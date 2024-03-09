НОВОСТИ КОНКУРСА «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

Вступление

В адрес Оргкомитета конкурса «Вечная Память» всё пишут и пишут!«Одно из моих кредо — жизненных, общественно-политических, культурных — состоит в том, что нельзя игнорировать историческое прошлое — как в общечеловеческом мировом масштабе, так в национальном. Иначе история неизбежно будет мстить за себя — невеждам, самодурам и выскочкам, забывшим, что мир существовал задолго до их появления на свет» (В. Похлёбкин).

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Новости конкурса «Вечная Память» 3 сентября 2015 года.

ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ III МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

Как известно, 3 сентября 2015 года завершился приём заявок на участие в III МТК «Вечная Память», объявленном два года назад к 70-летию Победы, окончания Второй мировой войны и к 100-летию начала Первой мировой. И только сегодня стало возможным обнародовать некоторые данные об итогах этого Конкурса. Оргкомитет отмечает, что МТК «Вечная Память» стал ещё более масштабным и массовым, чем предыдущие два конкурса — к 60-летию и 65-летию Победы. Выросли не только авторитет, массовость и популярность Конкурса, но и уровень патриотизма в присланных работах.
География участия в Конкурсе по-прежнему не знает границ: 85 процентов авторских заявок из России, остальные из 20 других стран. Войти же в список конкурсантов посчастливилось гражданам России, Украины, Беларуси, Новороссии (ДНР), Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Канады, Молдовы, Приднестровья, Хорватии и Эстонии. Новости конкурса «Вечная Память»...
Общее число авторов (хотя не по всем авторам принято решение об их статусе как участников конкурса) составило 11 355 человек, при этом многие из них подавали в Оргкомитет несколько заявок — по разным номинациям.
Новости конкурса «Вечная Память»... Руана Абубакирова Новости конкурса «Вечная Память»... Марина Павленко, 5 лет.На массовости Конкурса сказалось и то, что на этот раз к участию в нем были допущены дети от 5 до 18 лет, что позволило выявить имена новых талантов, как, например, 5-летняя Марина Павленко (Москва), юный прозаик, шестиклассница Рауана Аубакирова (Караганда, Республика Казахстан) и другие.
Правда, в результате мы получили и большое количество школьных сочинений и курсовых работ студентов на темы войны и её героев. Это мы далеко не всегда могли считать работами творческими, что нередко вызывало недовольство родителей и педагогов, живо болевших за своих детей и учеников, — недовольство вплоть до жалоб «наверх». Новости конкурса «Вечная Память»...
Досадно и то, что многие авторы очень невнимательно отнеслись к оформлению заявок, к правилам подготовки текстовых и фотоматериалов по условиям Конкурса, из-за чего более 3 тысяч таких заявок просто не могло быть принято к рассмотрению.
Тем не менее, МТК «Вечная Память» ещё раз убедительно показал свою высокую потребность в нём и необходимость для всего общества. Как и настоятельную потребность государственного участия в нем, его материальной поддержки: проводить такую огромную и затратную работу только на энтузиазме тех, кто неравнодушен к истории своей страны и будущему её новых поколений, как это делается в течение многих лет силами только Федерального журнала «СЕНАТОР», — все более задача непосильная…
Ещё одним достижением нынешнего Конкурса стало видеоматериалы на темы Великой Отечественной войны, которые представлены в различных номинациях. В портфеле Конкурса, да и на его официальном видеоканале «День Победы» в YouTube, уже немало таких работ, в которых школьники и студенты читают стихи военных лет, исполняют песни и рассказывают о своих прадедушках. Такие видеоматериалы, как пишут в комментариях к ним, заслуживают того, чтобы они были демонстрированы в школах и вузах России во время уроков и занятий.
Среди видеоматериалов и немало профессиональных работ различных студий и телерадиокомпаний, как АНО ТРК «Крым», Урюпинский Радиоканал «Авантаж», «Школа Искусств и Медиатехнологий» известной телеведущей Арины Шараповой, Фонд «С чего начинается Родина» (Россия), Международный Фонд культурной интеграции им. Чжен Хэ (г. Бишкек, Кыргызстан) и другие.
Особое место занимают песни, которые, благодаря авторским клипам, созданным авторами-конкурсантами и при участии партнёров МТК «Вечная Память», уже стали достоянием широкой публики на видеоканале Конкурса в YouTube. Конкурс показал: песни на военно-патриотические темы не забыты, спрос на них растёт и растёт, а потому авторы-исполнители сочиняют все новые песни.
Как известно, параллельно с приёмом заявок в III МТК «Вечная Память» принимались и анкеты с фотографиями героев и участников Великой Отечественной войны в рамках акции памяти «Спасибо за Жизнь!» — с целью создания интерактивного «Фотоальбома победителей фашизма» на портале Конкурса. Получено более 2000 фотографий, многие из которых требуют тщательной реставрации, что, конечно, потребует дополнительного времени и финансовых средств для реализации данного проекта. Новости конкурса «Вечная Память»...
В Конкурсе активное участие приняли и маленькие художники. Поступило более 500 детских рисунков, среди них особенно выделяются рисунки учащихся спецшкол из Республики Казахстан.
И, наконец, о литературно-публицистических материалах Конкурса. Скажем сразу: в связи с огромным наплывом заявок и конкурсных работ, часть из них пока ещё не рассмотрена. Поэтому, скорее всего, более полные итоги Конкурса будут готовы не ранее 20 ноября, когда Оргкомитет обнародует и список финалистов III МТК «Вечная Память». И только после этого материалы будут переданы на рассмотрение членам Жюри. А сегодня Оргкомитет обращается ко всем авторам литературно-публицистических материалов с рекомендацией своими силами и за свой счёт провести необходимое редактирование и корректуру своих произведений и выслать их нам по электронному адресу МТК «Вечная Память» с пометкой «РЕДАКТИРОВАН» — до 10 ноября 2015 года, когда планируется публикация этих работ на портале Конкурса. Надо особо отметить, что без должной правки и корректуры материалы просто не смогут быть переданы членам Жюри, ни тем более опубликованы.
Нелишне будет напомнить авторам и о том, что по условиям конкурса к рассмотрению принимаются только ранее не публиковавшиеся работы. И очень не хотелось бы повторения неприятных историй предыдущих конкурсов, когда некоторые авторы представляли свои уже опубликованные произведения: таких авторов приходилось просто исключать из участия в Конкурсе. Предупреждаем, что сегодня Оргкомитет вооружён специальной программой «Антиплагиат», и мы очень надеемся, что не придётся «принимать меры» ни к финалистам, ни тем более к лауреатам Конкурса: святая идея Конкурса исключает нечестное участие в нем. Новости конкурса «Вечная Память»...
Оргкомитет III МТК «Вечная Память»

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6 мая 2015 года.
Оргкомитет III МТК «Вечная Память», редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Фонд «Маршалы Победы» сегодня приняли решение продлить время приёма заявок от авторов. В решении сказано: «Учитывая многочисленные просьбы и пожелания авторов, а также предстоящее 70-летие Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, продлить срок приёма заявок на участие в III МТК «Вечная Память» до 3 сентября 2015 года включительно...».
Не скроем: решение Оргкомитета обусловлено и тем, что III МТК «Вечная Память» вызвал исключительную активность у наших авторов — поступило более 8000 заявок. Таким образом, на все три наших конкурса пришло более 14500 заявок из 41 страны мира, в том числе и от граждан всех 15 бывших республик Советского Союза.
Одним из больших достоинств III МТК «Вечная Память» стало участие в нём детей в возрасте от 5 до 18 лет, что позволило нам не только привлечь их внимание к истории Великой Отечественной войны и к великому подвигу народов бывшего Советского Союза, но и найти среди них немало талантливых и творчески одарённых детей (например, Марина Павленко из Москвы, Рауана Аубакирова из Караганды и другие), поражающих своими талантами.
Итак, наш Конкурс продолжается, а подробности о предварительных итогах III МТК «Вечная Память» вы узнаете в ближайшее время. Следите за нашими сообщениями! Новости конкурса «Вечная Память»...
Оргкомитет III МТК «Вечная Память»

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18 апреля 2014 года.
Оргкомитет III Международного творческого конкурса «Вечная Память» продолжает идею сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе созданием интерактивного альбома победителей фашизма «Спасибо за жизнь!». Начало этому проекту был положен ещё в 2009-2010 годах в рамках предыдущего конкурса, состоявшегося в честь 65-летия Победы. В большей степени созданию этого альбома послужили читательские письма. Так, например, Юлия Сафронова из Москвы писала:
«Спасибо вам за прекрасный подарок в год 65-летия Победы — ваш конкурс, который показал себя авторитетным международным творческим мероприятием по воспитанию патриотизма и сохранению памяти о Великой Отечественной войне и её героях. Считаю, что сам Бог велел вам провести и конкурс на лучшую фотографию ветерана Великой Отечественной войны. Ведь скоро среди нас не останется и их. Давайте же сохраним о них память не только в наших сердцах, но и в замечательных фотографиях этого героического поколения!». Новости конкурса «Вечная Память»...
Сегодня идея создания интерактивного альбома «Спасибо за жизнь!» получила поддержку и со стороны наших коллег и партнёров, которые решили объединить с нами усилия, в т.ч. в создании фото-стендов (см. фото), которые будут установлены на площади у Большого театра в Москве в рамках праздничного оформления города к 9 Маю — с 4-го по 10-ое мая этого года. В связи с этим редакция журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем заинтересованным гражданам России и других стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, с просьбой оперативно откликнуться на наше предложение: выслать в указанный ниже адрес электронной почты фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Фотографии, поступившие в адрес Оргкомитета конкурса до 27 апреля 2014 года, будут использованы в создании стендов, а также будут включены в интерактивный альбом ветеранов Великой Отечественной войны «Спасибо за жизнь!»...
Оргкомитет III МТК «Вечная Память»

