений:

а) преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий;

в) военные преступления, а именно: нарушение законов и обычаев войны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления;

с) преступления против человечности, а именно: убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет.

Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного к совершению любых из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные любыми лицами с целью осуществления такого плана». Токийский процесс-1...

На основании своего устава Международный Военный Трибунал, заседавший в Нюрнберге с 20 ноября 1945 г. по I октября 1946 г., осудил главных немецких военных преступников за совершенные ими преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Суду были преданы 24 главных немецких преступника.

Самый главный военный преступник — Гитлер покончил жизнь самоубийством до суда. Международным Военным Трибуналом были приговорены к смертной казни через повешение 12 его ближайших сообщников: главнокомандующий военно-воздушным флотом Геринг, министр иностранных дел Риббентроп, начальник верховного командования вооружённых сил Кейтель, начальник полиции безопасности Кальтенбруннер, министр по делам оккупированных восточных территорий Розенберг, рейхслейтер нацистской партии по правовым вопросам Франк, министр внутренних дел Фрик, один из организаторов фашистской партии, издатель антисемитской газеты «Дер Штюрмер» Штрейхер, обергруппенфюрер СС и СА, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Заукель, начальник штаба оперативного руководства верховного командования вооружённых сил Йодль, видный руководитель фашистской партии Зейсс-Инкварт, глава канцелярии национал-социалистской партии Борман. Но Борман не был разыскан и поэтому осуждён заочно.

К различным срокам тюремного заключения приговорены семеро: члены совета министров по обороне империи Гесс, Функ и гросс-адмирал Редер, главнокомандующий германским военно-морским флотом Дениц, глава нацистской молодёжной организации «Гитлерюгенд» Ширах, министр вооружения и военной промышленности Шпеер, президент тайного совета Нейрат. Из них первые три — к пожизненному заключению.

Подсудимый Лей, возглавлявший так называемый гитлеровский трудовой фронт, ещё до начала судебного процесса покончил жизнь самоубийством.

Подсудимый Гальбах, крупнейший промышленник, организатор перевооружений германской армии, был признан врачебной комиссией неизлечимо больным, и дело о нем было Трибуналом приостановлено.

В ночь с 15 на 16 октября 1946 года смертные приговоры десяти осужденным были приведены в исполнение. Геринг наложил на себя руки за 3 часа до казни.

Следует отметить, что в Нюрнберге были осуждены не все главные немецкие военные преступники. Многие из них благодаря содействию США и других западных держав не привлекались к суду Международного Военного Трибунала и остались безнаказанными. Но и из тех, кто был посажен на скамью подсудимых, не все осуждены.

Так, большинством голосов безосновательно оправдан Шахт, занимавший пост президента Рейхсбанка и министра без портфеля; фон Папен, посол Германии в Турции; Фриче, глава отдела радиовещания при министерстве пропаганды и уполномоченный по политической организации германского радиовещания. Трибунал не признал преступными организациями правительственный кабинет, генеральный штаб и высшее командование германских вооружённых сил.

Член Международного Военного Трибунала от СССР генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко не согласился с этой частью решения Трибунала и представил своё особое мнение, которое было занесено в протокол.

Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций своей резолюцией от 11 декабря 1946 г. подтвердила принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в его приговоре. Таким образом, ООН признала, что агрессивная война, военные преступления и преступления против человечности являются тягчайшими международными преступлениями.

Впервые как уголовные преступники были подвергнуты наказанию государственные деятели, виновные в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

преступников, включая и тех, кто подвергал военнопленных жестокому обращению».

В ходе дальнейших дипломатических переговоров между СССР, США, Великобританией, Китаем, Францией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Голландией было достигнуто соглашение о том, что главных японских военных преступников будет судить Трибунал, состоящий из представителей этих девяти государств. Позже к соглашению присоединились Индия и Филиппины. Из представителей названных 11 стран и был сформирован Международный Военный Трибунал для Дальнего Востока.

На Московском совещании министров иностранных дел Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и Великобритании, проходившем в декабре 1945 года, было принято решение о том, что Главнокомандующий союзных держав в Японии будет проводить все мероприятия, необходимые для осуществления условий «капитуляции, оккупации и контроля над Японией». К данному решению присоединился и Китай. Токийский процесс-1...

Следует подчеркнуть, что это решение имело весьма важное значение, так как оно предоставляло главнокомандующему союзных держав, а по сути главнокомандующему американских оккупационных войск в Японии Макартуру огромные права по осуществлению условий капитуляции, оккупации и контроля над Японией, включая порядок организации и работы Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока. И хотя Международный Трибунал в Токио создавался на основе нюрнбергских принципов, тем не менее, его Устав, подготовленный в основном американскими юристами и утверждённый Макартуром, существенно отличался от Устава Международного Военного Трибунала в Нюрнберге, и это, несомненно, сказалось на ходе и результатах токийского процесса.

Устав Международного Военного Трибунала в Нюрнберге был выработан на основе соглашения между правительствами четырёх держав его участниками.

Статья 1 этого устава гласила: «В соответствии с Соглашением, заключённым 8 августа 1945 г. между Правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединённых Штатов Америки и Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правительством Французской Республики, учреждается Международный Военный Трибунал... для справедливого и быстрого суда и наказания главных военных преступников «европейских стран оси».

В отличие от Нюрнбергского организация Международного Военного Трибунала в Токио поручалась главнокомандующему в Японии.

Исходя из этого, Д. Макартур 19 января 1946 г. издал специальную прокламацию — приказ «об организации Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока». В ней заявлялось: «Поскольку Правительства Соединённых Штатов, Великобритании и Советского Союза, рассмотрев на Московской конференции 26 декабря 1945 г. выполнение Японией условий капитуляции, по согласованию с Китаем договорились, что Главнокомандующий должен издавать все приказы по проведению в жизнь условий капитуляции, — в настоящее время и в силу вышеизложенного я, Дуглас Макартур, выступая в качестве Главнокомандующего союзных держав, в силу данных мне полномочий, а также в целях проведения в жизнь условий капитуляции, которые требуют осуществления сурового правосудия по отношению к военным преступникам, приказываю и устанавливаю нижеследующее:

«Статья 1. Создаётся Международный Военный Трибунал для Дальнего Востока для суда над лицами, обвиняемыми индивидуально, или в качестве членов организаций, или в качестве тех и других одновременно — в совершении любых преступлений, составляющих преступления против мира.

Статья 2. Статут, юрисдикция и функции этого Трибунала изложены в Уставе Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока, утверждённом мною сего дня» (Рагинский М.Ю., Розенблит С.Я. Указ, соч., с. 44.). В дальнейшем в Устав были внесены отдельные изменения и дополнения. В окончательном виде он утверждён Макартуром 26 апреля 1946 г.



УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО

ТРИБУНАЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В Уставе определяются задачи, структура, компетенция и порядок судебной процедуры Трибунала. В нем содержатся также нормы материального права, которые определяют составы преступлений, относящихся к юрисдикции Трибунала.

Устав Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока состоит из 17 статей, сгруппированных в пять разделов.

Раздел 1-й. «Статут трибунала» включает четыре статьи: учреждение Трибунала; члены Трибунала; руководящий состав Трибунала и секретариат; созыв, кворум, голосование и неприсутствие (члена Трибунала). Токийский процесс-1...

Раздел 2-й. «Юрисдикция и общие положения» состоит из четырёх статей: юрисдикция Трибунала в отношении лиц и преступлений; ответственность подсудимого; правила судопроизводства; обвинитель.

Раздел 3-й. «Обеспечение справедливого суда над подсудимыми» охватывает две статьи: процессуальные гарантии для подсудимых; порядок подачи заявлений и ходатайств.

Раздел 4-й. «Права Трибунала и судопроизводство» имеет пять статей: права Трибунала; обязанности Трибунала; доказательства; место судебного разбирательства; процессуальный порядок судебного разбирательства.

Раздел 5-й. «Приговор и его исполнение» содержит две статьи: наказание; вынесение приговора и его исполнение.

Для сравнения отметим, что Устав Международного Военного Трибунала в Нюрнберге имеет семь разделов, в которых содержится 30 статей. Разделы озаглавлены так: I. «Организация Международного Военного Трибунала»; II. «Юрисдикция и общие принципы»; III. «Комитет по расследованию дел и обвинению главных военных преступников; IV. «Процессуальные гарантии для подсудимых»; V. «Права Трибунала и судебное заседание»; VI. «Приговор»; VII. «Расходы».

Можно сказать, что Устав Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока по структуре похож на Устав Международного Военного Трибунала для суда над главными военными преступниками европейских стран оси. Основная разница по форме заключается в том, что в первом нет разделов «Комитет по расследованию дел и обвинению главных военных преступников» и «Расходы», которые имеются во втором.

Помимо Уставов были выработаны Правила процедуры Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока и Регламент Международного Военного Трибунала (для суда над главными военными преступниками европейских стран оси). Токийский процесс-1...

Правила вытекали из статьи 7 Устава, а Регламент — из статьи 13 Устава соответствующих международных военных трибуналов.

Правила процедуры Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока состоят из 9-ти правил: извещение подсудимых; дополнительные документы; порядок на процессе; свидетели; ходатайства и заявления до начала приёма доказательств и издание судебных постановлений во время процесса; протоколы, принятые судом доказательства (exhibits) и документы; печать; присяга и подписка; право внесения поправок и добавлений.

Регламент Международного Военного Трибунала включает в себя 12 правил, а именно: право на отступление от Регламента и дополнение его; оповещение обвиняемых и право их на судебную защиту; представление дополнительных документов; вызов свидетелей и истребование документов; порядок на суде; свидетели; присяга; заявления и ходатайства до начала процесса и руководство процессом; секретариат Трибунала; протоколы, доказательства и документы; изъятие доказательств и документов; срок действия Регламента.

Сравнивая эти документы, можно сказать, что они регулируют общие вопросы судебной процедуры международных военных трибуналов и по структуре похожи друг на друга.

В Правилах менее чем в Регламенте говорится о секретариате Трибунала и об изъятии доказательств и документов (в Регламенте эти вопросы выделены особо), но есть самостоятельное правило о печати Трибунала, какового нет в Регламенте.

Рассмотрим по существу Устав и Правила процедуры Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока и проследим, в чем они принципиально отличаются от соответствующих документов Международного Военного Трибунала для суда над главными военными преступниками европейских стран оси и в чем сходны.

В первых статьях обоих Уставов указывается, что они учреждаются «для справедливого и быстрого суда и наказания главных военных преступников...». Следовательно, цели учреждений обоих Трибуналов — одни, с той лишь разницей, что в одном Трибунале должны быть наказаны главные военные преступники европейских стран оси, а в другом — главные военные преступники на Дальнем Востоке.

Но в порядке организации Трибуналов имеется существенная разница. Если Международный Военный Трибунал в Нюрнберге был образован на основе соглашения между четырьмя союзными державами, то Международный Военный Трибунал в Токио был создан приказом Главнокомандующего союзных держав в силу предоставленных ему полномочий. Токийский процесс-1...

Международный Военный Трибунал в Нюрнберге по уставу состоял из четырёх членов и их заместителей, назначаемых соответственно четырьмя союзными державами, подписавшими соглашение.

Члены Трибунала до начала судебного процесса договаривались между собой о выборе одного из них председателем.

Каждая из подписавших соглашение держав назначала главного обвинителя для расследования дел и обвинения главных военных преступников. Главные обвинители действовали в составе Комитета по расследованию дел и обвинения главных военных преступников, в котором решения принимались большинством голосов. Комитет выделял из своего состава председателя.

Главные обвинители в Комитете согласовывали план распределения обязанностей по поддержанию обвинения по отдельным разделам обвинительного акта, окончательно определяли круг лиц, подлежащих суду Трибунала, утверждали обвинительный акт и передавали его в Трибунал.

Приговор должен приводиться в исполнение согласно приказу Контрольного Совета в Германии, который в любое время может смягчить или каким-либо образом изменить приговор, но не вправе усилить наказание.

В Уставе Нюрнбергского трибунала ничего не сказано о его секретариате. О нем говорится в Регламенте Трибунала. Согласно правилу 9, секретариат Трибунала должен состоять из генерального секретаря, четырёх секретарей и их помощников. Трибунал назначает генерального секретаря, а каждый член Трибунала назначает одного секретаря. Генеральный секретарь и секретари соответственно назначают других необходимых служащих: переводчиков, комендантов, стенографов.

Расходы по содержанию Трибунала покрываются подписавшими соглашение сторонами за счёт фондов, выделенных на содержание Контрольного Совета в Германии.

В Уставе Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока записано, что Трибунал будет состоять не менее чем из шести и не более чем из одиннадцати членов, назначаемых главнокомандующим союзных держав из числа лиц, предложенных государствами, подписавшими акт о капитуляции, а также из представителей Индии и Филиппинской Республики.

Главнокомандующий союзных держав назначает одного из членов трибунала его председателем.

Необходимо отметить, что несправедливо не была допущена к подписанию акта о капитуляции Японии и к участию в Трибунале Монгольская Народная Республика, которая являлась жертвой японской агрессии и внесла немалый вклад в разгром агрессора, но вследствие противодействия США и других западных держав не была принята тогда в Организацию Объединённых Наций.

В отношении Обвинения в Уставе Трибунала записано так: «Главный обвинитель, назначенный Главнокомандующим союзных держав, ответствен за следствие и поддержание Обвинения против военных преступников в пределах юрисдикции настоящего Трибунала. Он также оказывает правовую помощь Главнокомандующему, когда в этом есть необходимость... Токийский процесс-1...