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16 ноября 2013 года.
Принимая на себя почётную обязанность председателя Жюри Международного творческого Конкурса (МТК) писателей и журналистов «Вечная Память», счёл необходимым поглубже вникнуть в то, что уже сделано предшественниками, хотя, как военный историк, и до этого не раз обращался к публиковавшимся в рамках Конкурса материалам.
Начальный старт этому, как оказалось, единственному в мире творческому Конкурсу, посвящённому истории Великой Отечественной войны и её героям, был дан ещё в январе 2005 года. Инициатором и учредителем его стал информационно-аналитический журнал «Сенатор», победитель открытого федерального Конкурса «Петербург. Возрождение мечты», который был проведён в 2003 году Информационным управлением Администрации Президента РФ в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Безусловная заслуга в инициировании Конкурса принадлежит главному редактору журнала «Сенатор» Фреду Александровичу Искендерову, возглавившему Оргкомитет МТК. В Жюри первого Конкурса вошли крупные деятели отечественных культуры и науки, среди них М.Ф. Борисов, Н.П. Бурляев, В.К. Волков, И.Д. Кобзон (председатель), В.С. Лановой, И.А Рогачёв, Ю.М. Соломин, М.Л. Титаренко и другие.
Оргкомитет III МТК «Вечная Память» Новости конкурса «Вечная Память»...

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20 сентября 2013 года.
В Москве объявлен III Международный творческий конкурс (МТК) «Вечная Память» к 70-летию Великой Победы! Фактически это продолжение I-го и II-го Конкурсов, которые были проведены к 60— и 65-летию Победы и вызвали широчайший отклик как в нашей стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье.
Отличие нового Конкурса в том, что в нём еще больше увеличено жанровое разнообразие материалов, допускаемых к участию в Конкурсе, а также расширен возрастной состав участников: в целях содействия патриотическому воспитанию молодого поколения на высоких примерах Великой Отечественной войны к участию в нём будут допущены дети и школьники от 5 до 18 лет, что даст возможность выявить новые имена юных дарований и оказать содействие развитию детского художественного творчества.
Но самым значительным отличием нового Конкурса является включение в него новой номинации: «Великая и забытая» — к 100-летию начала Первой мировой войны.
В этом небывалом по масштабам конкурсе могут принять участие граждане России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран на постсоветском пространстве, а также дальнего зарубежья, в т.ч. наши соотечественники в различных странах мира.
В рамках III МТК «Вечная Память» организаторы конкурса вновь обращаются к учительскому сообществу и учащимся школ России с предложением провести в школах уроки по чтению, обсуждению и написанию сочинений по произведениям авторов-конкурсантов.
Кроме того, принято решение продолжить проведение Всероссийской акции «Посадите дерево за того парня!», получившей уже раньше активную поддержку на местах. Руководство Фонда «Маршалы Победы», редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем с призывом посадить до 70-летия Победы дерево в память о каждом павшем в Великой Отечественной войне защитнике Родины. Пусть всегда зеленеет и шелестит листвой наша благодарная память о них! Новости конкурса «Вечная Память»...
См. Положение о III МТК «Вечная Память».

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КОНКУРС... ВО ИМЯ ГРЯДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

Новости конкурса... В этот день, ровно 60 лет назад, 1 февраля 1945 года шёл 1321-й день войны, а до её окончания ещё оставались 97 тяжёлых дней. Но пока никто не знал день Х — день долгожданной Победы и окончания Великой Отечественной. Шел 96-й день Будапештской стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при поддержке Дунайской военной флотилии. А для Висло-Одерской стратегической наступательной операции войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, 1-й армии Войска Польского при поддержке левого крыла 2-го Белорусского фронта и правого крыла 4-го Украинского фронта — 21-й день боев. Также синхронно день в день, три недели назад до этого, началась Западно-Карпатская стратегическая наступательная операция войск 4-го Украинского фронта и правого крыла 2-го Украинского фронта, 1-й и 4-й румынских армий и 1-го чехословацкого армейского корпуса. Наконец, этот день был 20-м днём Восточно-Прусской стратегической наступательной операции войск 3-го и 2-го Белорусских фронтов при поддержке войск левого крыла 1-го Прибалтийского фронта, частей Краснознамённого Балтийского флота и 18-й воздушной армии.
Новости конкурса... Много было побед в этот день: наши войска в Восточной Пруссии овладели городом Зеебург, а также с боями заняли более 50 других населённых пунктов, среди которых Другенен, Куменен, Поерштитен, Понакен, Шудиттен (17 километров северо-западнее Кенигсберга), Кнаутен, Роггенхаузен, Толнигк, Зигфридсвальде, Лекиттен, Флеминг, Эшенау, Глоттау. А войска 2-го Белорусского фронта 1 февраля 1945 года штурмом овладели городом и крепостью Торунь (Торн) — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Висла. Севернее и северо-западнее города Шнайдемюль советские войска заняли город Ратцебур, населённые пункты Пиннов, Бризенитц, Цамборст, Виссульке, Лебенке, Шпринберг. Северо-восточнее и восточнее Франкфурта-на-Одере наши войска с боем овладели городом и железнодорожным узлом Шверин, а также заняли на территории Бранденбургской провинции более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населенные пункты Либенов, Дюрингсхоф, Хаммер, Кенигсвальде, Глайссен, Зеерен, Лагов, Мюльбок, Гризель, Лайтерсдорф. Западнее города Лешно (Лисса) наши войска пересекли германскую границу и с боем овладели городами Шлезирзе и Фрауштадт, заняли более полусотни других населённых пунктов… Новости конкурса «Вечная Память»...
Новости конкурса... День в день, ровно 60 лет спустя, 1 февраля 2005 года, редакция федерального журнала «СЕНАТОР» решила официально объявить о старте Международного творческого конкурса «Вечная Память», посвящённого 60-летнему юбилею Великой Победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая 2005 года будем принимать заявки от журналистов и писателей на участие в нашем конкурсе. Мы приглашаем всех журналистов и писателей из России и стран СНГ принять активное участие в этом творческом состязании.
Об условиях и правилах участия в нем см. Федеральный творческий Конкурс «Вечная Память».

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О КОНКУРСЕ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Новости конкурса... Мир спас советский солдат!Новости конкурса... В нашем советском обществе, да и в современной России тоже, к ветеранам Великой Отечественной войны относились с особым почтением, они всегда были и остаются главным сословием общества и пользуются огромным уважением. Новости конкурса... Конечно, некоторые люди могут поспорить с этим утверждением и по-своему будут правы, ведь мало ли представителей власти и самого общества были искренни в отношениях с ветеранами и относились к ним по заслугам, не говоря о решении их каких-то социальных и других проблем. Но время идёт и почти все ветераны тоже ушли в мир иной, остались единицы, одним из которых является 96-летний Сухарев Александр Яковлевич, — экс-генеральный прокурор СССР, а до недавнего времени — советник Генерального прокурора РФ, наш друг-соратник и незаменимый Председатель Международного Жюри МТК «Вечная Память». Ведь именно такие люди как он подарили нам праздник жизни — праздник Победы над фашистской Германией, ставший чуть ли не главной памятной датой в истории нашего Отечества. И поэтому великий подвиг народов бывшего Советского Союза обязывают нас накануне 24-летия со дня основания Федерального журнала «Сенатор» (27.03.1996) и в преддверии 75-летия Великой Победы объявить о старте IV Международного творческого Конкурса (МТК) «Вечная Память», ставшего с 2005 года традиционным, когда впервые за все годы после войны в России он был учреждён по инициативе журнала «СЕНАТОР» и проведён с участием Союза писателей России...

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«ПОБЕДА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ!»

ПОБЕДА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ!Новости конкурса... С таким заявлением в год 60-летия Победы (27 марта 2005 года) выступили члены Международного Совета и Жюри МТК «Вечная Память», а Оргкомитет конкурса, учитывая все возрастающую активность фальсификаторов истории Великой Отечественной и Второй мировой войны и роли Красной Армии в разгроме германского фашизма и японского милитаризма, предложил: «Необходимо на государственном уровне раз и навсегда защитить День Победы, как защищены флаг, герб и другие атрибуты нашего государства. Ведь Победа 9 Мая 1945-го — это национальное достояние народов России и республик бывшего Советского Союза, вот почему День Победы для народов России даже больше, чем Конституция РФ, объединяет и сплотить нас!..». Новости конкурса «Вечная Память»...
Новости конкурса... И только через четыре года вышел нужный Указ Президента РФ (15 мая 2009 г. N549) «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» — что стало главным резонансом Международного творческого конкурса «Вечная Память». Ведь кто мог знать, что спустя 60 лет после окончания Второй мировой, Победа над фашисткой Германией будет нуждаться в защите, прежде всего, от лжеисториков в самой России и за её пределами. Кто бы знал, что у нас будут издаваться учебники, в которых роль победителя над фашизмом будет отведена не Советскому Союзу, а США! И кто бы мог предположить, что не только лжеисторики и чиновники РФ, но и многие лидеры европейских стран будут трактовать историю Второй Мировой войны искаженно, тенденциозно, в угоду политической конъюнктуре...
Новости конкурса... «Это был одним из главных мотивов, побудивших нас вместе с Союзом писателей России организовать и провести такой грандиозный Международный творческий конкурс «Вечная Память», посвященный Великой Победе и 60-летнему юбилею окончания Второй мировой войны — рассказал главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР» Фред Искендеров. — Проведением такого широкомасштабного Конкурса на международном уровне мы решили напомнить современному российскому обществу и, особенно, подрастающему поколению о нашем недавнем прошлом и о нашей Великой Победе над фашизмом — о самой кровавой трагедии ХХ века! Напомнить, чтобы задумались люди о ценностях мирного времени, вспомнить павших в бою солдат и офицеров, и рассказать о славе и героизме народов СССР, которые отстояли мир, защитили страну и спасли её от полного уничтожения…
«Пусть знают и помнят потомки!» — вот таков девиз и нашего Конкурса!» — отметил в завершении своей речи Фред Искендеров, руководитель Организационного комитета МТК «Вечная Память».

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ОЧЕРКИ

РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС
ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОССИЮ И ФРАНЦИЮ

Русский экспедиционный корпус... «Если Франция не была стёрта с карты Европы, то этим мы обязаны прежде всего России!» МАРШАЛ ФЕРДИНАНД ФОШ.   Вместо предисловия В мае 2004 года случайно услышал в одной из радиопрограмм часть информации, от которой перехватило дыхание. Жадно вслушивался в каждое слово. Диктор сообщал, что во Франции...

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РОМАН

УКРАДЕННЫЙ ПОДВИГ

Созвонившись с Батюком, оставленным в гостиничном номере с непонятной болью в обеих ногах выше колен, Цаплинцев пообещал: — Игорь Константинович, я уже заказал вам билет до Запорожья на сегодняшний вечер. Когда его доставят мне, заеду попрощаться и дам вам сопровождающего, который довезёт вас домой, а по возвращении доложит мне о...

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ОЧЕРКИ

БЕЛАЯ РОЗА

А что могло означать «Белая роза» — тайная студенческая антифашистская организация в Мюнхене?.. Лучше всего иллюстрирует это римская версия: ещё в средние века эти цветы были символом храбрости римских воинов-победителей, на чьи головы надевали венки из роз. В это же время роза белая носила в себе символ молчания: во время...

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РОМАН

УКРАДЕННЫЙ ПОДВИГ

От Карвины их повели в какие-то не то холмы, не то предгорья на западе. Кое-где, когда отошли километра 3, попадались на земле скальные обнажения. Места потянулись дальше совершенно глухие, безлюдные. И вдруг передние заключённые, среди которых, как самые высокие, были Игорь с Онджеем, увидели обрыв и глубокий карьер. На дне...

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ПОВЕСТЬ

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ

— Сразу видно музыкант из полкового оркестра, — Фёдор подбросил в железную печку-буржуйку берёзовых веток, — трубадуры живучие! — Я не трубадур, — сказал больной «ангел», — я ветеринар! Меня зовут Иван Михайлович Белоусов. Длинными, зимними ночами, ветеринар рассказывал о своей службе в окружной школе военного собаководства. Во время одной...

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МЕМУАРЫ

ПОКОЛЕНИЕ КОРЧАГИНЫХ: НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

— Хотите быть чистеньким? Не получится! Не те времена! Знаете, кто на меня давит?! Да они меня и вас в порошок сотрут, с грязью смешают, если не сделаем того, чего они пожелают! Мы просто черви перед ними! Настырная грузинка в тот же день улетела в Тбилиси. Позже выяснилось, что её...

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ФИЛЬМЫ

МЕХТИ ГУСЕЙН-ЗАДЕ… НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ

На дальних берегах... «Зимним воскресным днём по улицам Триеста медленно брёл старик с помятым ведром и толстой кистью в руках. Его давно небритое лицо было черным не то от грязи, не то от загара и хранило флегматичное выражение. Шлёпая рваными ботинками по снежной слякоти, он завернул на улицу Святого Якоба...

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ОЧЕРКИ

ДЕВУШКА НА КОНЕ

В рубрике «60-летию победы посвящается» за два с половиной года я познакомила наших радиослушателей со многими сахалинцами — ветеранами Великой Отечественной войны. Гостями программы «Армейский час» были артиллеристы и пехотинцы, лётчики и моряки, танкисты и даже два наводчика легендарных «катюш», фронтовой шофёр, медсестры и санитарки медсанбатов и полевых госпиталей, партизаны,...

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ПЛАЧ РОССИИ

ОБЪЕДИНЁННАЯ ЕВРОПА ПРОТИВ «РУССКОГО ВАРВАРСТВА»

Напомним: к лету 1941 года Германией было захвачено 11 стран: Австрия, Чехословакия, Польша, Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Югославия и Греция. Все они были расчленены в интересах Германии, а положение их определялось в соответствии с введёнными нацистами статусами. Одни страны и территории были аннексированы: Австрия, Судеты, Данциг, Западная Пруссия,...

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ПИСЬМА

НАДЕЖДА КУЗБАССА ЯНА РОМАНЕЦ О СВОИХ ПРЕДКАХ

Яна Романец, ученица 9А класса МОУ «Кузедеевской средней общеобразовательной школы» Новокузнецкого района Кемеровской области, с почтением и любовью рассказывает о своих предках: — На столе передо мной военный билет деда. Раньше я только в книжках читала про войну, а теперь читаю судьбу родного человека. Хочется посвятить моему деду стихи, которые...

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ОЧЕРКИ

КУРЬЕР ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Это имя знают далеко за пределами Украины благодаря книгам Д.Н. Медведева, командира партизанского отряда «Победители». Николай Тарасович Приходько — один из любимых героев молодёжи советской эпохи. Бесстрашный, богатырского телосложения связной разведгруппы Николая Кузнецова наводил ужас на приспешников гитлеровцев — бандеровцев и прочих украинских националистов. Автору этих строк довелось побывать на...

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ПЛАЧ РОССИИ

ОТЗОВИСЬ, РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!

Идею увековечения памяти жертв гражданского населения СССР, погибшего в годы войны на оккупированных территориях страны, в тылу врага и в концлагерях, — о чём, кстати, в России впервые говорится за все послевоенные годы, — уже сегодня горячо поддерживают многие представители общественности. Об этом свидетельствуют и многочисленные отзывы, поступающие в адрес...

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МЕМУАРЫ

НЮРНБЕРГСКИЙ ЭПИЛОГ

IV. ВИЛЬГЕЛЬМ КЕЙТЕЛЬ И АЛЬФРЕД ИОДЛЬ Нюрнбергский эпилог-4... Вслед за Риббентропом пришёл черед Кейтеля. Перед Международным трибуналом предстал человек, занимавший в гитлеровской военной иерархии первое место. Среди военных не было лица, которое стояло бы ближе к Гитлеру. Читатель, вероятно, помнит, как Функ жаловался, пытался уверить трибунал, будто его и близко...

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ОЧЕРКИ

ШЛИ МАЛЬЧИКИ НА ВОЙНУ

Шли мальчики на войну... Двадцать лет тому назад я училась в седьмом классе средней школы и мечтала стать журналистом. И героем моей первой публикации стал Геннадий Федорович Сидоренко, директор Межиреченского музея пограничной славы, бывший в годы войны воспитанником, сыном полка. Экспозиция музея и картины, автором которых был сам директор, посвящались...

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РАССКАЗ

ПРИЗРАК ИЗ ПРОШЛОГО

Иван Кондратьевич Тропинин пристально всматривался в ночь сквозь белёсое от внутреннего света окно своего вагона. Поезд подъезжал к Н. Одна за другой вдоль невидимой во тьме линии их пути быстро побежали другие ветки с бесконечными пузатыми цистернами и голыми платформами, потянулись мрачные силуэты первых пакгаузов, появились высокие, яркие, многоглазые, словно...

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СТАТЬИ

ПОЩЕЧИНА ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПО МОРДАМ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ЕЁ ИСТОРИИ

Пощёчина ветерана войны... Сегодня на сознание и поведение людей влияют представления о том, какой была наша прошлая жизнь. Именно поэтому история России ХХ века — особенно события Великой Отечественной войны — стали ареной политической борьбы. Давно известно: если выстрелишь в прошлое из пистолета, то будущее ударит по тебе из пушки....

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РОМАН

УКРАДЕННЫЙ ПОДВИГ

Игорю Батюку казалось, что он всё предусмотрел и подготовил для побега в горы. Купил бельгийскую зажигалку с большим баллончком для бензина, чтобы надолго хватило огня в горах. Запасся сухарями и даже консервами, которые припрятал в тайнике за двором шахты, постепенно натаскивая туда. Всё это, в том числе и финский нож,...

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РАССКАЗ

ОПАЛЁННОЕ ДЕТСТВО

ОСТАЛСЯ ЗА СТАРШЕГО В этот день солнце светило так ярко, и даже совсем не верилось, что мой отец уходит на войну. Мама с папой думали, что мы ещё спим, а я лежал с сестрёнками и мы втроём тихо-тихо плакали. Мы видели сквозь тюль, как папа долго целовал маму — целовал...