Любое государство, входящее в Объединённые Нации, с которым Япония была в состоянии войны, может назначить дополнительного обвинителя в помощь Главному обвинителю».

В отношении исполнения приговора указано, что он будет приведён в исполнение в соответствии с приказом Главнокомандующего союзных держав, который имеет право в любое время смягчить наказание или каким-либо образом изменить приговор, но не может повысить наказание.

В Уставе Токийского Трибунала записано, что секретариат Трибунала образуется из генерального секретаря, назначаемого Главнокомандующим союзных держав, а также из помощников секретаря, клерков, переводчиков и другого персонала, который будет необходим.

Следовательно, в Международном Военном Трибунале в Токио и члены трибунала, и председатель, и главный обвинитель, а также секретариат назначались единоличным приказом Главнокомандующего союзных держав в Японии генералом армии США Д. Макартуром. Ему же предоставлялось право утверждения приговора, вынесенного Трибуналом.

В Уставе Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока ничего не сказано о порядке покрытия расходов по содержанию Трибунала, поскольку правительство США как главный организатор данного Трибунала приняло на себя оплату расходов по его содержанию.

В соответствии с Уставом первый суд должен был происходить в Токио, а последующие — в тех местах, какие будут установлены Трибуналом.

Аналогичная статья имеется и в Уставе Нюрнбергского Трибунала: «В случае необходимости и в зависимости от количества требующих рассмотрения дел могут быть учреждены другие трибуналы; порядок учреждения, функции и процедура каждого из трибуналов будут тождественны и будут регулироваться настоящим Уставом» (ст. 5). В Уставе отмечается, что первый процесс состоится в Нюрнберге, а последующие — в местах по определению Трибунала.

В любом суде, а в международном особенно, имеет большое значение решение вопроса о языке, на котором должно вестись судопроизводство. По Уставу Международного Военного Трибунала в Нюрнберге «все официальные документы представляются и все судебные заседания ведутся на русском, английском и французском языках и на языке подсудимого» (ст. 25), т.е. на языках четырёх союзных держав, подписавших соглашение, и на немецком. Такое решение является демократичным. Токийский процесс-1...

По Уставу же Международного Военного Трибунала в Токио вопрос о языках решался иначе: «Заседание суда и все остальное судопроизводство будут вестись на английском языке и на языке обвиняемых. Перевод документов и других бумаг будет производиться по мере необходимости и по требованию» (ст. 9), т.е. на английском (для судей) и на японском (для подсудимых). Такое решение о языках нельзя признать правильным. В нем отчётливо проявился «американский характер» Международного Военного Трибунала в Токио.

Теперь остановимся на других положениях, содержащихся в Уставе и Правилах процедуры Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока.

Согласно статье 4 Устава, если присутствуют не менее шести членов Трибунала, они могут созвать официальное заседание Трибунала. Для кворума необходимо большинство членов Трибунала.

Все решения и постановления этого Трибунала, включая признание виновности и вынесение приговора, принимаются большинством голосов присутствующих членов трибунала. В случае, если голоса разделяются поровну, голос председателя считается решающим.

Если член трибунала не присутствует на заседаниях в течение некоторого времени, а затем получает возможность присутствовать вновь, то он может участвовать во всех последующих заседаниях, если только он открыто не заявит в суде, что он некомпетентен вследствие недостаточного знакомства с работой суда, происходившей в его отсутствие.

На основании этого положения Трибунал мог заседать при наличии шести членов из одиннадцати и выносить приговор тремя голосами — председателя и двух членов Трибунала. Токийский процесс-1...

Устав Международного Военного Трибунала в Нюрнберге иначе решал эти вопросы. Там, для наличия кворума необходимо было присутствие всех четырёх членов Трибунала или заместителей. Что же касается документов, то они должны были приниматься Трибуналом также большинством голосов, а при разделении голосов голос председательствующего являлся решающим; однако признание виновности и определение наказания должны были выноситься всегда большинством голосов не менее трех членов Трибунала.

Какие же преступления подпадали под юрисдикцию Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока?

В соответствии со статьёй 5 Устава «Трибунал имеет право судить и наказывать военных преступников на Дальнем Востоке, которые обвиняются либо персонально, либо как члены организаций в преступлениях, включая и преступления против мира.

Нижеперечисленные действия или любое из них в отдельности считаются преступлениями, подсудными Трибуналу, за которые привлекают к индивидуальной ответственности:

а) преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение объявленной или необъявленной агрессивной войны или войны, нарушающей международное право, договоры, соглашения или заверения, или же участие в совместном плане или заговоре в целях осуществления любого из вышеупомянутых действий;

в) военные преступления, предусмотренные конвенциями, а именно: преступления против законов и обычаев войны;

с) преступления против человечности, а именно: убийство, истребление, порабощение, насильственное перемещение в другие местности, а также другие бесчеловечные акты, совершенные до или во время войны, или преследования по политическим или расовым мотивам, которые были произведены при совершении любого преступления или в связи с любым преступлением, подсудным Трибуналу, независимо от того, нарушало или нет такое действие внутренние законы той страны, где оно совершалось.

Лидеры, организаторы, подстрекатели, пособники, принимавшие участие в разработке или осуществлении плана или заговора, предусматривавших совершение вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные любым лицом при выполнении подобных планов».

Сравнивая составы преступлений, предусмотренные уставами международных военных трибуналов в Нюрнберге и в Токио, можно сказать, что они почти идентичны. В токийский вариант были внесены незначительные редакционные изменения. Так, в пункт «а» были внесены дополнения о ведении «объявленной или необъявленной» агрессивной войны, нарушающей «международное право». В пункте «в», наоборот, исключено описание «военных преступлений», но добавлено: предусмотренные «конвенциями». В пункт «с» включено дополнение: «насильственное перемещение в другие местности». Токийский процесс-1...

В статье 6 Устава Международного Военного Трибунала в Токио записано важное положение о том, что «ни служебное положение подсудимого в любой период времени, ни то, что он действовал по приказу правительства или вышестоящего начальника, не освобождают его от ответственности за совершение любого преступления, в котором его обвиняют, однако эти обстоятельства могут быть учтены Трибуналом при определении наказания, если Трибунал признает, что этого требуют интересы правосудия».

Аналогичное положение содержится и в Уставе Международного Военного Трибунала в Нюрнберге.

В отношении защиты в Уставе Токийского Трибунала сказано, что «каждый подсудимый имеет право выбрать себе защитника. Трибунал может в любое время не утвердить выбранного защитника. Подсудимый должен сообщить в письменной форме генеральному секретарю трибунала фамилию своего защитника.

Если подсудимый не представлен защитником и на заседании суда ходатайствует о назначении такового, трибунал назначает для него защитника.

В случае отсутствия подобного ходатайства, трибунал может сам назначить защитника подсудимому, если это будет признано необходимым в целях справедливого суда» (ст. 9).

Примерно такие же положения о защите имеются и в Уставе Нюрнбергского Трибунала.

В статье 12 Устава Международного Военного Трибунала в Токио говорится о его обязанностях, в частности, указывается, что трибунал должен строго ограничивать судебное разбирательство быстрым рассмотрением вопросов, поставленных обвинением; принимать строгие меры для предотвращения любого действия, которое может вызвать необоснованную задержку, а также немедленно устранять все не относящиеся к делу вопросы и заявления, какого бы характера они ни были; обеспечивать поддержание порядка в суде и принимать решительные меры в отношении всякого рода неподчинения суду.

Трибунал, подчёркивается в статье 13, не должен быть связан техническими правилами представления доказательств. Трибунал установит и будет применять возможно более быструю и неосложнённую формальностями процедуру и будет допускать любые доказательства, которые, по его мнению, имеют доказательную ценность.

Такая же статья имеется в Уставе Международного Военного Трибунала в Нюрнберге.

Устав Международного Военного Трибунала в Токио (ст. 15) определяет следующий процессуальный порядок судебного разбирательства:

— оглашение Обвинительного заключения;

— опрос каждого подсудимого, признает ли он себя виновным;

— вступительные речи обвинителей и защитников;

— представление доказательств обвинением и защитой;

— допрос свидетелей и подсудимых;

— заключительные речи защитников;

— заключительные речи обвинителей;

— вынесение приговора и объявление его.

Отметим, что в этом процессуальном порядке не предусмотрены последние слова подсудимых. В Уставе Международного Военного Трибунала в Нюрнберге они предусмотрены. Токийский процесс-1...

В соответствии со статьёй 16 Устава Международного Военного Трибунала в Токио Трибунал имел право приговорить подсудимого, признанного виновным, к смертной казни или любому другому наказанию, которое Трибунал признает справедливым.

Подобная статья содержится в Уставе Международного Военного Трибунала в Нюрнберге. В нем же отмечается, что Трибунал вправе в дополнение к определенному им наказанию постановить об отобрании у осужденного награбленного имущества и распорядиться о передаче этого имущества Контрольному Совету в Германии. Такой статьи нет в Уставе Международного Военного Трибунала в Токио. Очевидно, в ней не были заинтересованы американские власти, утверждавшие Устав.

Таково в основном содержание Устава Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока и его принципиальные отличия от Устава Международного Военного Трибунала для суда над главными военными преступниками европейских стран оси.

Теперь обратимся к Правилам процедуры Токийского трибунала.

В правиле 1 указывается, что каждый подсудимый, находящийся в заключении, должен получить не менее чем за 14 дней до того, как Трибунал начнёт принимать доказательства, копии: обвинительного акта; устава; любого другого документа, приобщённого к обвинительному акту (в трибунале в Нюрнберге — за 30 дней).

Трибунал через своего председателя обеспечивает соблюдение порядка на процессе. Любой подсудимый или любое другое лицо, не соблюдающее указаний Трибунала и проявляющее неуважение к суду, может быть лишено права присутствовать на открытом заседании Трибунала (правило 3).

Перед дачей показаний на суде каждый свидетель принимает присягу, даёт торжественное обещание или подписку, согласно тому, как это принято в его стране.

Трибунал, действуя через своего председателя, издаёт постановления по всем вопросам, возникающим в ходе процесса, включая вопросы допустимости доказательств, перерывов, запросов (правило 5).

Правило 6 предусматривает обязательное ведение записи всей устной части процесса. Принятые судом доказательства должны быть надлежащим образом оформлены и последовательно пронумерованы.

Поскольку это является осуществимым, копия каждого документа, который обвинение или защита намерена привести в доказательство, вручается соответствующему подсудимому, или его защитнику, или обвинению, в зависимости от случая, а также заведующему языковой секцией секретариата не менее чем за 24 часа до того, как такой документ будет предъявлен в качестве доказательства.

По запросу любого правительства или другого трибунала, генеральный секретарь с согласия Трибунала может засвидетельствовать и выдать копию или фотокопию любого принятого судом доказательства, протокола заседания Трибунала, официального акта или документа, принятого Трибуналом, или предъявленного ему. Токийский процесс-1...

В правиле 9 (последнем) записано: «Ничто из содержащегося здесь не должно быть истолковано таким образом, чтобы помешать Трибуналу в интересах справедливого и быстрого суда в любое время отступать от этих правил, изменять их или вносить добавления посредством установления общих правил или издания специального приказа для отдельных случаев в такой форме и по такому предварительному извещению, которые Трибунал сочтёт необходимыми».

Аналогичные правила содержатся в Регламенте Международного Военного Трибунала в Нюрнберге.

Следует заметить, что в Правилах процедуры Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока содержится правило (8), в котором говорится, что генеральный секретарь и весь штат секретариата Трибунала — секретари, стенографистки, переводчики и другие лица, обслуживающие членов Трибунала, должны подписать и подать Трибуналу подписку по следующей форме:

«Я (имя и профессия) никому не раскрою ничего из того, что мне станет известным как сотруднику Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока, за исключением сотрудника, имеющего право это знать, или члена Трибунала».

Этим же правилом корреспонденты при Трибунале и переводчики обязывались принять присягу или дать подписку по установленным формам. Для корреспондента, например, были установлены такие формы: присяга — «Я клянусь, что добросовестно буду выполнять обязанности корреспондента при Трибунале. Да поможет мне Бог»; подписка — «Я обязуюсь добросовестно выполнять обязанности корреспондента при Трибунале».

Такого правила в Регламенте Международного Военного Трибунала в Нюрнберге не имеется.

Подводя итог рассмотрению Устава и Правил процедуры Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока и сравнению их с Уставом и Регламентом Международного Военного Трибунала для суда над главными военными преступниками европейских стран оси, можно сказать, что судебный процесс в Нюрнберге строился на комбинации процессуальных порядков всех четырёх представленных в Трибунале держав. Судебный же процесс в Токио основывался главным образом на правилах процедуры англо-американского судопроизводства с некоторым лишь отступлением от сложных технических формальностей, присущих этому типу судопроизводства. Понятно, что отмеченные особенности в организации Международного Военного Трибунала в Токио не могли не сказаться на ходе этого процесса и, несомненно, обеспечили Соединённым Штатам Америки ведущее положение в Трибунале и, таким образом, дали им возможность оказывать влияние на всю подготовительную стадию, а также на ход судебного процесса. Токийский процесс-1...

Нельзя также забывать, что Международный Военный Трибунал в Токио начинал свою работу спустя два месяца после того, как Черчилль 5 марта 1946 г. в присутствии президента Трумэна выступил в Фултоне с резкой антисоветской речью.



СУДЬИ

В соответствии с приказом Главнокомандующего союзных держав генерала Макартура Международный Военный Трибунал для Дальнего Востока был образован в составе 11 судей — представителей 11 государств: Р. Пэл — от Индии, Б. Роллинг — от Голландии, С. Макдугалл — от Канады, У. Патрик — от Великобритании, М. Крамер — от США, У. Уэбб — от Австралии, Д. Мэй — от Китая, И.М. Зарянов — от СССР, А. Бернар — от Франции, Э. Норткрофт — от Новой Зеландии, Д. Джаранилла — от Филиппин.

Председателем Трибунала тем же приказом был назначен австралийский судья У. Уэбб.

Уэбб сидел в центре судейского стола, другие располагались справа и слева от него, в таком же порядке, в каком составлен настоящий список: справа — Крамер, далее — Патрик и т.д., слева — Мэй, далее — Зарянов и т.д. Токийский процесс-1...

Кстати, француз Бернар выразил некоторое недовольство тем, что ему предоставили третье место от председателя, тогда как он претендовал на второе, т.е. на место советского или английского судей. Однако члены Трибунала, вероятно, не сочли заявление Бернара достаточно обоснованным, оставив всех на своих местах в буквальном смысле слова. А. Бернар, не получив поддержки со стороны других членов Трибунала, без борьбы снял этот вопрос.

Изучение списка судей позволяет сделать вывод, что большинство стран, представленных в Трибунале, находились в той или иной степени под политическим, экономическим или военным влиянием США. Кроме того, в Японии размещались американские войска и главнокомандующим союзных государств на Дальнем Востоке являлся американец. Генерал Макартур, обладая общей властью в Японии, имел ещё очень важное право — утверждать приговор Международного Военного Трибунала. На основании этих и других фактов многие, в частности, японцы, называли трибунал американским.

Здесь хочется рассказать вам о том, какими запомнились тогда мне, молодому секретарю советской части Трибунала, судьи — члены Трибунала и что известно из их биографий.

1. Судья Р. Пэл, высокий индус, стройный и подтянутый. Его смуглое до черноты лицо со сверкающими яркой белизной зубами, картинно-эффектная походка невольно привлекали всеобщее внимание, когда он в черной судейской мантии, гордо подняв голову, медленно шествовал впереди остальных судей к своему месту за высокой трибуной. Токийский процесс-1...

Председатель Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока австралийский судья У. Уэбб и член Трибунала от СССР генерал-майор юстиции И. М. Зарянов.

Пэл родился в 1888 году в Индии, в крестьянской семье, благодаря своим блестящим способностям окончил два факультета, получил звание профессора, а в дальнейшем — учёную степень доктора математических и доктора юридических наук (В современных зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждениях существуют учёные степени бакалавра, магистра, доктора наук). Пэл написал несколько научных работ. Его должность — до работы в Трибунале — член Верховного суда в Калькутте.

2. Светловолосый, невысокий сорокалетний голландец Б. Ролинг, всегда ходил с низко опущенной головой, глядя в пол, как бы не желая видеть того, что происходит вокруг. Токийский процесс-1...

Профессор и доктор права, Б. Роллинг перед назначением в Трибунал был членом Верховного суда Голландии и профессором криминалистики в университете.

3. Судья С. Макдугалл — шотландец, среднего роста, с круглым лицом, несколько суровым взглядом.

Родился в 1886 году в Канаде, в дворянской семье, окончил два факультета, получив ученую степень магистра филологии и права, член Королевского апелляционного суда, автор ряда научных работ, крайне консервативен.

4. Судья лорд У. Патрик — невысокий блондин, холеный, чопорный, яркий представитель английской аристократии. Родился в 1889 году, по происхождению шотландец.

Патрику нравилось наблюдать, как японцы с жадностью набрасывались на выброшенный им в окно окурок «сенаторской» сигары, которую он обычно не успевал выкурить во время перерыва.

Работал королевским адвокатом и деканом факультета адвокатуры, а последние годы — членом Верховного суда Шотландии. Магистр искусств и права.

В суде — сторонник умеренных действий.

5. Сначала судьёй от США был назначен Хиггинс — видный гражданский судебный деятель. Однако потом правительство США, видимо, по примеру Советского правительства решило назначить судьёй военного. Им стал генерал-майор М. Крамер. Это был невысокий, худой, весьма подвижный человек. Ходил он сгорбившись, обмундирование висело на нем как на вешалке. Держался Крамер просто и даже несколько робко.

Крамер родился в 1881 году, окончил университет, получил степень доктора права и последние годы служил в должности генерального прокурора армии и начальника юридического отдела военного министерства. В Трибунале при обсуждении вопросов он не отличался активностью и занимал среднюю, умеренную позицию.

6. Судья У. Уэбб, председатель Трибунала. Родился в 1887 году, в Австралии, в провинции. Окончил католическую школу, затем университет. Работал адвокатом, нотариусом, судьёй, а последние годы — членом Верховного суда Австралии. Токийский процесс-1...

Из всех 11 судей Уэбб был наиболее подходящей кандидатурой на должность Председателя Международного Трибунала, даже чисто внешне. Высокий, плотный, широкоплечий, с крупной головой и светлыми волосами с проседью на висках, орлиным носом и большими серыми глазами, Уэбб выглядел весьма внушительно. Держался он солидно, с большим достоинством и вызывал всеобщее уважение.

При входе в помещение он снимал шляпу и, держа её в правой руке, а в левой — стэк, не спеша, с чувством значительности собственной персоны направлялся к себе в кабинет. При встрече он слегка наклонял голову, мягко и приятно улыбался. Его всегда сопровождали одна или несколько молодых мисс, в отношении которых он проявлял исключительное внимание и, видимо, испытывал от этого особенное удовольствие.

Судьи выходили из их комнаты и направлялись в зал судебных заседаний по одному. Впереди этой цепочки шёл высокий смуглый индус Пэл, а белокурый красивый Уэбб, с лёгкой улыбкой замыкал всю эту длинную в десять человек цепочку. В своё кресло он садился последним и сидел, почти не двигаясь, слегка наклонив голову к микрофону. Чувствуя себя настоящим господином положения, он говорил в микрофон спокойно и тихо. В отличие от других судей, которых называли «Ваше превосходительство», Уэбба называли «Ваша честь». Своим важным, солидным и спокойным видом он как бы подчёркивал беспристрастность суда.

По окончании судебного заседания Уэбб вставал первым и, не торопясь, направлялся к выходу, за ним следовали остальные. Замыкал цепочку Пэл.

Руководя судебным процессом, Уэбб проявлял большой такт. Говорили, что он особенно боялся нападок со стороны прессы, и в этом, пожалуй, была доля правды. С членами Трибунала он совещался редко, только по особо важным вопросам, а по менее значительным из них принимал решения единолично и объявлял их чаще от имени Трибунала и реже от своего имени, ссылаясь на мнения членов Трибунала, хотя их мнения и не спрашивал. С представителями сторон: обвинением и защитой он был весьма вежлив, как бы старался не обидеть никого из них. Поэтому иногда в суде происходили такие эпизоды. Защитник задаёт свидетелю вопрос, кажется, явно не относящийся к делу. Обвинитель выступает с возражением и просит Трибунал не разрешать свидетелю отвечать на вопрос защитника. Казалось бы, что в подобном случае председатель Трибунала должен был совершенно конкретно решить этот спор: или разрешить свидетелю отвечать на вопрос, или не разрешить. Токийский процесс-1...

Однако Уэбб в этих случаях говорил так:

— Если я правильно понимаю мнение моих коллег, то данный вопрос действительно не относится к делу, хотя возможно, что защитник в ходе своего дальнейшего допроса и сможет показать полезность ответа на заданный им вопрос.

После этого следовал ответ свидетеля.

Или, например, так. Защитник предлагает Трибуналу в качестве доказательства какую-нибудь старую объёмистую книгу, явно не относящуюся к делу. Обвинение категорически возражает против принятия данной книги, мотивируя своё возражение тем, что эта книга совершенно не относится к делу. Уэбб замечает: «Да, действительно, эта книга не относится к делу. Однако рамки следствия по делу, рассматриваемому нами, настолько велики, что может быть в дальнейшем эта книга и окажется полезной».

После такого заявления Уэбба генеральный секретарь Трибунала громогласно объявляет о принятии данной книги в качестве доказательства.

Такое ведение процессом мы, советские юристы, в кулуарах называли оппортунистическим.

7. Судья Д. Мэй китаец — маленький, худенький, живой, со смуглым лицом, черными коротко подстриженными волосами, весьма приятный и даже обаятельный человек.

Родился в 1905 году в Китае, учился в высших учебных заведениях Китая, Америки и Европы. Имел учёные степени — кандидата искусств и доктора права. В последние годы — член Национального законодательного юаня и профессор права в правовом институте. Мэем написано несколько работ по праву.

При решении вопросов в Трибунале занимал в общем антияпонскую позицию.

8. Генерал-майор юстиции И.М. Зарянов — стройный, широкоплечий, подтянутый, с открытым русским лицом, был общителен, держался просто, но с достоинством, чем вызывал симпатии окружающих.

Зарянов родился в 1894 году в Вятской губернии, окончил юридическую школу и институт Красной профессуры, в органах военной юстиции работал с 1920 года. Был председателем военного трибунала округа, а во время войны — фронта. С 1942 по 1945 год занимал должность начальника Военно-юридической академии Красной Армии. В последнее время работал членом Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Имея большой практический опыт и достаточную общетеоретическую и юридическую подготовку, он мог свободно ориентироваться в судебном процессе и активно участвовать в обсуждении вопросов, возникающих в заседаниях Трибунала.

Большим неудобством, которое постоянно давало себя знать в работе, являлось незнание им иностранных языков.

Зарянов слушал процесс в переводе на русский, а в судейской комнате и на приёмах пользовался переводчиком.

Но бывали случаи, когда во время процесса, при решении того или иного вопроса, нужно было быстро передать Уэббу его личное мнение. Наши переводчики сидели далеко, в специальной будке. В этих случаях Зарянов писал записку, вызывал пажа (солдата), который относил эту записку в будку, там её переводили, паж относил её Зарянову и только после всех этих процедур он передавал записку Уэббу. Токийский процесс-1...

Это отнимало много времени и подчас не давало должного эффекта. Иногда, с горечью для себя, покидая судейскую комнату, он говорил: «Понимаете, ведь как бы я хорошо и убедительно ни выступал, но ведь все равно это непосредственно не доходит до них. В действительности я говорю для переводчика, а как он передаёт мою речь, я совсем не знаю. Может быть, я хочу сделать акцент на одном слове, а он делает ударение совсем на другом. Вот моё несчастье».

Правда, будучи в Токио, он занимался английским языком, но, понятно, невозможно так быстро и в такой степени овладеть языком, чтобы выступать на нем в судейской комнате по сложным юридическим вопросам.

В связи с этим мне вспомнился случай, когда однажды на приёме один из наших советских «ехидных» корреспондентов подошёл к генералу Зарянову, который в это время стоял со своим переводчиком К., и обращаясь к нему, сказал:

— Генерал, Вы, кажется, вчера присутствовали при беседе К. с Макартуром.

Генерал улыбнулся и ответил:

— К сожалению, да.

Следует заметить, что председатель Уэбб с подчёркнутой вежливостью относился к Зарянову, оценивая его личные качества и понимая, какое государство он представляет в Трибунале.

9. Судья А. Бернар — типичный француз, брюнет с живыми серыми глазами. Ходил быстро и можно было подумать, что он всегда куда-то спешит. Бернар родился в 1899 году, окончил правовой факультет университета. Токийский процесс-1...

В 1940 году он вступил в войска Шарля де Голля и до конца войны служил в качестве главного обвинителя при различных военных трибуналах армии.

При решении вопросов он проявлял неуверенность и даже некоторую робость и обычно присоединялся к большинству. Во время французской фазы обвинения он заметно переживал и настороженно прислушивался к каждому слову со стороны Уэбба и защиты.

10. Судья Э. Норткрофт — среднего роста, сутуловатый, с медлительными движениями. За судейским столом сидел, всегда опустив глаза в разложенные перед ним бумаги, что давало серьёзное основание подозревать, что он попросту дремлет.

Норткрофт родился в 1884 году в Новой Зеландии. По окончании военной школы и юридического института работал адвокатом, а после членом Верховного суда. Во время Второй мировой войны занимал должность Генерального прокурора вооружённых сил Новой Зеландии. Был также командующим артиллерийским соединением и начальником крепости, а по окончании войны ушёл в отставку и занял прежнюю должность члена Верховного суда Новой Зеландии. При решении вопросов обычно придерживался консервативной позиции.

11. Филиппинец Д. Джаранилла — небольшого роста, круглолицый, со светло-русыми волосами, весьма приятный и обаятельный. Джаранилла сидел самым крайним слева, уткнувшись в бумаги и также, как и его сосед Норткрофт, видимо, частенько тихо дремал.

Родился Джаранилла в 1883 году, учился в народной школе и ввиду его отличных способностей правительством Филиппинской Республики был послан для завершения образования в Америку, где окончил два университета и получил учёную степень и звание профессора права.

По возвращении на родину работал судьёй, генеральным прокурором, товарищем члена Верховного суда, а во время войны председателем трибунала филиппинской армии. По окончании войны занимал должность министра юстиции, а последнее время — члена Верховного суда Республики.

В судейской комнате проявлял сдержанность и занимал умеренную позицию.

Необходимо подчеркнуть, что большинство судей получили образование в старых европейских университетах, хорошо знали философию, историю, право, религию, что, в частности, проявлялось при составлении ими различных документов.