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СТАТЬИ

НЕ МЫ ВЫБИРАЛИ СЕБЕ ЭТИ ДОРОГИ

Ничто не возникает само по себе из ничего, всему предшествуют причины. Никто не знает, с кем встретится, с кем расстанется навсегда, кому обрадуется, от кого заплачет, с чьей судьбою трагически переплетёт собственную жизнь и как её проживёт. Всё познаётся со временем. Но означает ли это бессмысленность подведения исторических итогов для...

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ОЧЕРКИ

ЦЕЗАРЬ

Сегодня был особый день. Один раз в месяц Дмитрий Гаврилович ходил получать пенсию в соседний дом, где располагался филиал банка. Как правило, он направлялся туда в сопровождении горделивого Цезаря. Затем они шли на базар, покупали любимые сочные косточки, продукты по заказу хозяйки и спокойно возвращались домой. Цезарь гордо шел впереди...

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МЕМУАРЫ

ВСЕ, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ПОМНЮ!

Всё что было... Наиболее важные уроки жизни мы встречаем в детстве. Детство... Чудесная пора! В каком бы состоянии земного шара оно не проходило. Беззаботное детство или скрытое волнениями и тревогами. Счастливое и не очень. Оно бывает у каждого человека. Все мы родом из детства. Сила и слабость нашего характера, доброта,...

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ФИЛЬМЫ

РОМАН КАРМЕН И ЕГО КИНОЭПОПЕЯ «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА»

Роман Кармен и его киноэпопея... Всеми дорогами Великой Отечественной, все её 1418 дней и ночей вместе с солдатами шли советские фронтовые кинооператоры. В огне боёв они сняли почти 4 миллиона метров плёнки и если бы её не было — не было бы и этих фильмов. Многие кадры оплачены кровью кинооператоров....

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МЕМУАРЫ

СУД В ТОКИО

Суд в Токио-3... Теперь Ёсукэ Мацуока на пять долгих лет исчезает с мировой арены. Кажется, имя его предано забвению. Но в начале 1946 года миру снова напоминают о нем. На сей раз бывший министр иностранных дел фигурирует в качестве одного из наиболее злостных заговорщиков против мира. Фотографии изображают его то...

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СТАТЬИ

СТАЛИН И СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Трудно представить минувшую Великую Отечественную войну без роли Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот уже почти шестьдесят лет эта роль подлежит фальсификации со стороны лиц, вступивших на путь борьбы с пресловутым «культом личности». Так называемые «независимые» и «демократические» исследования о роли Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина не только искажают и принижают эту роль,...

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ПОВЕСТЬ

ГОСПИТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Автор с 1922 года рождения, учительница литературы; пенсионерка, ветеран войны и труда. Окончила Московский государственный пединститут. Педагогический стаж — 30 лет. Вера Пушкарская — автор нескольких методических пособий. В годы Великой Отечественной войны работала в госпиталях, была донором. Имеет награды: знак «Відмінник народної освіти», медаль «А.С.Макаренко», а из военных —...

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ПИСЬМА

НОВОСТИ КОНКУРСА «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

Новости конкурса «Вечная Память» 3 сентября 2015 года. ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ III МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» Как известно, 3 сентября 2015 года завершился приём заявок на участие в III МТК «Вечная Память», объявленном два года назад к 70-летию Победы, окончания Второй мировой войны и к 100-летию начала Первой мировой. И только...

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ПЛАЧ РОССИИ

1945 ГОД: КРАСНАЯ АРМИЯ В ЕВРОПЕ

Красная Армия в Европе... В январе-феврале 1945 г. советские войска вступили на немецкую землю. День, которого так долго ждали, наступил. Жажда мести врагу «в его собственном логове» была одним из доминирующих настроений в войсках, тем более что оно долго и целенаправленно подпитывалось официальной пропагандой. Задолго до того, как армия приблизилась...

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ПИСЬМА

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА, ПОСЛАНИЯ, ЗАМЕТКИ

«ПОСАДИТЕ ДЕРЕВО ЗА ТОГО ПАРНЯ!» «Память — это единственный рай, откуда нас не могут изгнать» (Жан Поль). «Проводимый в честь 65-летия Победы конкурс стал настоящим открытием и для нынешней молодежи. Не секрет, что подобные мероприятия сегодня совсем не в моде… Особенно ценно объявление участниками конкурса Всероссийской акции «Посадите дерево за...

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ПИСЬМА

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ПАМЯТЬ И… СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Спешите делать добро!.. В дни двадцатилетия Победы, в мае 1965 года, я, преподаватель Ленинградского университета, решил элементарным социологическим опросом проверить, что студенты тех лет знали о войне и о Победе. Результаты меня потрясли. Двадцать лет в наше — и тогдашнее — быстротекущее время, казалось бы, большой срок даже для страны....

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МЕМУАРЫ

ЗОВ МИРА

Зов Мира... ЗОВ МИРА! Будь человеком, встань на защиту мира! Зови друзей и знакомых! Ты должен перевести это на свой язык и распространить в Интернете! (далее…)

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РАССКАЗ

МАЛЬЧИК ИЗ ЛЕГЕНДЫ

Мальчик из легенды... Письмо в редакцию было коротким: «Нашу местность освобождала 80-я Гвардейская Уманская Дивизия. В этой дивизии был сын полка — мальчик из советских немцев Саша Эйхман. Он свободно говорил по-немецки и очень хорошо играл на баяне. С баяном, в который был вмонтирован радиопередатчик, он не раз ходил во...

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ПЛАЧ РОССИИ

«РУССКИЙ ВЕСТНИК» О «ПЛАЧЕ РОССИИ»

Русский вестник о «Плаче России»... К 65-летию Победы федеральный журнал «СЕНАТОР» и Фонд «Маршалы Победы» провели Международный конкурс писателей и журналистов «Вечная Память», посвящённый подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В конкурсе приняло участие свыше 5000 авторов из 23 стран мира. В его рамках родились и новые идеи...

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ПЕСНИ

ПАМЯТЬ ВЕСНЫ И ПЕСНИ ПОБЕДЫ!

Композитор Владимир Пшеничников сообщает: — Представленные в Оргкомитет МТК «Вечная Память» песни посвящаются 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, они созданы в городе Ханты-Мансийске при участии нескольких авторов. Один из них — автор слов песен «Ветераны» и «Россия» — ветеран Великой Отечественной войны, военный лётчик Владимир Степанович Сафонов, житель нашего...

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МЕМУАРЫ

СУД В ТОКИО

Суд в Токио-1... Сегодня многие пишут, что почти половина россиян в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знает о Нюрнбергском процессе. Да, может быть, хотя это не совсем верно, мы по своей работе знаем об этом более точно, чем кто-либо. Ещё в 2005 году, когда мы начали проводить...

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СТАТЬИ

СКЛЕРОЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Директор Института комплексных социальных исследований РАН М.Горшков сообщил, что опросы показали: «Прошлое еще не вернулось к нам в полной мере, но в умах сограждан реставрация происходит невиданными темпами. С 1998 года в два раза увеличилось число тех, кто видит главной задачей страны возрождение «великой державы». А число сторонников создания настоящей...

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РАССКАЗ

ИНТЕРМЕДИЯ

Одеревеневшие пальцы раздулись и отказывались повиноваться — они словно набухшие молочные сардельки‚ с минуты на минуту готовые лопнуть от распирающего их изнутри сока... Довольно!.. Никаких кулинарных ассоциаций!.. Обойдёмся без мясоколбасных изделий — кореек‚ ветчин‚ карбонатов‚ истомившихся от жарки в золотистом масле‚ брызжущих соком шипящих сосисок и сочных окороков‚ на розоватой‚...

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ПИСЬМА

ВЕРНИТЕ НАРОДАМ РОССИИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ!

ТРЕБОВАНИЕ НАРОДОВ РОССИИ Уважаемый Владимир Владимирович! Хотим привлечь Ваше внимание к факту прямого неисполнения законодательства Российской Федерации, проявляемое в отказе от признания органами государственной власти 3 сентября днём всенародного торжества — Праздником победы над Японией. Более того, помимо отказа от праздника различными законодательными новациями осуществлено размывание этого, по сути, второго...

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СТАТЬИ

СУД ИСТОРИИ. КАРАЮЩАЯ РУКА ЗАМУЧЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

Карающая рука замученных народов... Судьба Второй мировой войны, самой кровавой и опустошительной во всей истории человечества, решилась задолго до этого. Уже отгремели уличные бои в Берлине и над зданием рейхстага развевалось красное знамя. Уже покончил самоубийством главарь фашистской клики Гитлер, поставивший перед немецкими фашистами задачу захвата мирового господства и некогда...

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РОМАН

УКРАДЕННЫЙ ПОДВИГ

Игорь и Корел поднимались по Шимонке всё выше и выше. Вскоре они обнаружили по бокам вершины впадины и площадки в кустах, где можно было выкопать и построить такие землянки, что и от ветра зимой будут защищены, и не увидит никто — всё будет скрыто от глаз. От ручья, берущего начало...

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РАССКАЗ

ХОЛОДНЫЕ РАССВЕТЫ У ПУЛКОВСКИХ ВЫСОТ

Вчера опять подальше от переднего края перенесли командный пункт армии. Теперь куда? Позади — трёхмиллионный город. А заслоны по-прежнему зыбки — в «ниточку». Фланги и стыки между частями не прикрыты огнём артиллерии. Не хватает пушек, видно. А ведь в пустоты немцы могут хлынуть саранчой. Не только сырость, но и страх...