Достаточно сказать, что их меморандумы по вопросам юрисдикции Трибунала пестрили большим числом выдержек из различных трактатов по естественному праву. Например, они ссылались на Юстиниана и приводили его слова о том, что «естественное право, которое существует у всех народов, даровано божественным провидением: оно всегда остаётся в силе и непоколебимо».

Цитировались слова Цицерона о том, что «единым всеобщим учителем и законодателем является Бог. Закон зародился в божественной мысли, Бог объявил его и Бог судит по нему».

Неоднократно упоминались Исповеди Блаженного Августина. В большом ходу были законы Моисея и заповеди Христа.

Некоторые члены Трибунала при решении тех или иных вопросов выискивали в буржуазном праве различного рода аргументы в пользу подсудимых и в конечном счёте для оправдания их. Токийский процесс-1...



ОБВИНИТЕЛИ

Прежде чем говорить о составе обвинения, следует отметить весьма значительную разницу в положении судьи и прокурора в условиях происходившего процесса. Эту разницу мы заметили сразу же по приезде и потом наблюдали её в ходе всего процесса. Токийский процесс-1...

Положение судьи в Америке, Англии и многих других странах, представленных в Трибунале, считается исключительно высоким, во всяком случае, гораздо выше, чем положение прокурора. Судья независим, подчиняется только закону и в этом смысле считается верхом справедливости.

Не случайно Трумэн, перед тем как занять пост президента США, после смерти Рузвельта в 1945 году, прежде всего и раньше всего явился к председателю Верховного суда США Стоуэну и только после того, как Стоуэн признал полномочия Трумэна правильными с точки зрения Конституции США, Трумэн отправился в Белый дом и приступил к исполнению обязанностей президента. Высокому положению судьи в этих странах способствует несколько обстоятельств, вытекающих из англосаксонского права и, в частности, то, что судьи в своей практической деятельности руководствуются прецедентами, приобретающими силу закона.

При таких условиях отдельный судья является как бы законодателем, устанавливающим определенную правовую норму по определенной категории дел.

Так, даже в заседаниях Международного Военного Трибунала стороны неоднократно ссылались на прецеденты, т.е. на подобные дела, рассмотренные американскими или английскими судьями. В частности, несколько раз обвинение ссылалось на решения, вынесенные федеральным судом США под председательством Стоуэна. Токийский процесс-1...

Как известно, в нашей стране судья и прокурор находятся примерно в одинаковом положении, поэтому мы были весьма удивлены, когда по приезде в Токио столкнулись с совершенно иным отношением к судье. Когда мы сходили с фрегата, впереди нашей делегации шёл обвинитель от Советского Союза, он же глава делегаций, посланник С.А. Голунский, за ним судья И.М. Зарянов. Заметим, что Голунский в совершенстве владел английским языком и поэтому сразу же вступил в разговор с иностранными представителями Трибунала. Зарянов же, разговаривая через переводчика, понятно, сразу не мог занять такую активную роль в беседе, тем не менее, как только представители Международного Военного Трибунала разобрались, кто из прибывших — судья, и кто — обвинитель, то центром внимания сразу же стал Зарянов. В его распоряжение были немедленно предоставлены комфортабельная американская машина и роскошный номер в лучшей гостинице Токио «Империал», тогда как в отношении Голунского не было проявлено никаких особых забот, и он жил в обычной американской гостинице «Дайити», пользуясь автомашиной из гаража нашего посольства.

Другой пример. К началу работы суда специальным приказом были строго распределены между сотрудниками Международного Военного Трибунала подъезды к зданию бывшего военного министерства, где заседал Трибунал. К главному подъезду номер один могли подъезжать только судьи и их секретари, тогда как сотрудникам обвинения, в том числе и главному обвинителю, к этому подъезду не разрешалось подъезжать, и они пользовались подъездом номер шесть. Судьи имели в своём распоряжении комфортабельные новые машины и высококвалифицированных, хорошо экипированных шофёров-американцев, тогда как обвинители пользовались обычными машинами и шофёрами-японцами, что считалось гораздо менее престижным.

Наконец, почти на всех более или менее важных приёмах в Токио присутствовали судьи, тогда как обвинители приглашались довольно редко и далеко не все. Токийский процесс-1...

Как уже было сказано выше, в Трибунале было представлено 11 государств. Все страны, за исключением Индии, имели своих представителей в обвинении, составляя отдельную секцию общего международного отдела обвинения.

Все обвинение в целом возглавлял главный обвинитель. Руководители национальных секций обвинения являлись помощниками главного обвинителя, которые в свою очередь имели своих помощников, выступавших в суде по отдельным фазам обвинения. Общее число обвинителей на суде было свыше 60 человек. Кроме того, обвинение располагало большим штатом технических работников: консультантов, секретарей, переводчиков, стенографисток, машинисток и других, — ещё несколько сотен человек.

Познакомим читателей с главным обвинителем и его помощниками — представителями обвинения от отдельных стран.

1. Главным обвинителем являлся американец Джозеф Кинан. Он родился в Поутакете в 1888 году, окончил Браунский университет в 1910 году и Гарвардский юридический институт в 1913 году. Начал свою юридическую практику в Кливлен, штат Огайо, в 1914 году. До первой мировой войны был рядовым в одной из кавалерийских пограничных частей, а с начала этой войны служил в артиллерии рядовым, а позже офицером. Токийский процесс-1...

После войны он работал в комиссии по расследованию преступлений в штате Огайо. Впервые принял участие в политических делах в 1932 году, когда поддерживал кампанию за избрание Рузвельта на пост президента. Затем был в Вашингтоне старшим помощником главного прокурора и занимался разработкой мероприятий по борьбе с преступностью в США. Он изучал условия, послужившие причиной роста преступности, и составлял доклады конгрессу. Потом Кинан стал начальником уголовного отдела, в котором руководил федеральным обвинением. Позже был произведен в должность помощника главного прокурора. В 1939 году он ушел в отставку из департамента юстиции и возвратился к частной юридической практике в Вашингтоне.

Кинан был невысокого роста, полный, с грубым красным лицом.

Советский обвинитель Посланник С. А. Голунский и член Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока от СССР генерал-майор юстиции И. М. Зарянов.

Обвинители. Сидят, слева направо:

С.А. Голунский (СССР), А. Коминс-Карр (Великобритания), Д. Кинан (главный обвинитель, США), В. Бергергоф-Мульдер (Нидерланды), М. Мэнсфильд (Австралия); стоят, слева направо: Р. Квильям (Новая Зеландия), Ч. Сянг (Китай), Р. Онето (Франция), Л. Лопец (Филиппины), Г. Нолан (Канада).

Одевался он хорошо, если не сказать щеголевато. Держался весьма непринуждённо и вместе с тем солидно. Его выступления всегда отличались свежестью мысли, политической остротой и юридической обоснованностью. По английской пословице, это был надлежащий человек на надлежащем месте.

Его отношения с Уэббом были натянутыми, что бросалось в глаза при первом посещении судебных заседаний Трибунала. Токийский процесс-1...

Многие из обвинителей, при подходе к своему месту в зале судебного заседания, поворачивались в сторону «его чести» — председателя Трибунала Уэбба, делали ему поклон и только после этого садились за стол. Кинан был далёк от того, чтобы отбивать подобные поклоны «его чести». Он, не глядя на Уэбба, садился за свой в зале судебных заседаний стол и тут же вступал в деловые разговоры со своими помощниками. Уэбб, обычно смотревший на стол обвинения, при появлении Кинана немедленно отворачивался, как бы боясь встретиться взглядом с ним, принимал воинственную позу и настороженно прислушивался к каждому слову главного обвинителя. Уэбб не упускал случая, чтобы под видом отправления председательских обязанностей чем-либо уколоть Кинана. Кинан хорошо понимал возможность и значение этих уколов и, пользуясь широкой эрудицией и острым языком, быстро и легко парировал их.

К советской делегации, в частности к Голунскому, Кинан относился уважительно, с удовольствием посещал наши приёмы, был на них оживлён и разговорчив. В зале судебного заседания Кинан часто разговаривал с Голунским, видимо, советовался, вырабатывал общую позицию, после чего поднимался с места, подходил к пульту и делал энергичные возражения против выступления защиты. Чувствовалось, что Кинан, выступая в качестве обвинителя на этом процессе, был искренно убеждён в виновности бывших руководителей Японии и необходимости их сурового наказания.

К сожалению, после нескольких месяцев работы Трибунала Кинан был отозван в Вашингтон, откуда прибыл в Токио и приступил к исполнению своих обязанностей только в августе 1947 года. Таким образом, Токийский процесс почти в течение года проходил в отсутствие главного обвинителя.

Исполнявшие обязанности главного обвинителя на время отсутствия Кинана — американские юристы Хиггинс, а позже Тавеннер — в значительной степени отличались по своим качествам от Кинана. Их выступления подчас носили беспринципный характер и почти не оказывали влияния на ход процесса, который принял затяжной характер.

2. С.А. Голунский. Обвинитель от СССР. Родился в 1895 году. Доктор юридических наук, член-корреспондент АН СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посланник.

В течение ряда лет работал в органах прокуратуры. Автор нескольких книг по уголовному процессу и теории права. С 1941 года на дипломатической работе. В то время был начальником Договорно-правового управления, членом Коллегии МИД СССР. В составе советских делегаций участвовал в работе ряда международных конференций и совещаний.

Хорошо зная иностранные языки и имея большой опыт работы на международных конференциях, он по приезде в Токио быстро вошёл в контакт с иностранными коллегами и пользовался у них большим уважением. Особенно была заметна симпатия к нему со стороны Главного обвинителя Кинана. В обращении с людьми он проявлял большую скромность, к работе относился с исключительным усердием, хорошо знал правовой и фактический материал и поэтому во время своих выступлений держался свободно, уверенно и легко парировал нападки со стороны защиты, вызывая симпатии у судей и своих коллег.

К сожалению, Голунскому недолго пришлось быть в Токио.

По окончании советской фазы обвинения в октябре 1946 года он был отозван в Москву на свою постоянную работу. Его замещал бывший прокурор гор. Москвы государственный советник юстиции 2-го класса А. Н. Васильев.

3. Артур Коминс-Карр, обвинитель от Великобритании (он же являлся заместителем главного обвинителя). Родился в 1882 году в Лондоне, окончил Оксфордский университет, избирался в парламент от либеральной партии, был членом Ассоциации судей. Один из видных английских адвокатов. Высокий, худощавый блондин. Токийский процесс-1...

Ему поручалась подготовка наиболее трудоёмких разделов обвинения. Его выступления отличались хорошим знанием фактического материала и юридической обоснованностью, но произносились они крайне сухо, монотонно.

4. Чи Сянг, обвинитель от Китая. Родился в 1896 году. Окончил университет в Китае и университет в США. Занимал должность главного прокурора при Шанхайском верховном суде.

Так же, как и судья Мэй, Чи Сянг был невысок, подвижен и постоянно улыбался. При встречах и разговоре с сотрудниками Трибунала вёл себя скромно и учтиво, чем выделялся среди окружающих.

5. Роберт Онето, обвинитель от Франции. Родился в 1911 году, окончил Пойтьерский университет, доктор права. Работал адвокатом. Во время оккупации Франции был участником движения Сопротивления. После освобождения Франции стал начальником прокуратуры при специальном суде Республики по обвинению военных преступников в Версале. Затем был назначен помощником прокурора Республики, а позже — главным прокурором при уголовном суде в департаменте Сены и Марны.

Онето был довольно молодым, выше среднего роста, худощавый, с продолговатым лицом, черными глазами и острым носом с горбинкой, с редкими черными волосами и небольшой лысиной. Одевался он с большим вкусом и чувствовалось, что своему туалету он уделяет много внимания. Говорили, что он любил танцевать. Словом, он мало подходил к работе в Международном военном суде, что подтвердилось, когда он потерпел ряд неудач.

6. Джемс Мэнсфильд, обвинитель от Австралии. Родился в 1902 году. Закончил с почётной грамотой Сиднейский университет, получив учёную степень бакалавра права. Работал адвокатом, затем членом Верховного суда штата Квинсленд.

Мэнсфильд был среднего роста, широкоплечий, с маленькой лысой головой, с небольшими голубыми глазами и длинными темными ресницами, которые все время вздрагивали, что придавало ему постоянно возбуждённый вид.

Он выступал в суде по-деловому, энергично. Токийский процесс-1...

7. Генри Квильям, обвинитель от Новой Зеландии, 1891 года рождения. Окончил юридический факультет университета. Работал в адвокатуре. Участвовал в Первой мировой войне. Преподавал уголовное право в университете. С 1939 по 1944 год служил в армейском штабе, занимал пост заместителя начальника административного отдела. Имел воинское звание бригадного генерала.

Квильям был среднего роста, полный, широкоплечий, с большой лысой головой, с острым подбородком, прямым носом, широким ртом и большими серыми глазами. Держался он с достоинством и вместе с тем довольно скромно. Чувствовалось, что к своим обязанностям в Трибунале он относится добросовестно; его выступления носили деловой, обстоятельный характер.

8. Бригадный генерал Г. Нолан, обвинитель от Канады. Родился в Канаде. Закончил Оксфордский университет. Занимался адвокатской практикой. С 1915 года служил в армии. Во время Второй мировой войны был заместителем главного прокурора Канадской армии.

Нолан также был среднего роста, полный, широкоплечий. Черные густые волосы всегда тщательно причёсаны. Красивые черные глаза, прямой нос, короткие черные усики, толстые, немного выдающиеся вперёд губы делали его внешность запоминающейся. Военный костюм всегда хорошо отутюжен, а бригадирские знаки различия и пуговицы начищены до блеска.

В судебное заседание он являлся с коричневым чемоданчиком, откуда медленно и с большой осторожностью доставал необходимые для работы документы. Как Квильям, так и Нолан к председателю Трибунала Уэббу относились с подчёркнутым уважением, на что Уэбб им отвечал тем же.

Этот канадский генерал пользовался уважением и со стороны других судей и всех присутствующих.

9. В. Бергергоф-Мульдер, обвинитель от Голландии, бригадный генерал. Родился в 1888 году. Окончил юридический факультет университета в Лейдене, доктор права, работал в адвокатуре, был судьёй окружного суда, а с 1945 года — член специального суда по политическим и военным преступлениям в Гааге.

Мульдер был выше среднего роста, стройный, блондин с правильными чертами лица, добрый, располагающий к себе, отличался скромностью и подчёркнутой военной выдержанностью. Когда он иногда запаздывал и приходил в зал суда во время заседания, то, подойдя к столу обвинителей, поворачивался в сторону председателя Уэбба, отвешивал ему любезный поклон, после чего садился на своё место и со спокойным и серьезным видом слушал процесс.

10. Педро Лопецу - обвинитель от Филиппин, 1906 года рождения. Окончил факультет прикладного искусства Филиппинского университета и Филиппинский юридический институт. Занимался адвокатской практикой. В 1941 году был избран членом палаты представителей конгресса Филиппин. Во время японской оккупации Филиппин участвовал в движении Сопротивления. По окончании второй мировой войны в качестве члена и главы разных филиппинских делегаций принимал участие в работе ряда международных конференций, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН.

Лопец был наиболее молодым и наиболее энергичным обвинителем. Небольшого роста, плотный, круглолицый, с черными густыми волосами, такими же черными глазами, с большими ресницами, толстыми вывернутыми губами и крупными белыми зубами, обладал характерным южным темпераментом. Его движения были быстрыми, энергичными. Около пульта он держался свободно, громко и отчётливо произносил свою речь. Это был единственный обвинитель, который выступал страстно, не скрывая своего личного презрения и негодования к подсудимым, которые развязали войну против его страны, оккупировали её и причинили ей огромные материальные и людские потери. Токийский процесс-1...

Советская делегация в Международном Военном Трибунале для Дальнего Востока.

11. Говиндо Минон, обвинитель от Индии. Он прибыл в Токио с опозданием и был представлен главным обвинителем Кинаном Трибуналу уже в ходе судебного заседания — 6 мая 1946 г. Его роль в суде была пассивной.

Советская делегация, прибывшая в Токио на Международный Военный Трибунал для суда над главными японскими военными преступниками, разделялась на две части: советская часть обвинения и советская часть Трибунала.

Состав делегации во время процесса постоянно менялся: часть сотрудников по разным причинам уезжала в Союз, другие прибывали на их место. В составе всей делегации было до 70 человек.

Заместителем обвинителя от СССР являлся А.Н. Васильев, а помощниками и следователями — работники прокуратуры: полковник юстиции С.Я. Розенблит, К.Н. Багинян, полковник А.И. Иванов, Н.Ф. Куделин, В.С. Тадевосян, Л.Н. Смирнов, П.Д. Морозов, майор юстиции Базенко.

Консультантом советской части Трибунала являлся профессор международного права Ленинградского университета М.Я. Рапопорт. Начальником секретариата советской части Трибунала был полковник юстиций Н.А. Виноградов, а судебными секретарями — гвардии майор юстиции Е.И. Гаранин и гвардии капитан юстиции, автор настоящей книги А.Н. Николаев.

Кроме того, были секретари, переводчики, стенографистки, машинистки и административно-хозяйственные работники.

Обычно в зале суда сидели: член Трибунала, судебный секретарь, обвинитель или его помощник с переводчиком и два переводчика в будке. Остальные сотрудники работали в своих комнатах и посещали зал суда только тогда, когда там происходило что-либо интересное.

Работать приходилось много. Особенно большая нагрузка ложилась на судебных секретарей и переводчиков. Весь процесс вёлся на английском и японском языках, поэтому нам приходилось наши документы переводить на английский язык, а английские документы и речи переводить на русский. Объем этой работы был довольно большим. Достаточно сказать, что каждый день мы получали для перевода стенограмму судебного заседания со средним объёмом 120 страниц. Кроме стенограммы было и ещё много других больших документов на английском языке (меморандумы, ходатайства, заключения, акты, протоколы и другие документы). Одновременный перевод в суде английской речи на русский производился двумя нашими переводчиками, сидевшими в отдельной будке рядом с будками других переводчиков.

На первых порах этот перевод был весьма слабым, сбивчивым и подчас просто непонятным. Например, из будки летели в наушники такие фразы, как «воду брали из воды», «он её ударил в желудок» и т.п.

Большие трудности вызывали перевод и редактирование стенограмм судебных заседаний на русском языке. В них тоже встречались курьёзные ошибки, как, например: вместо слова «посол» писалось «осел» и др. Но прошло несколько месяцев работы в Трибунале и наши переводчики освоили устный и письменный перевод и стали хорошо справляться со своими обязанностями. Здесь хотелось бы упомянуть заведующего бюро переводов Тархова В.И., который выполнял большую работу; переводчиков Бедову, Бронштейн, Гильденблат, Мичурину, Шестакову, Воротилина, Кунина, Куцобина, Лобачева, Мудрова. Особенно запомнилась мне Мария Семёновна Меньшова, которая учила меня английскому языку, так пригодившемуся в моей дальнейшей дипломатической работе. Вспоминаю такие эпизоды. Токийский процесс-1...

Судебный секретарь советской части Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока А.Н. Николаев (справа) с американским шофёром Хиллом (в середине).

Была у нас переводчица японского языка Люка. Ещё в детстве она жила со своими родителями в течение пяти лет в Японии. И таким образом ещё девочкой освоила японский язык. Переводчица она была превосходная и даже внешне напоминала японку.

И вот однажды подсудимый Хиранума, бывший премьер-министр Японии, во время допроса сказал: «Если бы мне вновь пришлось быть премьер-министром, то я с удовольствием взял бы вашу переводчицу к себе личным секретарём».

А через несколько недель председатель Трибунала Уэбб во время судебного заседания во всеуслышание заявил: «Я не чувствую никакой разницы в произношении на английском языке между достопочтенным английским судьёй лордом Патриком и русским переводчиком Алексеем».

Он тоже мальчиком жил с родителями около пяти лет в Англии и с детства овладел английским. В дальнейшем Алексей и Люка поженились. Я был у них в гостях в Москве уже по окончании Токийского процесса.



ЗАЩИТНИКИ

Защита в Международном Военном Трибунале в Токио была представлена американскими и японскими защитниками из такого расчёта, чтобы на каждого подсудимого приходился один американский и один японский защитник.

В основном состав защиты оставался стабильным — примерно пятьдесят человек, из которых половина был американцев и половина японцев, хотя в связи со смертью некоторых подсудимых и другими причинами произошли некоторые незначительные изменения.

Ряд защитников, особенно японских, имели по нескольку помощников. Кроме того, защита имела большой технический персонал из секретарей, переводчиков, стенографов, машинисток и других. Таким образом, если говорить в общем о всей защите, то она представляла собой огромный аппарат, насчитывающий несколько сот человек. Остановимся на общей характеристике защиты.

Из 21 американского защитника к началу фазы защиты 7 человек были военные в звании от лейтенанта до подполковника, остальные 14 человек — гражданские.

Американские защитники назначались военным министром США. Токийский процесс-1...

На процессе они себя вели весьма свободно, а иногда просто развязно, особенно этими качествами отличались военные, которые неоднократно подчёркивали, что они прибыли в Международный Военный Трибунал по назначению военного министра и выступают на нем от имени американского народа.

Они не были учёными-юристами, как многие судьи, но все имели высшее юридическое образование и несколько лет практической работы в качестве адвокатов, судей, прокуроров.

Гражданские защитники вели себя более спокойно и скромно. Из них выделялись Левин и Блюэт, которые имели за своими плечами солидный стаж практической работы и выступали в суде наиболее серьёзно.

Левин родился в России в 1887 году и вскоре вместе с семьёй выехал в США, где окончил два университета, из коих один в Вашингтоне. Русского языка он не знал. В частных беседах Левин всегда подчёркивал, что хотя он и юрист, но заниматься политикой не любит и отдаёт большее предпочтение литературе. Действительно, он иногда заходил к нам, и мы говорили о Пушкине, Толстом, Чехове, Гоголе. К русским он относился с уважением.

Несколько слов следует сказать ещё об одном американском гражданском защитнике — Кэнинхэме, который часто выступал с антисоветскими выпадами, причём его выступления отличались грубостью, невежеством, на что неоднократно ему указывал председатель Уэбб, почти неприкрыто называя его выступление глупым, а его самого дураком. Токийский процесс-1...

Из военных защитников следует отметить майора Блекни, 1908 года рождения, окончившего Вирджинийский военный институт, юридический факультет Гарвардского университета, Сорбоннский университет и Оклахомский университет. Блекни один из немногих американских защитников, довольно бегло говоривший по-японски. Он изучал внешнюю политику Японии, военные вопросы и историю, включая период Второй мировой войны. Им написано несколько статей о Японии, которые были опубликованы в серьёзных японских журналах. Блекни вступил в армию в апреле 1942 года и служил в разведывательной школе начальником японского отдела; затем был лектором при авиационном штабе в Вашингтоне; совершил две командировки в разведывательных целях по различным странам мира.

Таким образом, это был высокообразованный человек, обладавший достаточными общими, военными и специальными юридическими познаниями. Он допрашивал свидетелей по наиболее сложным вопросам международного характера, его выступления были всегда продуманными и серьёзными. Блекни отличала особая манера поведения во время допроса свидетелей. Его лицо было совершенно беспристрастным: казалось, он совсем не реагирует на ответы свидетеля и на все происходящее в зале суда. По его лицу свидетель не мог сделать каких-либо выводов относительно качеств своих показаний. Свидетель мог говорить правду, мог давать заведомо ложные показания, мог добросовестно заблуждаться, мог говорить глупость, вызывающую смех у присутствующих, — но при всем этом у Блекни по-прежнему оставался тот же невозмутимый вид.

В условиях Международного Трибунала, где беспристрастность суда особенно подчёркивалась, поведение Блекни казалось безукоризненным и этим он обращал на себя всеобщее внимание.

В начале процесса отличался своей активностью американский защитник капитан Кольман. Родился он в 1906 году в Нью-Йорке, еврей. Во время выступления он постоянно, заискивающе улыбался и всячески лебезил перед председателем Уэббом. Его выступления были весьма поверхностными, носили демагогический характер и часто сопровождались нелепыми антисоветскими выпадами. Обычно спокойный, Уэбб слушал выступления Кольмана с заметным раздражением и часто обрывал его, а иногда просто заявлял, что Трибунал больше не желает его слушать. Через несколько месяцев он заболел, может быть, эту болезнь соответствующие власти несколько и преувеличивали, во всяком случае, было официально сообщено Трибуналу о том, что он выехал в Вашингтон и в Токио больше не возвратится. Токийский процесс-1...



ЯПОНСКИЕ ЗАЩИТНИКИ

Японские защитники представляли собой наиболее сильных юристов Японии. Все они окончили юридический факультет Токийского императорского университета; многие имели учёную степень, звание профессора и научные работы. Помимо императорского университета, некоторые из них окончили по несколько высших учебных заведений в различных городах Европы и Америки. Все они хорошо знали английский язык. До капитуляции Японии они работали судьями, прокурорами и адвокатами, а некоторые являлись профессорами и читали лекции в юридических институтах. Словом, это был цвет токийской ассоциации юристов.

Главным японским защитником являлся доктор права Удзава Сомэй.

Удзава родился в 1872 году, так что к началу процесса ему было 74 года. Это был небольшого роста седой старичок, который еле ходил. Однако этот человек обладал сильным характером и исключительной работоспособностью. Несмотря на слабое здоровье, он стойко держался в течение всего процесса и успешно работал. Токийский процесс-1...

Удзава окончил юридический факультет Токийского императорского университета и с 1899 года начал заниматься юридической практикой. Шесть раз избирался членом парламента, а последние годы был членом палаты пэров — верхней палаты японского парламента и президентом христианской ассоциации.

Автор большого числа научных работ в области юриспруденции и философии. Удзава — ярый реакционер, полностью разделявший идеи главных японских военных преступников и потому защищал их в полном соответствии со своими убеждениями.

Наибольшей активностью, особенно по общим вопросам права, отличался доктор права Киосэ Итиро, защищавший главного подсудимого Тодзио Хидеки и по старшинству замещавший Удзава.

Киосэ также окончил юридический факультет Токийского императорского университета и занимался юридической практикой с 1910 года. Киосэ — председатель токийской ассоциации юристов, член парламента и товарищ председателя палаты депутатов. Им написан целый ряд научных работ в области права. Несмотря на свои 62 года, Киосэ был весьма подвижен. Мне часто приходилось видеть, как он вскакивал со своего места и буквально бежал к пульту, забыв о том, что был в наушниках, прикреплённых шнуром к столу. Это неожиданно сдерживало его стремление, заставляло прийти в себя и возвратиться к столу. Сняв наушники, он уже медленно направлялся к пульту. Киосэ был одним из активных членов Ассоциации помощи трону. В 1946 году он выставил свою кандидатуру на выборы в японский парламент, но ему было в этом отказано, поскольку он попал под чистку в связи с директивой Макартура от 4 января 1946 года об отстранении всех реакционных чиновников, способствовавших развязыванию и ведению агрессивных войн.