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МЕМУАРЫ

МОЙ ГЕНЕРАЛ

Мой генерал Александр Куманичкин... По несчастью, или к счастью, Истина проста: Никогда не возвращайся В прежние места. Даже если пепелище Выглядит вполне, Не найти того, что ищешь, Ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно Я бы запретил, И прошу тебя, как брата, Душу не мути. А не то рвану по...

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ПОВЕСТЬ

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ

Пробирались долго, во время одного из привалов к Белоусову подошёл Ковбасюк. — Иван Михайлович, я вам не всё сказал в окружной школе. Главная наша задача — вывести из этого «медвежьего угла» одного военного медика. Он большой специалист по инфекционным болезням. В этом районе наши танкисты провели мощную контратаку, и немцы...

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ОЧЕРКИ

БИЛЕТ В ПРОШЛОЕ

Что затосковал, дружище? А помнишь лес в сентябре, почти метровый слой желтых листьев под деревьями? В них хотелось зарыться, вдыхая терпкий аромат еще не увядшей листвы, дополненный всеми запахами ранней осени. А потом кувыркаться в этом шелестящем море, радоваться звенящей тишине, прохладному воздуху и ослепительному солнцу. Перевернуться на спину и...

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РАССКАЗ

В ДОНСКИХ СТЕПЯХ

Командир батальона капитан Макс Штайгер выбрался из своей подземной обители. Ему показалось, что снаружи, в лучах восходящего зимнего солнца, теплее, чем там, где он мечтал хотя бы на несколько минут ощутить подобие сна. Приказ решено было зачитать побатальонно, чтобы не допустить большого скопления людей, которые могли стать легкой добычей русской...

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ПЛАЧ РОССИИ

НЕМЕЦКИЙ ПЛАН ГОЛОДА В СССР

Немецкий план голода в СССР... Публикуемая записка, казалось бы, известно давно. Как документ EC-126, представленный американской стороной, она фигурировала на Нюрнбергском процессе, где обвинитель от США Уитни Харрис дал ей такую характеристику: «На страницах этого документа раскрывается заранее разработанный план убийства миллионов невинных советских граждан путём голодной смерти. В документе...

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ПЛАЧ РОССИИ

ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ ВЫИГРАЛ СОВЕТСКИЙ ДЕСЯТИКЛАССНИК

Войну выиграл советский 10-классник... — Александр Александрович, год назад (в 2005-м) юбилей Победы был отмечен пышно, с множеством гостей из разных стран и грандиозным салютом. Вас, как участника войны, эти торжества порадовали? — Меня — нет. Что же касается салюта, то это был салют перестройщиков и реформаторов в честь их...

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ОЧЕРКИ

О ЖЕНЩИНАХ НА ВОЙНЕ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ

О женщинах на войне... ЛЕНОЧКА О женщинах на войне... Теплом и гомоном грачей наполнялась весна. Казалось, что уже сегодня кончится война. Уже четыре года как я на фронте. Почти никого не осталось в живых из санинструкторов батальона. Остались только я и Валя Озарина. В батальоне все почему-то меня называли Леночкой:...

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СТАТЬИ

ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

Живое дыхание минувшей войны... Начальный старт этому, как оказалось, единственному в мире творческому Конкурсу, посвящённому истории Великой Отечественной войны и её героям, был дан ещё в январе 2005 года. Инициатором и учредителем его стал Федеральный журнал «Сенатор», победитель открытого федерального Конкурса «Петербург. Возрождение мечты», который был проведён в 2003 году...

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ПЕСНИ

ПРАДЕДУШКА | ПОЁТ МАРИНА ПАВЛЕНКО (5 лет)

Поёт Марина Павленко... «Признаюсь, — продолжает свой рассказ Виктор Ильин, — трудно говорить комплименты существу, которое на 70 лет моложе меня: мне 73, а ей… 4! Трудно, хотя я и журналист со стажем… Поражает, сколько она уже знает наизусть: «Мцыри» и «Бородино» Лермонтова, поэму «Иван Сусанин» Рылеева, стихи Пушкина, басни...

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РАССКАЗ

ВОЙНА МИЛИЦИОНЕРА СУМКИНА

Война милиционера Сумкина... В лесу тихо. На мосту через реку тоже тихо и пусто. Сева Висков оказался прав: охранники ушли, бросив мост на произвол судьбы… Ближе к полуночи на лесную опушку у моста вышли около десятка человек. — Взрывчатку не потеряли? — спросил шагавший впереди высокий человек, стараясь говорить приглушенно....

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СТАТЬИ

НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА МАССОВОГО УБИЙСТВА

Немецкая школа массового убийства... У братских могил, где покоились тела советских людей, умерщвлённых «типичными немецкими приёмами» (я представлю далее Суду доказательства этих приёмов и определённой периодичности их), у виселиц, на которых раскачивались тела подростков, у печей гигантских крематориев, где сжигались умерщвлённые в лагерях уничтожения, у трупов женщин и девушек, ставших...

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ОЧЕРКИ ПОЭЗИЯ

ЖИВАЯ ВОЕННАЯ ЛИРИКА

Живая лирика о войне... С пером не расстается свыше 50 лет: стенгазеты, многотиражки, областные издания, иногда и центральная пресса. С ноября 2009 года — в Интернете: подарок от сыновей; есть страницы в «Прозе РУ» и в «Стихи РУ». «Девять лет назад инсульт лишил меня слуха, — пишет автор, — но...

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ПОВЕСТЬ

ХОЛОДНЫ ВЕСНОЮ РЕКИ

День отгорал — рядовой апрельский день многотрудной войны, второй день боёв за город. Небольшой австрийский город устало улёгся по обе стороны реки, чуть наклонно придвинув к каменным набережным, к взбаламученной боями воде свои площади, парки, улицы, сады, громады особняков и тесноту старых, под красноватой черепицей, домов и домишек. Раненый город...

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ПОВЕСТЬ

МОЖЕТ, СВИДИМСЯ ЕЩЁ?..

В нашей литературе о Великой Отечественной войне было принято показывать героизм, подвиги, мужество советских воинов-победителей. Значительно меньше рассказывалось о трагических событиях и потерях, ценой которых была добыта Победа. Именно об этом — моя повесть. Мы должны знать всю правду о минувшей войне, о том, как она отразилась на судьбах людей....

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РАССКАЗ

СИЯНИЕ СНЕЖНОГО ДНЯ

Фёдор Андрианович: «В начале 1943 года, примерно в марте, нас, небольшую группу пленных, привезли в польский концлагерь Крушино. Там я и познакомился с Христофором Николаевичем — попросту Форе, как все его тогда называли. Впрочем, я обращался к нему по имени-отчеству, и ему это нравилось. Сам он также величал меня Федором...

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СТАТЬИ

СТРОКИ ПЛАМЕННЫХ БИОГРАФИЙ

Строки пламенных биографий... Чем дальше от нас время Великой Отечественной, тем величественнее предстаёт подвиг её героев. Их остаётся все меньше, но они и сегодня в строю. Наш рассказ о тех, кто прошёл дорогами войны и принёс свободу и мир своему Отечеству, став примером мужества и отваги для новых поколений... (далее…)

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ФИЛЬМЫ

ПАТРИОТИЗМ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Великая Отечественная война... «Почему именно эта, военно-патриотическая, тема так близка и приносит особое удовлетворение? Время необратимо. Уходят от нас те, кто завоевал Победу, кто прошел через ужасы войны, кто выстоял в этом тяжелейшем испытании. Сужается круг ветеранов войны, сегодня они уже доживают свой век. А поэтому все острей и острей...

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ОЧЕРКИ

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ

«Мы прожили свою жизнь славно, мы сделали все, что может сделать гражданин для Родины и народа. Это наше богатство, наш скромный подвиг. Мы не выставляем его на показ. Зачем? Однако и прибедняться нам незачем...» Гигорий Чухрай. (далее…)

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РОМАН

УКРАДЕННЫЙ ПОДВИГ

О трагической истории этого человека я писал, когда Брежнев уже подавил в 1968 году «Пражскую весну»; когда честные историки, как генерал Григоренко, сидели в «психушках»; когда бывшие «сталинисты» вновь подняли головы и успели изъять из архивов КГБ неприятную для них правду либо исказить её; когда Сталина, укравшего боевую славу у...

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РАССКАЗ

ГАЛЯ МОЛОДАЯ

Галя молодая... Крестьянин лет пятидесяти и две девушки, ехавшие навстречу на повозке-фурманке, были вынуждены остановиться. Наконец замыкавший колонну бронетранспортер, натужно ревя двигателем и изрыгая удушливый дым, словно труба затапливаемой печи, остался позади. Поворачивая налево, в сторону примыкающего к дороге села, путники увидели стоявшую у обочины дивчину, которая для военного времени...

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ПОВЕСТЬ

ИМЯ ВЕРНЁТ ПОБЕДА

(Повесть)   1 Вторая буханка тоже кончилась, и теперь он собирал грибы, рыл посаженную вдоль железной дороги картошку и пек её по вечерам, перед темнотой, чтобы огонь костра не так было видно. Села обходил стороной: в военное время, чужой человек, да еще без документов — сходу влипнешь. Впрочем, с документами,...