Киосэ целиком разделял идеи главных японских военных преступников и потому убеждённо и рьяно защищал их.



ПОДСУДИМЫЕ

Суду Международного Военного Трибунала в Токио были преданы 28 бывших государственных, политических и военных деятелей Японии. Каждый из них имел весьма длинный послужной список. Военным преступником № 1 считался Тодзио Хидэки, являвшийся фактическим диктатором Японии и бредивший идеей мирового господства.

В разное время своей служебной деятельности Тодзио занимал 120 должностей, имел 23 почётных звания и 11 наград, которых удостоил его император Японии. Токийский процесс-1...

В период, охватываемый Обвинительным заключением, т.е. с 1928 по 1945 год, Тодзио занимал следующие должности: начальник первого отдела Генерального штаба (1931-1932), начальник следственного отдела в школе связи армии (1932), начальник жандармерии Квантунской армии (1935), начальник штаба Квантунской армии (1937), помощник военного министра (1938), генеральный директор военной авиации (1938-1939), военный министр (с июля 1940 г. по декабрь 1941 г.), премьер-министр и одновременно военный министр (со 2 декабря 1941 г. по июль 1944 г.); в течение этого периода в разное время он также занимал посты министра внутренних дел, министра вооружений и начальника Генерального штаба.

Находясь на этих высших государственных и военных постах, Тодзио играл ведущую роль в мобилизации людских и материальных ресурсов Японии для ведения агрессивных войн против соседних с ней государств. Он организовывал нападение на СССР, ведение агрессивной войны в Китае, развязывание тихоокеанской войны против США, Великобритании и других стран. По его приказам и инструкциям японские войска убивали и истязали военнопленных и интернированных граждан.

Небольшого роста, худой, с пожелтевшим лицом, напоминавшим бронзовую маску, узкоглазый, с приплюснутым носом и плотно сжатыми тонкими губами — таков портрет Тодзио. Он считал себя всемогущим политическим и военным лидером Японии и надеялся осуществить мечту о мировом господстве. Будучи подсудимым, был одет в японский военный мундир, но уже без погон полного генерала. На скамье подсудимых Тодзио пытался сохранить апломб премьер-министра среди бывших подчинённых ему министров и военачальников. Но он знал, какой приговор его ждёт, и поэтому ещё до суда пытался покончить с собой. Было это осенью 1945 года. Группа американских офицеров с японским переводчиком подъехала к загородному дому Тодзио. Выглянув из окна, Тодзио спросил: «В чем дело?» Переводчик ему объяснил, что группа офицеров прибыла, чтобы арестовать его. Тогда он сказал: «Вы зайдите, а я пока переоденусь». Он пошёл к себе в кабинет и, взяв обычный японский пистолет военного образца, произвёл из него выстрел себе в грудь. Но выстрел произошёл в момент сжатия сердца, и пуля прошла чуть выше него. В течение месяца он находился в американском военном госпитале, а затем был заключён в тюрьму Сугамо. Уже находясь в тюрьме, в начале 1947 года, он вторично пытался покончить жизнь самоубийством. На этот раз он решил повеситься на верёвке из куска кимоно, но тюремный полицейский вовремя заметил его приготовления и помешал ему совершить самоубийство. Тодзио пришлось сесть на скамью подсудимых и ждать приговора Трибунала. Токийский процесс-1...



Подсудимый Хидэки Тодзио

Подсудимый Сэйсиро Итагаки

Подсудимый Кэнрё Сато

Подсудимый Такадзуми Ока

Подсудимый Мамору Сигэмицу

Подсудимый Тэйити Судзуки

Подсудимый Коити Кидо

Теперь перейдём к характеристике других подсудимых в алфавитном порядке (по Обвинительному заключению):

АРАКИ САДАО. Занимал следующие должности: начальник департамента общих дел управления генерального инспектора военной подготовки (1931), военный министр (1931-1934), член Высшего военного совета (1934-1936), член правительственного совещательного совета в Китае (1937), министр просвещения (1938-1939), член правительственного консультативного совета (1940). Имел звание полного генерала.

Араки занимал видное положение в армейской иерархии; являлся активным лидером армейского движения (группа «Кодо»), идеологом агрессивной политики Японии и подготовки японского народа, особенно молодёжи, к ведению войн.

Активно проводил политику Японии в Китае, направленную на отделение Маньчжурии от Китая и создание на её территории правительства, контролируемого Японией. Был одним из главных руководителей японской армии, которая вела агрессивную войну в Китае и совершала там в широком масштабе убийства и другие военные преступления. Токийский процесс-1...



Подсудимый Араки Садао

ДОИХАРА КЭНДЗИ. Занимал должности: начальника отдела спецслужбы в Маньчжурии (1931), мэра г. Мукдена (1931), главного советника автономного правительства Северного Китая; главнокомандующего 5-й японской армией в Маньчжурии (1938-1940), высшего военного советника (1940-1943), генерального инспектора военной авиации (1941), командующего Восточной армией в Японии (1943), командующего 7-й территориальной армией в Сингапуре (1944-1945), генерального инспектора военной подготовки (1945). Имел звание полного генерала. Награждён дважды за участие в японо-китайской войне, награждён Гитлером в 1942 году.

Доихара считался самым искусным японским разведчиком, его называли японским Лоуренсом. В отличие от большинства своих соотечественников Доихара внешне выглядел как европеец: среднего роста, с седой головой, бородкой клинышком, открытым лицом, европейским разрезом глаз. Европейская внешность, а также знание 13 азиатских и европейских языков несомненно способствовали его шпионской деятельности, которая была направлена главным образом против Китая и СССР. Это он организовал взрыв поезда маньчжурского диктатора генерала Чжан Цзолина в 1928 году, вывез из Китая последнего представителя маньчжурской императорской династии Пу И для того, чтобы сделать из него марионеточного императора захваченной японцами Маньчжурии. Затем он организовал убийство жены Пу И — китаянки и предложил ему в жены японку.

Доихара участвовал в организации нападения на территорию СССР в районе озера Хасан в 1938 году и на территорию МНР в районе реки Халхин-Гол в 1939 году.

Совместно с другими главными военными преступниками Доихара принимал участие в планировании и ведении агрессивных войн с целью установления японского господства в Восточной Азии. Токийский процесс-1...



Подсудимый Кэндзи Доихара

ХАСИМОТО КИНГОРО. Служил в Генеральном штабе армии, командовал артиллерийским полком во время резни в Нанкине (1937). Являлся идеологом японского милитаризма и агрессии, организатором фашистского молодёжного движения. Автор большого числа книг и статей, в которых проповедовал ведение агрессивных войн. Был членом ряда обществ, которые ставили своей задачей контроль армии над политикой и поощрение агрессивных методов войны. Являлся организатором многих заговоров, направленных к устранению политических деятелей и офицеров, которых он считал недостаточно агрессивными. Рьяно выступал за правительство военной диктатуры. Был членом нижней палаты парламента Японии. Награждён дважды за участие в японо-китайской войне.



Подсудимый Хасимото Кингоро

ХАТА СЮНРОКУ. Служил на должностях командира дивизии в Маньчжурии (1933), начальника департамента военной авиации (1935), командующего Тайванской армией (1936-1937), генерального инспектора военного обучения и члена Высшего военного совета (1937), главнокомандующего экспедиционными силами в Центральном Китае (1938), члена Верховного военного совета (1939), военного министра (1939-1940), главнокомандующего экспедиционными силами в Центральном Китае (1940-1944), был фельдмаршалом и членом Совета маршалов и адмиралов (1944), генеральным инспектором военного обучения (1944). Имел звание полного генерала. Дважды награждён за участие в войне в Китае.

Хата активно поддерживал внешнюю политику, направленную на обеспечение господства Японии в Восточной Азии и в южных районах. Выступал за установление милитаристско-фашистского режима в Японии, за ликвидацию политических партий и создание вместо них ассоциаций содействия императорскому трону. Участвовал в подготовке и осуществлении нападения на территорию СССР у озера Хасан и на территорию МНР у реки Халхин-Гол, в войне против Китая. Экспедиционные войска в Китае, которыми он командовал, совершали в широком масштабе зверства и насилия в отношении китайского населения.



Подсудимый Сюнроку Хата

ХИРАНУМА КИИТИРО. Занимал посты вице-председателя Тайного совета (1930-1936), председателя Тайного совета (1936-1939); премьер-министра (1939), министра без портфеля, министра внутренних дел, вице-премьера (1940-1941), члена Совета по контролю над идеологией (1941), председателя Тайного совета (1945). Являлся основателем монархо-фашистской организации «Кокухон Ся» («Общества строительства основ государства») и её председателем с 1926 по 1936 год. Токийский процесс-1...

Хиранума был одним из главных идеологов японского фашизма, агрессивной внешней политики Японии. Он не только поддерживал идею господства Японии в Восточной Азии и в районах Южных морей, но и активно содействовал её осуществлению. Он участвовал в совещаниях у императора, на которых принимались решения о нападении Японии на СССР (1938 и 1939 гг.), Китай, США, Великобританию и другие страны. На совещании высших государственных деятелей 5 апреля 1945 г. он решительно настаивал на том, что «Япония должна бороться до конца».



Подсудимый Хиранума Киитиро

ХИРОТА КОКИ. Был послом в СССР (1930), министром иностранных дел (1933-1936), премьер-министром (1936-1937), министром иностранных дел (1937-1938), советником кабинета (1940). Награждён за заслуги при заключении антикоминтерновского пакта.

Занимая высшие посты в государстве, Хирота активно участвовал в проведении агрессивной внешней политики Японии. В то время, когда он возглавлял правительство, был заключён антикоминтерновский пакт, направленный прежде всего против Советского Союза. При его участии совершено нападение на СССР в районе озера Хасан. Он поддерживал экспансию Японии в Восточной Азии и в районе Южных морей, участвовал в планировании и ведении войны в Китае. Вместе с другими главными японскими военными преступниками нёс ответственность за так называемую аннинскую резню в декабре 1937 года — январе 1938 года.



Подсудимый Коки Хирота

ХОСИНО НАОКИ. Служил в качестве начальника бюро общих дел Финансового департамента правительства Маньчжоу-Го (1932), начальника общего отдела министерства финансов и затем вице-министра финансов того же правительства (1934-1936), начальника общего департамента в Маньчжоу-Го (1938), председателя планового совета и затем министра без портфеля (1940-1941), главного секретаря и государственного министра кабинета (1941), советника в министерстве финансов (1944). Дважды награждён за участие в войне в Китае.

Находясь на службе в правительстве Маньчжоу-Го, Хосино старался использовать экономику этого марионеточного государства в интересах Японии. Он принимал участие в разработке планов агрессивных войн Японии против других государств и в реализации этих планов.



Подсудимый Наоки Хосино

ИТАГАКИ СЭЙСИРО. Занимал должности заместителя начальника штаба Квантунской армии (1934), командующего 5-й дивизией в Китае (1937), начальника штаба Квантунской армии (1936-1937), военного министра (1938-1939), начальника штаба японской армии в Китае (1939), командующего японской армией в Корее (1941-1945), члена Высшего военного совета (1943), командующего 7-й территориальной армией в Сингапуре (1945). Генерал. Награждён трижды за участие в войне в Китае. Токийский процесс-1...

Итагаки был одним из организаторов захвата Маньчжурии. Он участвовал в подготовке и осуществлении планов нападения на территорию СССР в 1938 году и на территорию МНР в 1939 году, был активным сторонником установления Японией «нового порядка» в Восточной Азии и в районе Южных морей и считал, что для осуществления этой идеи Япония должна будет вступить в войну против ССР и других стран.

Итагаки обвинялся в том, что действовавшие под его командованием японские экспедиционные войска в Китае, Корее, Сингапуре и других странах убивали и подвергали насилию и пыткам многие тысячи военнопленных и гражданских лиц.



Подсудимый Сэйсиро Итагаки

КАЙЯ ОКИНОРИ. Был главным секретарём министерства финансов (1934), министром финансов (1937-1938), председателем Северо-Китайской компании по развитию промышленности (1939-1941), вновь министром финансов (1941-1944). Награждён за участие в китайской войне.

Кайя старался мобилизовать хозяйство Японии на военные нужды, осуществлял связи между правительством и представителями финансового и промышленного капитала. Принимал активное участие в формировании и проведении агрессивной политики Японии.



Подсудимый Кайя Окинори

КИДО КОНЧИ. Занимал посты главного секретаря лорда-хранителя императорской печати (1930), министра просвещения (1937), министра обеспечения (1938), министра внутренних дел (1939), лорда-хранителя императорской печати (1940-1945), главного тайного советника императора и председательствующего на заседаниях экс-премьеров. Имел титул маркиза. Награждён за участие в войне с Китаем.

Кидо, являясь представителем придворных кругов и ближайшим советником императора, предпочитал держаться за кулисами политической сцены, но он разделял идею установления господства Японии в Восточной Азии и поддерживал планы агрессии в целях осуществления этой идеи.



Подсудимый Коити Кидо

КИМУРА ХЭЙТАРО. Служил на посту начальника штаба Квантунской армии (1940), вице-военного министра (1941-1944), члена Высшего военного совета (1943), главнокомандующего японской армией в Бирме (1944). Был генералом. Награждён Гитлером в 1942 году.

Кимура являлся убеждённым сторонником агрессивных планов Японии и принимал активное участие в их выполнении. Как главнокомандующий японской армией в Бирме нёс ответственность за массовые зверства, совершенные японскими военнослужащими по отношению населения Бирмы.



Подсудимый Хэйтаро Кимура

КОЙСО КУНИЯКИ. Служил в качестве директора бюро военных дел военного министерства (1930), вице-военного министра (1932), начальника штаба Квантунской армии (1932-1934), командующего японской армией в Корее (1935-1936), министра колоний (1939-1940), генерал-губернатора Кореи (1942), премьер-министра (с июля 1944 г. по апрель 1945 г.). Генерал. Награждён за участие в войне с Китаем.

Койсо полностью разделял японскую агрессивную политику и поддерживал план, по которому «Япония должна наступать во всех направлениях». Сменив Тодзио на посту премьер-министра в 1944 году, Койсо изыскивал пути, как с наименьшим ущербом выбраться из тяжёлого положения, в котором оказалась Япония, и в этих целях старался по возможности затянуть войну, напасть на Советский Союз, а затем пытался заключить сепаратный мир с США и Великобританией, сославшись на то, что Япония ведёт «священную борьбу с коммунизмом», и таким образом закончить неудавшуюся войну. Но планы Койсо оказались нереализованными. Токийский процесс-1...



Подсудимый Куниаки Койсо

МАЦУИ ИВАНЭ. Был представителем японской армии на Женевской конференции в 1931 году, членом Высшего военного совета (1933). Являлся основателем общества Великой Восточной Азии (1933), главнокомандующим японских вооружённых сил в Центральном Китае (1937-1938), советником кабинета (1938-1940), советником по делам Великой Восточной Азии (1943), председателем общества по развитию Великой Восточной Азии (1944). Генерал. Награждён дважды за участие в китайской войне.

Мацуи был активным участником заговора японских милитаристов против мира и международной безопасности и рьяно проводил в жизнь агрессивную политику Японии. Под его командованием японские войска вели жестокую войну в Китае. Всему миру памятна учинённая его армией в период с 13 декабря 1937 года по начало февраля 1938 года «резня в Нанкине», где было убито свыше 200 тысяч людей, разграблена и сожжена в огромных размерах государственная и частная собственность.



Подсудимый Мацуи Иванэ

МАЦУОКА ИОСУКЭ. В 1932-1933 годах представлял Японию в Совете Лиги Наций. Был президентом Южно-Маньчжурской железной дороги (1935-1939), членом совещательного совета кабинета (1940), министром иностранных дел (1940-1941). Автор книги «Возрождение Эры Сёва» (1938) и других книг и статей, пропагандирующих агрессивные методы войны. Страстный поклонник Гитлера и его фашистского режима.

Мацуока в качестве министра иностранных дел активно проводил агрессивную политику японской империалистической клики. Он ездил в Европу с целью договориться с руководителями германского и итальянского фашизма о совместной агрессии и установлении «нового порядка» в Европе и Азии и вёл продолжительные беседы с Гитлером, Риббентропом, Герингом и Муссолини.

Будучи в Москве, Мацуока 13 апреля 1941 года подписал пакт о нейтралитете между Японией и Советским Союзом, который Япония не намеревалась соблюдать.

После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в июне 1941 года Мацуока настойчиво добивался того, чтобы Япония вступила в войну против СССР на стороне Германии. В своей дипломатической деятельности Мацуока отличался исключительным коварством и лицемерием.

27 июня 1946 года Мацуока умер в госпитале Токийского университета от туберкулёза и хронического воспаления лёгких, и по причине смерти дело в отношении него Трибуналом было прекращено. Токийский процесс-1...

Этого ярого японского фашиста, одного из активных поджигателей Второй мировой войны, лжеца и лицемера хоронили с большими почестями. На похоронах присутствовали премьер-министр Японии Сидэхара, другие официальные лица, все японские и американские адвокаты.



Подсудимый Мацуока Ёсуке

МИНАМИ ДЗИРО. Занимал должность командующего японской армией в Корее (1929), военного министра (1931), высшего военного советника (1931-1934), главнокомандующего Квантунской армией (1934-1936), генерал-губернатора Кореи (1936-1942), члена Тайного совета (1942-1945), президента общества «Великая Япония» (1945). Генерал. Награждён за участие в войне в Китае. Минами являлся старейшим лидером японской милитаристской клики. Он играл руководящую роль в разработке планов нападения на СССР, активно участвовал в войне против Китая, которую он называл «Священной войной», и в захвате Маньчжурии, которую рассматривал как «жизненную линию Японии» и как военный плацдарм для войны против Советского Союза.

Был горячим сторонником идеи создания «сферы сопроцветания Великой Восточной Азии» под руководством Японии. Токийский процесс-1...



Подсудимый Дзиро Минами

МУТО АКИРА. Был преподавателем в Академии Генерального штаба (1930-1932), начальником отдела Генерального штаба (1937), заместителем начальника штаба армии в Северном Китае (1939), начальником бюро военных дел военного министерства (1939-1942), командиром 2-й гвардейской дивизии на Суматре (1943), начальником штаба территориальной армии на Филиппинах (1944). Награждён дважды за участие в войне в Китае и награждён Гитлером в 1942 году.

Муто являлся активным деятелем в кругу японской фашистской военщины, убеждённым проводником агрессивной политики Японии. Он принимал участие в разработке планов нападения на СССР и захвата Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и других советских городов на Дальнем Востоке.

На Муто лежала ответственность за учинённую японскими войсками «резню в Нанкине» и за массовые убийства и истязания гражданского населения, военнопленных и интернированных граждан на территории Суматры и Филиппин.



Подсудимый Акира Муто

НАГАНО ОСАМИ. Служил в качестве помощника начальника военно-морского генерального штаба (1930), являлся делегатом на Женевской военно-морской конференции (1931), членом Высшего военного совета (1933), главным делегатом на Лондонской военно-морской конференции (1935). Был военно-морским министром (1936-1937), главнокомандующим Объединённого флота (1937), членом Высшего военного совета (1940), начальником военно-морского генерального штаба (1941-1944), главным военно-морским советником императора (1944). Полный адмирал. Нагано являлся одним из главных участников заговора японской милитаристской клики против мира, активно участвовал в планировании и ведении агрессивных войн. Был одним из инициаторов развязывания Тихоокеанской войны. Ответствен за совершенные японскими вооружёнными силами массовые военные преступления и преступления против человечности в отношении граждан СССР, Китая, США, Великобритании, Франции, Нидерландов и других стран. 5 января 1947 года Нагано умер от артериосклероза и туберкулёза лёгких. Токийский процесс-1...



Подсудимый адмирал Осами Нагано

ОКА ТАКАДЗУМИ. Находился на службе в военно-морском генеральном штабе (1930). Являлся начальником отдела бюро общих и военных дел военно-морского флота (1940-1942), вице-адмиралом, помощником военно-морского министра, командующим военно-морской базой в Корее (1944-1945). Дважды награждён за участие в войне в Китае.

Ока был активным членом японской милитаристской клики, принимал участие в завоевании Маньчжурии, а также в планировании и ведении войны на Тихом океане против США, Великобритании и других стран.



Подсудимый Такадзуми Ока

ОКАВА СЮМЭЙ. Был генеральным директором Восточноазиатского исследовательского института Южно-Маньчжурской железной дороги. Являлся организатором мукденского инцидента (1931). Автор «Хрестоматии японской истории» (1935), книг и статей, пропагандирующих методы агрессивной войны с целью изгнания силой народов белой расы из Азии и установления в ней господства Японии.

Окава являлся видным философом, рьяным идеологом японского милитаризма, был одним из вдохновителей и организаторов захвата Маньчжурии.

По своему внешнему облику он заметно отличался от остальных подсудимых: высокого роста, худой, с длинной шеей, продолговатым лицом с острым подбородком, прямым длинным носом. На скамье подсудимых он сидел в белой рубашке с открытым воротом. Выглядел сильно возбуждённым: голова приподнята, руки сжаты в кулаки, взгляд устремлён вдаль, в одну точку. Его вид привлекал к себе внимание присутствующих в зале судебного заседания официальных лиц и публики.

Это был первый день заседания Трибунала 3 мая 1946 года.

Во время дневного заседания, около двух часов дня, Окава, сидя на скамье подсудимых, стал позволять себе недостойные для Высокого суда поступки: снял сандалию, широко расстегнул ворот рубашки, которая стала сползать с его плеч. Стоявший сзади американский полковник поправил ему рубаху. Но он опять её расстегнул. Тогда полковник положил свои руки на плечи Окава и прижал его к скамье. Окава как будто успокоился. Воцарилась тишина. И вдруг Окава, сидевший во втором ряду скамьи подсудимых, неожиданно дважды ударил своей сандалией по затылку сидящего перед ним Тодзио. «Агрессивные» действия Окавы против бывшего премьер-министра вызвали большое оживление в зале. Американские корреспонденты, любители сенсаций, вовремя и удачно сфотографировали момент второго удара и эта интересная фотография в течение нескольких месяцев висела на многих газетных витринах в Токио, привлекая к себе внимание проходящей публики.

Начальник американской военной полиции, внимательно следивший за действиями Окавы и неоднократно предупреждавший его о недопустимости подобных действий, после второго удара был вынужден поднять Окаву и удалить его из зала судебного заседания. Так больше Окава и не появлялся на скамье подсудимых. Позже он был подвергнут тщательной судебно-психиатрической экспертизе, которая признала его психически больным, находящимся в маниакальном состоянии с манией величия. Токийский процесс-1...

Мне пришлось читать дневник Окавы, который он вёл, сидя в тюрьме Сугамо. Это действительно бред сумасшедшего. Наши переводчики говорили, что им никогда в жизни не приходилось переводить такой трудный документ. Между прочим, Окава в своём дневнике почему-то многократно упоминал мадам Макартур.

На основании нескольких авторитетных экспертиз Окава был признан невменяемым, и дело в отношении него Трибуналом было приостановлено. Он был исключён из списка подсудимых.



Подсудимый Сюмей Окава

ОСИМА ХИРОСИ. Служил военным атташе в Берлине. В период 1938-1945 гг. был послом Японии в Германии. Генерал-лейтенант. Награждён за участие в войне с Китаем и за заслуги при заключении «антикоминтерновского пакта» в 1936 году.

Играл важную роль в японской клике заговорщиков против мира. Был ярым сторонником агрессивной внешней политики Японии. Преклонялся перед Гитлером и его фашистским режимом, был его личным другом. Всячески содействовал созданию известной оси Берлин-Токио-Рим. Активный участник японо-германского заговора против СССР.



Подсудимый Осима Хироси

САТО КЭНРИО. Был преподавателем в Академии генерального штаба (1935), членом планового бюро, начальником отдела военных дел и бюро военных дел военного министерства (1937-1944), командующим дивизией в Индокитае и Сиаме (1945). Генерал-лейтенант. Дважды награждён за участие в войне в Китае и награждён Гитлером в 1942 году. Токийский процесс-1...

Сато активно поддерживал агрессивную политику Японии и участвовал в войнах против Китая, США, Англии и других стран. Он считал, что Япония должна овладеть Северным Китаем и использовать его ресурсы в своих военных приготовлениях.



Подсудимый Кэнрё Сато

СИГЭМИЦУ МАМОРУ. Занимал следующие должности: советник посольства в Китае (1930-1934), советник по торговым делам в Маньчжурии (1935), посол в СССР (1936-1938), посол в Великобритании (1938-1941), посол в Нанкинском марионеточном правительстве (1941-1943), министр иностранных дел (1943-1944) и по совместительству министр по делам Великой Восточной Азии (1944-1945). Награждён дважды за участие в войне в Китае и награждён в 1941 году.

Занимая высокие посты в правительстве, Сигэмицу поддерживал агрессивную политику Японии, направленную против СССР, Китая и других стран. В своей дипломатической деятельности отличался лицемерием и коварством.

В 1935 году, когда он был в Маньчжурии, китайский патриот бросил в него бомбу, от взрыва которой он лишился левой ноги. В июле 1938 года, будучи послом Японии в Советском Союзе, Сигэмицу явился к наркому иностранных дел М.М. Литвинову и потребовал уступки Маньчжоу-Го, т.е. фактически Японии части советской территории. При этом угрожал силой, если советская сторона не примет японское предложение. Литвинов заметил Сигэмицу, что такой способ разрешения конфликтов не приемлем в Москве, но тот не унимался. И только после того, как советские дальневосточные войска стремительным ударом выбросили самураев с нашей территории, Сигэмицу согласился и принял советские условия о перемирии. Оставаться дальше в Москве ему было неудобно. И его направили послом в Англию. Токийский процесс-1...

Будучи в Лондоне, он предлагал своему правительству захватывать французские и голландские владения на Дальнем Востоке, ссылаясь на то, что Франция и Голландия разгромлены гитлеровской Германией и потому, мол, не смогут оказать сильного сопротивления.

В 1943 году, когда Япония успешно продвигалась на юг, когда в Токио гремела музыка побед, Сигэмицу был назначен на высший дипломатический пост — министром иностранных дел в Кабинете Тодзио.

В январе 1945 года Сигэмицу, выступая в парламенте, заявил, что правительство Японии намерено вести войну совместно со своим союзником — гитлеровской Германией до конца и любой ценой.

На посту министра иностранных дел игнорировал поступавшие к нему многочисленные протесты и жалобы по поводу совершаемых японскими войсками зверств в отношении военнопленных и интернированных граждан союзных держав.