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РОМАН

ВО ГЛУБИНЕ РОССИИ

От автора. Роман «Во глубине России»... Этот роман написан в 1970-е годы на основе рассказов фронтовиков, с которыми я встречалась в то время. Мои старший брат и муж тоже прошли через ад войны по фронтовым дорогам. События первых дней Победы в Берлине, кроме свидетельств фронтовиков, описаны мной на основе сообщений...

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РАССКАЗ

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

Горькая память детства... О той войне, сегодня уже далёкой, много написано книг, снято фильмов, но любой фронтовик скажет, что до сих пор о Великой Отечественной войне сказано еще не все и многое не совсем так, как было. Настоящую правду не принято было писать. Помню, в одной из своих документальных книг...

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ОЧЕРКИ

СПАСИБО, МАМА!

Спасибо мама! Отец мой умер, когда мне было полтора года — он надорвался на работе в каменоломне, пытаясь ударным трудом смыть позорное пятно на своём имени: «сын врага народа». Это «пятно» мне тоже приходилось осторожно, словно минёру около взрывного устройства, обходить при заполнении различных анкет и автобиографии. Никогда не задумывался...

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СТАТЬИ

ПРИВЕТСТВИЕ КОНКУРСА ОТ ЛАУРЕАТА СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Вот некоторые героические факты: младший лейтенант Бутелин Леонид Георгиевич — ижевский мальчишка, завсегдатай авиамодельного кружка: ранним утром 22 июня 41 года, совершая свой первый боевой вылет, в 30 км от границы, в районе города Станислав (Ивано-Франковск) он направил свой «Ил-16» на самолёт противника и врезался в него на высоте 200...

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СТАТЬИ

БЕЗ ГЛЯНЦА НА ПРОШЛОЕ

За свой ратный труд и безупречную службу, длиной в восемь, с лишним, лет Георгий Иванович Александров получил немало грамот и благодарностей от Иосифа Сталина, а также был награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны», государственными и ведомственными медалями. Но награды эти были потом. (далее…)

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МЕМУАРЫ

НЮРНБЕРГСКИЙ ЭПИЛОГ

Нюрнбергский эпилог-5... К концу допроса Кальтенбруннер мог уже сделать для себя совершенно определенный вывод: поединок между обвинением и его защитой проигран последней с катастрофическим счётом. Не понимать этого было нельзя, тем более тому, кто сам когда-то подвизался в юриспруденции. Но впереди была ещё заключительная стадия процесса — защитительная речь адвоката...

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ПИСЬМА

ПОБЕДА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ!

ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ АРКАДИЯ ПЕРВЕНЦЕВА Наша Победа нуждается в защите! Открытие конкурса о послевоенной судьбе героини рассказа писателя Аркадия Первенцева Девушка с Тамани Любаши потянуло за собой ниточку очередной истории. После публикации материала Бабушка с Тамани на сайте, в один из дней в оргкомитете раздался звонок. В трубке взволнованный мужской...

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СТАТЬИ

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Сталинградская битва уже перешагнула 75-летний рубеж своей истории. Бег времени неумолим. Всё реже становятся ряды непосредственных участников сражения под Сталинградом. Тем больший интерес представляют воспоминания и свидетельства заново раскрытые материалы, относящиеся к Сталинградской битве. Несмотря на великое множество изданий, исторической, документальной, мемуарной и художественной литературы, посвященной этому грандиозному событию XX...

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ОЧЕРКИ

ОН БЫЛ СЕМНАДЦАТЫМ РЕБЁНКОМ!

Двадцать пять лет назад Герой Советского Союза генерал армии И. Тюленев в беседе с корреспондентом «Красной звезды» А. Кочуковым посетовал на то, что мало и сухо пишется о маршале С. Тимошенко. Журналист предположил, что это происходит из-за взваленного на Семёна Константиновича воза ответственности за неудачи первых месяцев Великой Отечественной. Являясь...

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ОЧЕРКИ

ПОБЕДИ ЗЛО ДОБРОМ!

Есть у Боровичей и свой небесный покровитель — святой праведный Иаков Боровичский, мощи которого хранились в Боровичском Свято-Духовом монастыре, основанном в XIV веке. Монастырь в годы воинствующего атеизма был закрыт (сейчас он мало-помалу восстанавливается), мощи утрачены, но в заступничество «своего» святого боровичане верят до сих пор, относя к этому и...

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МЕМУАРЫ

ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ

Перед судом истории... 23 декабря 1948 года в токийской тюрьме Сугамо был приведён в исполнение приговор токийского трибунала, приговорившего к смертной казни через повешение семь главных японских военных преступников, которые несли основную ответственность за планирование, подготовку и развязывание многочисленных войн и военных конфликтов против миролюбивых стран и народов Дальнего Востока....

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СТАТЬИ

О КОНКУРСЕ «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

О конкурсе «Вечная Память»... Международный творческий (литературно-художественный и публицистический) конкурс, посвящённый 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, свою главную задачу выполнил. Конкурс соответствует заявленным стандартам: международный — участие публицистов, литераторов из разных стран; творческий — представлены оригинальные авторские произведения в широком спектре жанров, как публицистических (очерки, статьи, эссе) так и...

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МЕМУАРЫ

МАЛЬЧИШКИ, МАЛЬЧИШКИ…

Отец мой был невысокий, коренастый, ходил тяжеловатым твёрдым шагом, какой бывает у человека сильного, уверенного в себе. Казалось: если он встанет и не захочет сдвинуться, то его уже ничем не столкнёшь с места. Его считали в деревне правдолюбом, умным человеком. Он не матерился, не курил и не терпел водку и...

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МЕМУАРЫ

ПОКОЛЕНИЕ КОРЧАГИНЫХ: НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО При обсуждении пьесы В. Рафаловича по роману «Как закалялась сталь» Н. Островский воскликнул: «Друзья, самое дорогое, что есть у человека, — это жизнь... Это лейтмотив романа». (Николай Островский. Человек и писатель). Стоит остановиться на его жизни и родословной. Г.И. Храбровицкая, директор Государственного музея — гуманитарного центра «Преодоление»...

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МЕМУАРЫ

СУД В ТОКИО

Суд в Токио-2... Большинство рассчитывало хотя бы частично утопить правду в болоте многословия, елико возможно, затянуть процесс. Почти год — с 24 февраля 1947 года по 12 января 1948 года — защита представляла своп доказательства. Эти усилия адвокатов получили отражение в стенограмме, включавшей 20171 страницу. Суду было представлено 1602 документа...

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СТАТЬИ

БАБУШКА С ТАМАНИ

«...Узнав о вашем конкурсе, я решила написать о своей бабушке и неожиданно для себя узнала, что моя бабушка — героиня рассказа Аркадия Первенцева «Девушка с Тамани»... К сожалению, я очень поздно осознало того, ЧТО пришлось пережить БАБУШКЕ в годы войны, ради нас и ради нашего счастья. Повешенье, издевательство… и моё...

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МЕМУАРЫ

СРАМ ИМУТ И ЖИВЫЕ, И МЁРТВЫЕ, И РОССИЯ!

Срам имут и живые и мёртвые-1... Этим общеизвестным действиям Власова нет и не может быть оправдания. В истории России и Отечественной войны Власов был и остаётся не идейным перебежчиком и не борцом с «кликой Сталина», а преступившим присягу, уклонившимся в трудную минуту от управления войсками военачальником, бросившим в беде и...

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ОЧЕРКИ

МЕЧТА СТОЛЕТНЕГО ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Когда в самую нужную минуту появляется то, что уже не надеялся найти, в народе называется Божий Промысел. Так и здесь, вдруг ни с того, ни сего узнала, что в казахском городке Зыряновске проживает отметивший столетие «сын «врага народа», и он же Герой Советского Союза!» Все, как говорится, в одном стакане,...

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МЕМУАРЫ

СРАМ ИМУТ И ЖИВЫЕ, И МЁРТВЫЕ, И РОССИЯ!

Срам имут и живые и мёртвые-2... Ещё в начале 1993 года мне стало известно, что издание в России книг перебежчика В.Б. Резуна («Суворова») также инициируется и частично спонсируется (выделение бумаги по низким ценам) «сверху». Примечательно, что решительная критика и разоблачение этих фальшивок исходили от иностранных исследователей; на Западе появились десятки...

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РАССКАЗ

ПОМИНКИ

Сергей ехал в деревню. Не был там уже наверно лет семь. Дед заболел, и поехать не смог, а было необходимо. Оформлял пенсию, потом стали нужны какие-то справки из сельского совета. Владимир Петрович — дедов брат, сумел всё подготовить. Нужно было только забрать. Поездку подгадали к девятому мая, выходных два, можно...

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МЕМУАРЫ

НЮРНБЕРГСКИЙ СУД ИСТОРИИ

Нюрнбергский суд Истории... В ночь на 9 мая 1945 года в здании военно-инженерного училища в берлинском пригороде Карлхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Судьба Второй мировой войны, самой кровавой и опустошительной во всей истории человечества, решилась задолго до этого. Уже отгремели уличные бои в Берлине и над...

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ПОВЕСТЬ

ВЛАДИМИР ГИЛЬ — ПОМНИТЬ ЗАПРЕЩЕНО?..

Владимир Гиль Из-за машины показался подполковник Орлов, начальник штаба их вооружённого отряда, или «дружины», как его ещё называют. На подполковнике тоже немецкая шинель мышиного цвета. Так одеты и все солдаты в колонне, остановившейся перед деревней. Орлов плотнее своего командира, он родом с Урала, похоже, холод его особенно не беспокоит. —...