Дипломатическая карьера Сигэмицу оборвалась 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури», когда ему дали ручку и предложили подписать акт о безоговорочной капитуляции Японии. Потом арест, тюрьма Сугамо, скамья подсудимых.

Сигэмицу внешне был похож на европейца, выглядел сравнительно молодо; стройный, подтянутый, в очках и постоянно с тростью.

Сидя на скамье подсудимых, Сигэмицу нервничал, его сводили судороги, он вбирал голову в плечи, часто закрывал руками озлобленное лицо.



Подсудимый Мамору Сигэмицу

СИМАДА СИГЭТАРО. Был начальником штаба Объединённого флота (1930), заместителем начальника генерального штаба военно-морского флота (1935-1937), командующим 2-м флотом (1937), командующим китайским флотом (1940), военно-морским министром (1941), начальником генерального штаба военно-морского флота (1944). Адмирал. Награждён дважды за участие в войне в Китае. Токийский процесс-1...

Симада участвовал в заговоре против мира, играл активную роль и планировании, и ведении агрессивных войн против Китая, США, Великобритании и Нидерландов. Нёс ответственность за зверства, чинимые японскими военнослужащими в отношении военнопленных и гражданского населения.



Подсудимый Сигэтаро Симада

СИРАТОРИ ТОСИО. Являлся начальником информационного бюро министерства иностранных дел, послом в Швеции и по совместительству в Норвегии, Дании, Финляндии (1936) и послом в Италии (1938-1940), советником в министерстве иностранных дел (1940-1941). Награждён дважды за участие в войне в Китае и награждён Гитлером в 1942 году.

Сиратори, будучи послом Японии в Риме, так же как Осима в Берлине, играл активную роль в сколачивании военного союза «Берлин — Токио — Рим». Являясь советником в министерстве иностранных дел, выступал со статьями, в которых призывал дипломатов поддерживать политику военных, пропагандировал идею установления в мире «нового порядка», заявлял, что Япония должна напасть на Китай и Россию, а в союзе с Германией и Италией — на западные страны.



Подсудимый Тосио Сиратори

СУДЗУКИ ТЭЙИТИ. Служил в отделе военных дел военного министерства (1931-1936), командиром полка (1936), начальником отдела в совете по делам Китая (1938-1941). Являлся государственным министром и председателем планового отдела (1941-1943), советником при кабинете министров (1943-1944). Генерал-лейтенант. Награждён за участие в войне в Китае и награждён Гитлером в 1942 году. Токийский процесс-1...

Судзуки являлся участником японской заговорщической клики, возглавлял всю работу по хозяйственному планированию в связи с войной. Принимал участие в важных конференциях и совещаниях, на которых обсуждались планы агрессивных войн Японии против других государств. Считал Советский Союз заклятым врагом Японии.



Подсудимый Судзуки Теиити

ТОГО СИГЭНОРИ. Занимал должности начальников отделов министерства иностранных дел (1933-1937), посла в Германии (1937-1938), посла в СССР (1938-1941), министра иностранных дел и одновременно министра по делам великой Восточной Азии (1945). Адмирал. Награждён за участие в войне в Китае в 1940 году.

Того являлся старейшим участником японской милитаристской клики. Полностью поддерживал и проводил в жизнь агрессивную политику. Принимал участие в планировании и ведении войн против Китая, США, Великобритании и Нидерландов.



Подсудимый Сигенори Того

УМЭДЗУ ИОСИДЗИРО. Служил в качестве начальника отдела общих дел военного министерства (1931), командующего армией в Китае (1934-1935), вице-военного министра (1936-1938), командующего Квантунской армией и посла в Маньчжоу-Го (1939-1944), начальника Генерального штаба армии (1944-1945). Генерал. Имеет три награды за участие в войне в Китае, а также награждён за участие в заключении «антикоминтерновского пакта» в 1936 году.

Умэдзу являлся одним из главных участников заговора против мира и человечества. Будучи командующим Квантунской армией, имел своей главной задачей подготовку Маньчжурии в качестве военного плацдарма для нападения на Советский Союз. В этом направлении он развернул активную деятельность и в первые годы войны Германии против СССР держал Квантунскую армию в состоянии полной боевой готовности, чтобы в подходящий момент напасть на Советский Союз. Под его руководством был разработан план захвата Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и многих других советских городов на Дальнем Востоке и план создания японской администрации на территории СССР, которая должна была быть оккупирована японскими войсками.

Умэдзу принимал участие в планировании и ведении агрессивных войн против Советского Союза, Монгольской Народной Республики, Китая, США, Великобритании и Нидерландов. Токийский процесс-1...

Он ответствен также за военные преступления и преступления против человечности в отношении военнопленных и гражданского населения союзных стран.

Следует сказать, что далеко не все главные военные преступники оказались на скамье подсудимых. На ней сидели только политические, военные и идеологические лидеры. На скамье подсудимых не было японского императора Хирохито, от имени и при участии которого готовились и велись агрессивные войны. Привлечение императора к международной уголовной ответственности несомненно явилось бы сильным ударом по японской императорской системе. Но для американских правящих кругов было выгодно сохранить и использовать императорский строй для восстановления Японии как базы империализма на Дальнем Востоке. Поэтому они решили амнистировать императора Хирохито, который являлся главнокомандующим всеми вооружёнными силами Японии и отдал приказ в декабре 1941 года о нападении на главную американскую военно-морскую базу — Перл-Харбор, в результате которого Соединённым Штатам Америки было нанесено тяжёлое поражение.



Подсудимый Ёсидзиро Умедзу

На скамье подсудимых не сидели те, кто, по сути, руководил действиями японской милитаристской клики, — хозяева крупных японских промышленных монополий — «Мицуи», «Мицубиси», «Сумитомо», «Ясуда», «Аюкава» и др. Это они создали материальную базу для ведения Японией агрессивных войн.

Главный обвинитель Кинан и главнокомандующий союзных держав на Дальнем Востоке генерал Макартур, действуя по инструкции из Вашингтона, не допустили включения в список главных японских военных преступников руководителей крупнейших японских финансово-промышленных объединений (дзайбацу), хотя они несли ответственность за подготовку и ведение войн. При этом явно преследовалась цель сохранить их и в будущем использовать для реализации планов восстановления военного потенциала Японии.

Не попал на скамью подсудимых крупный бизнесмен и видный политик князь Фумимаро Коноэ, несколько раз возглавлявший правительственный кабинет Японии. Этому способствовала и установленная генералом Макартуром странная процедура ареста главных японских военных преступников. По этой процедуре сначала парламент должен был лишить их парламентской неприкосновенности и издать приказ об их аресте. В этом приказе указывалась дата, когда главный военный преступник сам должен явиться в тюрьму Сугамо. Обычно на это предоставлялось десять — пятнадцать дней. Такая процедура безусловно наносила вред правосудию: за это время потенциальный подсудимый мог соответствующим образом «подготовиться» к предстоящему обыску, обработать нужных свидетелей, продумать тактику защиты и, наконец, вообще попытаться избежать правосудия.



Подсудимый Фумимаро Коноэ

Некоторые обвиняемые находились до суда под домашним арестом. Например, Хиранума продолжал жить в своём доме, там его и допрашивали американские следователи. Во время допроса присутствовала его молодая жена, которая «помогала» супругу (ему было 84 года) восстанавливать в памяти отдельные «факты».

Возвращаясь к Коноэ, скажем, что произошло с ним. Когда Коноэ стало известно, что его должны арестовать, он запасся ядом. Вечером 15 декабря 1945 г., за несколько часов до окончания установленного ему срока явки в тюрьму Сугамо, он устроил приём в своём фешенебельном особняке в окрестностях Токио. На приёме присутствовали некоторые придворные особы и родственники. Как утверждали гости, Коноэ не производил впечатления человека, удручённого мыслью о тюрьме и предстоящем суде. Напротив, он держался непринуждённо, острил, оживлённо беседовал с гостями на различные политические темы, о будущем Японии. Токийский процесс-1...

Во втором часу ночи Коноэ удалился в свою спальню, убранную в японском стиле. Здесь он вручил своему младшему сыну, двадцатитрехлетнему Мититаке, пространную памятную записку, сказав: «Здесь разъясняется позиция, которую я занимал по различным вопросам в последние годы». В записке бывшего премьер-министра, в частности, говорилось: «Меня глубоко беспокоит, что я совершил некоторые ошибки в государственных делах после возникновения китайского инцидента (т.е. развязанной японскими милитаристами войны в Китае. — Прим. авт.). Я, однако, не могу перенести унижений, связанных с арестом и разбирательством моего дела американским судом. Я не могу не ощущать особой ответственности за исход китайского инцидента».

Ещё бы! Ведь именно он, Коноэ, заняв пост премьер-министра, дал указание развернуть наступление японской армии в Центральном и Южном Китае, в ходе которого японская военщина совершила в широком масштабе зверства и злодеяния в отношении китайского населения в Нанкине и Шанхае. Он же, Коноэ, заявил осенью 1938 года, что Японии присоединится к двум державам оси — нацистской Германии и фашистской Италии, — дабы создать «новый порядок в Азии и во всем мире», а в сентябре 1940 года, когда он был премьер-министром, Япония заключила с Германией и Италией военно-политический союз — «пакт трех» о переделе мира.

В записке Коноэ в тоне лицемерной обиды написал: «Весьма прискорбно, что я был объявлен военным преступником Соединёнными Штатами, с которыми я пытался добиться мирного урегулирования. Я полагаю, что мои искренние намерения даже и сейчас правильно понимаются и расцениваются моими друзьями, среди которых немало американцев». В последней фразе автор записки прав: среди американцев у него действительно имелось немало друзей и защитников и одним из них являлся главнокомандующий союзных держав в Японии генерал США Макартур, приказом которого был создан Международный Военный Трибунал для суда над главными японскими военными преступниками.

Коноэ подробно ознакомил сына с содержанием записки и высказал ему свои политические взгляды. При этом он отметил, что всегда защищал «национальный образ правления» в Японии и что это — долг всего семейства Коноэ ввиду их родства с императорским домом.

После двух часов ночи сын вышел из спальни отца, вероятно, понимая, что видит его в последний раз.

А в шесть часов утра, когда жена Коноэ вошла в спальню мужа, то увидела его мёртвым. Возле постели на низеньком столике стоял пузырёк, в котором были обнаружены остатки яда.

Так, родственник императора, князь Коноэ, крупный политический деятель, несколько раз возглавлявший японский правительственный кабинет, ярый националист и милитарист, мечтавший о создании «Великой восточной сферы сопроцветания» под руководством японской расы, не пожелал подвергать себя публичному и мучительному судебному процессу в Международном Военном Трибунале и вынес сам себе смертный приговор в тиши своей спальни. Токийский процесс-1...



НАШЕ ДОСЬЕ: НИКОЛАЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1915-2004)

Чрезвычайный и Полномочный посол СССР, — участник Великой Отечественной войны, доктор юридических наук, судебный секретарь от СССР в Международном Военном Трибунале для Дальнего Востока (Токио).

Родился в 1915 г. в дер. Горная Маревского района Новгородской губернии.

Трудовую деятельность начал землемером. С 1935 г. — старший землеустроитель Молвотицкого района Новгородской области.

Заочно окончил Московский институт землеустройства.

По общественной линии был выдвинут в члены Ленинградского обкома земельных работников.

С 1937 г. — на службе в РККА (дослужился до должности командира взвода военных топографов).

В 1942 г. окончил Московскую военно-юридическую академию Красной Армии.

Служил членом/председателем военных трибуналов. Закончил Великую Отечественную войну председателем военного трибунала 110-й Гвардейской стрелковой дивизии. Токийский процесс-1...

В 1945-1946 гг. — на службе в Приволжском военном округе (последняя должность — председатель военного трибунала Ульяновского гарнизона).

В 1946-1948 гг. — судебный секретарь Международного военного трибунала в Токио.

В 1950 г. экстерном окончил Высшую дипломатическую школу МИД СССР, в дальнейшем — Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В системе МИД СССР — с 1948 года:

1948-1953 гг. — второй секретарь, помощник начальника Договорно-правового управления МИД СССР;

1953-1955 гг. — исполняющий обязанности заведующего Отделом международного публичного права МИД СССР;

1955-1957 гг. — советник по социальным и юридическим вопросам Постоянного представительства СССР при ООН;

1957-1960 гг. — заместитель заведующего Договорно-правовым отделом МИД СССР;

1960-1965 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Таиланде;

1965-1968 гг. — советник Отдела Юго-Восточной Азии МИД СССР;

1968-1972 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Судане;

1972-1974 гг. — начальник Договорно-правового отдела МИД СССР;

1974-1986 гг. — заведующий Юридическим отделом МИД СССР.

В 1986 г. освобожден от работы в МИД СССР.

Доктор юридических наук. Автор ряда монографий по международному праву, мемуаров («Чрезвычайный и Полномочный: вехи судьбы»).

С 02.08.1960 года имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР.

Награжден орденом Красной звезды (1944 г.), орденом «Знак Почета» (1954 г., 1965 г., 1971 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1985 г.), орденом Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За отвагу» (1943 г.) и «За трудовую доблесть» (1981 г.), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1975 г.).

Скончался в 2004 г.

Книга представлена по изданию «Юридической литературы» 1990 года,

в рамках проекта Федерального журнала «СЕНАТОР» (2024-2025 гг.) к 80-летию Победы

над милитаристской Японией во Второй мировой войне (03.09.1945 г.)!

Редактор Т.С. Парфенова.

Продолжение на следующей странице.

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