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ПИСЬМА

НОВОСТИ КОНКУРСА «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

17 марта 2020 года НОВОСТИ IV МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» День Победы над фашистской Германией — одна из главных памятных дат в истории нашего Отечества. Великий подвиг народов бывшего Советского Союза и его значение для нынешних и будущих поколений обязывают нас всегда помнить о нём. И поэтому в преддверии 75-летия Победы...

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СТАТЬИ

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

«Ах ты, гнида!» — сказала она с отвращением, и рассекла воздух правой рукой с вложенной в неё родной газетой. Находясь в состоянии крайнего замешательства, я смотрела то на неё, то на него. Оба были для меня «старые», после сорока. Тучи ссоры собирались, становились все темнее, назревали на моих глазах в...

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ОЧЕРКИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Действительно, ведь немцы были верны идее уничтожения материальных объектов духовной культуры покоряемых народов и, продвигаясь на восток, уничтожали не только людей, но все что было связано с русской культурой и русским духом. Они жгли города, расстреливали в упор лики святых. Они делали из позолоты куполов сувениры и сбрасывали с куполов...

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ОЧЕРКИ

БОЛЬШОЙ ПАТРИОТИЗМ МАЛОГО НАРОДА

В этом году, в связи с 60-летним юбилеем Великой Победы, праздничные мероприятия проходили особенно торжественно. Но наряду с ними, как бы параллельно, а иногда и со значительным опережением, в некоторых СМИ появлялись тенденциозные псевдо-документальные данные, фильмы, статьи, искажающие панораму как всей Второй мировой войны, так и отдельных её фрагментов, в...

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РАССКАЗ

ДЕВУШКА С ТАМАНИ

ЕЕ РАНЫ Девушка с Тамани... Голубой мир и ясные приазовские зори! К ним пришла Любаша потому, что жили в мире этом Баклан и Лебёдка. А получилось так: с матери-Украины прилетел, точно на тяжёлых и быстрых крыльях, Баклан, рыбак и непоседа, опустился на крутом обрыве Тамани, на виду Керчи и Еникале....

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СТАТЬИ

САМОСТОЯНЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Самостоянье человека... Сколько нужно еще времени, чтобы появился писатель, который своим гением сумеет встать рядом с Толстым? Много замечательных, высокохудожественных и талантливых произведений написано о прошедшей войне, но эта тема продолжает занимать умы. Подвиг солдата и подвиг народа, совершенный до мая 1945 года, остаётся неизменной частью нашего национального самосознания. Для...

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СТАТЬИ

СЛЕЗА У ЧИТАТЕЛЯ ПО СЕРДЦУ СКАТИТСЯ

Одна из главных проблем современного литературного процесса — проблема поиска героя нашего времени. Быть может, не ошибемся, если скажем, что героем нашего времени стал «человек ответственный». Вряд ли наши отцы и деды, в большинстве своем, шли в бой именно с криком «За Родину!». Может, в удалом «Ура!» было все, и...

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РАССКАЗ

МАША И МЕДВЕДЬ

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МЕМУАРЫ

ПОКОЛЕНИЕ КОРЧАГИНЫХ: НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

Во время крайне утомительного перехода, когда казалось, что невозможно сделать очередной шаг, нам разрешили краткий отдых, мы повалились на землю, многие сразу заснули, а вблизи нас сидели бойцы другой части. Высокий политрук с наслаждением громко читал им стихи о Василии Тёркине, они навсегда захватили меня. Сначала мне довелось воевать в...

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СТАТЬИ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Сегодня на сознание и поведение людей в немалой степени влияет представление о том, какой была прошлая жизнь. Именно поэтому история России ХХ века и особенно события Великой Отечественной войны стали ареной острой политической борьбы. Известно: выстрелишь в прошлое из пистолета — будущее ударит по тебе из пушки. Сейчас же по...

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МЕМУАРЫ

НЮРНБЕРГСКИЙ ЭПИЛОГ

Эпилог Нюрнбергского процесса... Аркадий Полторак: Нюрнбергский эпилог М., Воениздат, 1965. — 552 с. (Военные мемуары). Тираж 200 000 экз. Эпилог Нюрнбергского процесса... Автор книги Аркадий Иосифович Полторак — бывший секретарь советской делегации в Международном военном трибунале, судившем в Нюрнберге главных немецко-фашистских военных преступников. Он пишет о том, что в ходе...

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МЕМУАРЫ

ПОКОЛЕНИЕ КОРЧАГИНЫХ: НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

Николай Островский и его книга «Как закалялась сталь» помогали и продолжают помогать ему преодолевать обрушившиеся на него страдания. А в пять лет он стал узником фашистского лагеря (1941-1944). Он писал: «Впервые я познакомился с книгой «Как закалялась сталь» Николая Островского в детстве, в конце 1946 года. Я только что перенёс...

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ОЧЕРКИ

ВОЙНА, ВОРВАВШАЯСЯ В ДЕТСТВО

Война ворвавшаяся в детство... Этот рассказ о судьбе мальчишки из маленького зауральского городка Шадринска, в жизнь которого война ворвалась стремительно, переменив обычный уклад, заставив быстро повзрослеть. Виленину Рычкову пришлось непросто, а кому в те годы было легко?! Его история повторяется в истории тысяч девчонок и мальчишек, которые рано узнали, что...

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ОЧЕРКИ

КАК НЕПРЕДСКАЗУЕМА ЖИЗНЬ

В молодости Марина Сергеевна на себе испытала, как мучительны послеоперационные последствия по пересадке кожи. Лишь значительно позже, когда она была вынуждена заниматься нетрадиционной медициной из-за медикаментозной аллергии, она узнала о простом методе лечения ожогов любой степени, который помог ей однажды справиться с тяжёлой бытовой травмой. Могла ли она предположить, что...

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РАССКАЗ

У НАС БЫЛА ВОЙНА

НЕМЦЫ Когда я был маленьким, у нас была война, и всю войну мы жили в землянке. Землянка — это очень низкая хата, в которой все сделано из земли — пол, стены и даже крыша. Поэтому на крыше росли всякие незабудки, ромашки и одуванчики. Оно бы ничего, даже красиво, но коза...

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ОЧЕРКИ

ТЕРЕЗА, ТРИ МИХАИЛА И ДРУГИЕ

Вечный огонь на братских могилах советских солдат, сражавшихся за свою Родину, стал всенародным благодарением за проявленное ими мужество и храбрость, за несгибаемость духа и самопожертвование во имя Победы. Оплакиваемые матерями и вдовами, они ценой своей жизни спасли мир от фашистской чумы и навечно остались в памяти народной и в воспоминаниях...

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ОЧЕРКИ

О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ

КЛАВА И СВЕТА — Я точно научусь, я смогу, — сказала мне моя подруга Клава. — Мы должны, просто обязаны научиться это, делать, — ответила я ей, посмотрев на девочку — подростка, которая ловко работала в стороне. А лет ей на вид было намного меньше, чем нам с Клавой. —...

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РОМАН

УКРАДЕННЫЙ ПОДВИГ

Игорь кивнул на жаровню с остатками зайца и принялся объяснять, что не ел трое суток и потому позволил себе съесть чужое. Он прикладывал руку к сердцу, просил его извинить. Хозяин, наконец-то, улыбнулся себе в бороду и, раскурив трубку, показал на неё: будешь, мол, нет? Игорь обрадовался, опять стал благодарить. Курнув...

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ПИСЬМА

ПОСАДИТЕ ДЕРЕВО ЗА ТОГО ПАРНЯ!

«Память — это единственный рай, откуда нас не могут изгнать» (Жан Поль) Посадите дерево за того парня!.. Вот некоторые ответы из писем авторов: «Только в Республике Северной Осетии — Алания в рамках Всероссийской акции «Посадите дерево за того парня!» с участием Президента Республики Таймураза Дзамбековича Мамсурова и большого количества людей...

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МЕМУАРЫ

ПОКОЛЕНИЕ КОРЧАГИНЫХ: НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

СЧАСТЬЕ НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО В школе моё внимание уцепилось за вычитанную в книге фразу: «Человек рождён для счастья...» Вот цель в жизни — быть счастливым. Так-то оно, так. Но каждый по-своему понимает это самое счастье. Один будет рад, если прославится добрыми делами, для другого главное в жизни разбогатеть, а для пастуха...

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МЕМУАРЫ

ПОКОЛЕНИЕ КОРЧАГИНЫХ: НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!

Всю жизнь преследует она, Давно прошедшая война. Покоя нет ни вечером, ни днём. И даже ночью беспросветной Лежу под вражеским огнём.   СНОВА НА ФРОНТ И МОЯ ВСТРЕЧА С ПОБЕДОЙ В Днепропетровском Краснознамённом артиллерийском училище я проходил ускоренный одногодичный курс. Учёба завершилась 25 апреля 1945 года. Надел новое, только что...

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МЕМУАРЫ

НЮРНБЕРГСКИЙ ЭПИЛОГ

I. СУД НАРОДОВ ДОРОГА В НЮРНБЕРГ Нюрнбергский эпилог Аркадия Полторака...Июль 1945 года. Дивизия, в которой я служил председателем трибунала, возвращается из-под Праги в родные места. На этот раз путь был лёгким — солдаты спешили домой. Нюрнбергский эпилог... Меня же ожидало другое. Из Москвы пришло указание немедленно прибыть в Главное управление...

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СТАТЬИ

КТО ВЗЯЛ В ПЛЕН ПАУЛЮСА?..

Кто взял в плен Паулюса?.. Никита Хрущёв четыре раза встречался с «творческой интеллигенцией», чтобы её, «творческую интеллигенцию», поучить. Поучить тому, как писать стихи, как писать картины и вообще, как родину любить. Встречи длились по многу часов, основным оратором на них был сам первый секретарь ЦК КПСС. Говорил он много, темпераментно...

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РАССКАЗ

ОПАЛЁННОЕ ДЕТСТВО

ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПЕПЕЛИЩЕ Стали бомбить деревню, а нас у мамы шестеро... И все были, как говорили наши соседи: «Мал мала меньше!»... Самый старший я, мне было тринадцать лет. Сначала мы ничего не могли понять и просили всех солдат, что отступали через нашу деревню, взять нас с собой. — Прости, сынок!...

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ПОВЕСТЬ

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ

В ОБЪЕКТИВЕ — БИТВА БАРОНА — Кино! — удивился Алексей и захлопнул сенную дверь. Он наклонился к окну — на дворе у приступок жилистый бык футболил пластиковое ведро. Крепыш — малолетка гонял её по зелёной траве, будто нападающий сборной Аргентины. «Красный мяч» охал от ударов, что придавало азарта разъярённому «спортсмену»....

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РАССКАЗ

ОПАЛЁННОЕ ДЕТСТВО

ТРИ СЕСТРЫ Нас было три сестры: Рэма, Майя и Кима. Имена странные, но так нас назвал отец, он был партийным работником. В доме у нас было много книг с портретами Ленина и Сталина. И в первый же день войны мы закопали их в сарае. Наша мама перестала улыбаться после ухода...

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РОМАН

УКРАДЕННЫЙ ПОДВИГ

Офицеры эти, из госбезопасности, арестовали 5 дружков Егупова и всю ночь допрашивали их в землянке Коркина. Это было как раз за сутки до расстрела Сивкова. А когда Сивкова убили, я уже говорил, стемнело совсем. Слышим, какие-то крики в одной из землянок — вроде кого-то бьют. Что там происходит, мы уже...

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СТАТЬИ

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

В «Правде» было опубликовано обращение с призывом брать на поруки детей-сирот. Взяли Алексей и Груша Лаптевы извозчика и поехали к Никитским воротам. Перед особняком стоял огромный раскидистый вяз. Сейчас там Посольство Бирмы находится, а тогда был временный детоприёмник. Заведующая сказала двум немолодым людям: — Мы даём на руки только самых...

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ОЧЕРКИ

ШАХТЁРЫ ДОНЕЦКА — ЗАЩИТНИКИ ОДЕССЫ!

Шахтёры Донецка — защитники Одессы... Шел август грозного 1941 года. Первые, полные тяжелых испытаний, месяцы Великой Отечественной войны... Вся мощь гитлеровской военной машины была задействована в последней реализации тысячелетней германской концепции «Натиска на Восток». Немецко-фашистские войска добились серьезных успехов, оккупировав значительную часть территории Советского Союза. С упорными оборонительными боями продолжался...

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МЕМУАРЫ

ПЕСНЯ, СПАСЁННАЯ БЕРНЕСОМ

Большую популярность Марку Бернесу принесли роли в кинокартинах, посвященных Великой Отечественной войне, особенно роль Аркадия Дзюбина в фильме «Два бойца», где он с поразительной задушевностью и простотой спел песню «Тёмная ночь», а также стилизованную «под одесские песни» «Шаланды». Первый публичный концерт Марка Бернеса состоялся в Свердловске в Доме офицеров 30...

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РАССКАЗ

З О Р А

Василий Удалец «Зора»... О том, что началась война, и что жестокие бои идут на территории Союза и что наши войска, неся огромные потери, отстаивая каждую пядь земли, отступают, жители Вербовки, села, расположенного в глухомани Юго-Западной Брянщины, узнавали из редких новостей, которые приносили гости из района, находящегося на удалении тридцати километров...

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ОЧЕРКИ

ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ ДУСЯ

Нет, это не заслуга, а удача Стать девушке солдатом на войне. Когда б сложилась жизнь моя иначе, Как в День Победы стыдно было б мне! С восторгом нас, девчонок, не встречали: Нас гнал домой охрипший военком. Так было в сорок первом. А медали И прочие регалии потом... Смотрю назад, в...

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МЕМУАРЫ

СРАМ ИМУТ И ЖИВЫЕ, И МЁРТВЫЕ, И РОССИЯ!

Срам имут и живые и мёртвые-3... Неужели на полях войны от Волги до Эльбы у них никто не остался?.. Они что, инопланетяне или — без памяти?.. Впрочем, как нам уже разъяснили, восславление нацистского военного преступника, виновного в истреблении более полумиллиона советских и польских граждан, и восславление генерала-перебежчика, в трудную минуту...

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МЕМУАРЫ

НЮРНБЕРГСКИЙ ЭПИЛОГ

— Обвинение предъявило подсудимым конкретно совершенные ими преступления: агрессивные войны, чудовищные злодеяния... Я полагаю, что трибунал совершенно не намерен слушать лекции по вопросам национал-социализма, расовой теории и прочего. И трибунал согласился с Р.А. Руденко. Никогда не забуду, как слушал судебный зал заключительную речь главного советского обвинителя. На следующий день —...

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РАССКАЗ

ЦЕЛЕБНЫЙ БОРЩ

Ночью, 4 февраля 1943 года, в шторм, высадился основной десант на побережье посёлка Южной Озерейки, в 30-ти километрах юго-западнее Новороссийска. Наступали по пояс в воде — поднималась она больше метра, прижатые многослойным пулемётным огнём, десантники в бушлатах шли вперёд. Цель одна — освобождение Новороссийска. В бинокль комбат Кузьмин видел, как...

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ПИСЬМА

ОТВАЖНЫЕ ОСЕТИНЫ

Отважные осетины... С первых дней Великой Отечественной на защиту Родины встали более 90 000 уроженцев Осетии, которые были на фронтах — от Баренцева моря до предгорий Кавказа, в партизанских отрядах на Украине и в Белоруссии, в Испании, и проявили образцы доблести и героизма. Шестьдесят пять Героев Советского Союза, одинадцать полных...

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РОМАН

УКРАДЕННЫЙ ПОДВИГ

Опять резко воняло хлоркой и отходами в баке, который им поставили в аккуратной Германии. Но Германия уже кончилась, а их всё везли и везли. И привезли, наконец, в город Льеж, в Бельгию — вон аж куда занесло! На станции их посадили на грузовики и повезли через дивной красоты и чистоты...

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ПОЭЗИЯ СТАТЬИ

ПОКЛОН ВАМ ДО ЗЕМЛИ!

Поклон вам до земли! ...Я слушал и зверел от ненависти к этому человеку, и его родителям. Какие учителя стоят у него за спиной, и есть ли у него Родина. Я не мог представить его в окопе рядом со своими сверстниками в том первом бою — самом страшном. Миллионы ребят —...

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СТАТЬИ

МЫ НЕ ХОТИМ ВСТРЕЧАТЬ 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
ПОД СИМВОЛАМИ ГИТЛЕРОВСКОГО ПЛАНА «ОСТ»!

В конце весны прошлого года американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к 75-летию с момента окончания Второй мировой войны, где указаны все союзники, кроме… СССР — главного победителя фашизма в Европе! (далее…)

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СТАТЬИ

ДЕВУШКИ ИЗ ОСВЕНЦИМА

Девушки из Освенцима... На этом суде присутствовали и советские корреспонденты, среди которых был и фронтовой корреспондент газеты «Известия» — писатель Аркадий Первенцев. Во время сбора материалов для своих статей писателю удалось разыскать двух советских девушек — узниц концлагерей. Они-то и рассказали писателю о своей полной трагизма судьбе. Две советские девушки...

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СТАТЬИ

НАШ БАТАЛЬОН ЗАВТРАКАЛ НА ПОТЁМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ ОДЕССЫ!

Наш батальон завтракал в Одессе... Жить почти рядом и не встретиться с единственным в Киевском районе города-героя Одессы Героем Советского Союза Владимиром Александровичем Мушниковым было бы непростительной ошибкой для юных журналистов кружка «Юнкор» Центра детского и юношеского творчества «Эврика», где не так давно меня попросили вести такой кружок. Несколько раз...

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МЕМУАРЫ

НЮРНБЕРГСКИЙ ЭПИЛОГ

II. ГЕРМАН ГЕРИНГ С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ Десять дней продолжался допрос Германа Геринга. Нюрнбергский эпилог-3... Десять дней внимание всего мира было приковано к его показаниям. Восстанавливая в памяти огромный материал, устный и письменный, прошедший перед судом за те десять дней, и сопоставляя его со всем виденным и слышанным на Нюрнбергском процессе...

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ОЧЕРКИ

СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ РОССИИ

Советские солдаты России... Некоторые из них не успели построить собственный дом, посадить деревья и воспитать детей. Но не их в том вина — так судьба распорядилась. И ничего уже с этим не поделаешь. Говоря словами поэта Бориса Полякова: «Нам ничего уже не изменить, Истории ошибки не исправить. Что остаётся? Остаётся...

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