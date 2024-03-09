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Новости конкурса «Вечная Память» 3 сентября 2015 года.

ИЗ ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ III МТК «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

Как известно, 3 сентября 2015 года завершился приём заявок на участие в III МТК «Вечная Память», объявленном два года назад к 70-летию Победы, окончания Второй мировой войны и к 100-летию начала Первой мировой. И только сегодня стало возможным обнародовать некоторые данные об итогах этого Конкурса. Оргкомитет отмечает, что МТК «Вечная Память» стал ещё более масштабным и массовым, чем предыдущие два конкурса — к 60-летию и 65-летию Победы. Выросли не только авторитет, массовость и популярность Конкурса, но и уровень патриотизма в присланных работах.

География участия в Конкурсе по-прежнему не знает границ: 85 процентов авторских заявок из России, остальные из 20 других стран. Войти же в список конкурсантов посчастливилось гражданам России, Украины, Беларуси, Новороссии (ДНР), Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Канады, Молдовы, Приднестровья, Хорватии и Эстонии. Новости конкурса «Вечная Память»...

Общее число авторов (хотя не по всем авторам принято решение об их статусе как участников конкурса) составило 11 355 человек, при этом многие из них подавали в Оргкомитет несколько заявок — по разным номинациям.

На массовости Конкурса сказалось и то, что на этот раз к участию в нем были допущены дети от 5 до 18 лет, что позволило выявить имена новых талантов, как, например, 5-летняя Марина Павленко (Москва), юный прозаик, шестиклассница Рауана Аубакирова (Караганда, Республика Казахстан) и другие.

Правда, в результате мы получили и большое количество школьных сочинений и курсовых работ студентов на темы войны и её героев. Это мы далеко не всегда могли считать работами творческими, что нередко вызывало недовольство родителей и педагогов, живо болевших за своих детей и учеников, — недовольство вплоть до жалоб «наверх». Новости конкурса «Вечная Память»...

Досадно и то, что многие авторы очень невнимательно отнеслись к оформлению заявок, к правилам подготовки текстовых и фотоматериалов по условиям Конкурса, из-за чего более 3 тысяч таких заявок просто не могло быть принято к рассмотрению.

Тем не менее, МТК «Вечная Память» ещё раз убедительно показал свою высокую потребность в нём и необходимость для всего общества. Как и настоятельную потребность государственного участия в нем, его материальной поддержки: проводить такую огромную и затратную работу только на энтузиазме тех, кто неравнодушен к истории своей страны и будущему её новых поколений, как это делается в течение многих лет силами только Федерального журнала «СЕНАТОР», — все более задача непосильная…

Ещё одним достижением нынешнего Конкурса стало видеоматериалы на темы Великой Отечественной войны, которые представлены в различных номинациях. В портфеле Конкурса, да и на его официальном видеоканале «День Победы» в YouTube, уже немало таких работ, в которых школьники и студенты читают стихи военных лет, исполняют песни и рассказывают о своих прадедушках. Такие видеоматериалы, как пишут в комментариях к ним, заслуживают того, чтобы они были демонстрированы в школах и вузах России во время уроков и занятий.

Среди видеоматериалов и немало профессиональных работ различных студий и телерадиокомпаний, как АНО ТРК «Крым», Урюпинский Радиоканал «Авантаж», «Школа Искусств и Медиатехнологий» известной телеведущей Арины Шараповой, Фонд «С чего начинается Родина» (Россия), Международный Фонд культурной интеграции им. Чжен Хэ (г. Бишкек, Кыргызстан) и другие.

Особое место занимают песни, которые, благодаря авторским клипам, созданным авторами-конкурсантами и при участии партнёров МТК «Вечная Память», уже стали достоянием широкой публики на видеоканале Конкурса в YouTube. Конкурс показал: песни на военно-патриотические темы не забыты, спрос на них растёт и растёт, а потому авторы-исполнители сочиняют все новые песни.

Как известно, параллельно с приёмом заявок в III МТК «Вечная Память» принимались и анкеты с фотографиями героев и участников Великой Отечественной войны в рамках акции памяти «Спасибо за Жизнь!» — с целью создания интерактивного «Фотоальбома победителей фашизма» на портале Конкурса. Получено более 2000 фотографий, многие из которых требуют тщательной реставрации, что, конечно, потребует дополнительного времени и финансовых средств для реализации данного проекта. Новости конкурса «Вечная Память»...

В Конкурсе активное участие приняли и маленькие художники. Поступило более 500 детских рисунков, среди них особенно выделяются рисунки учащихся спецшкол из Республики Казахстан.

И, наконец, о литературно-публицистических материалах Конкурса. Скажем сразу: в связи с огромным наплывом заявок и конкурсных работ, часть из них пока ещё не рассмотрена. Поэтому, скорее всего, более полные итоги Конкурса будут готовы не ранее 20 ноября, когда Оргкомитет обнародует и список финалистов III МТК «Вечная Память». И только после этого материалы будут переданы на рассмотрение членам Жюри. А сегодня Оргкомитет обращается ко всем авторам литературно-публицистических материалов с рекомендацией своими силами и за свой счёт провести необходимое редактирование и корректуру своих произведений и выслать их нам по электронному адресу МТК «Вечная Память» с пометкой «РЕДАКТИРОВАН» — до 10 ноября 2015 года, когда планируется публикация этих работ на портале Конкурса. Надо особо отметить, что без должной правки и корректуры материалы просто не смогут быть переданы членам Жюри, ни тем более опубликованы.

Нелишне будет напомнить авторам и о том, что по условиям конкурса к рассмотрению принимаются только ранее не публиковавшиеся работы. И очень не хотелось бы повторения неприятных историй предыдущих конкурсов, когда некоторые авторы представляли свои уже опубликованные произведения: таких авторов приходилось просто исключать из участия в Конкурсе. Предупреждаем, что сегодня Оргкомитет вооружён специальной программой «Антиплагиат», и мы очень надеемся, что не придётся «принимать меры» ни к финалистам, ни тем более к лауреатам Конкурса: святая идея Конкурса исключает нечестное участие в нем. Новости конкурса «Вечная Память»...

Оргкомитет III МТК «Вечная Память»

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6 мая 2015 года.

Оргкомитет III МТК «Вечная Память», редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Фонд «Маршалы Победы» сегодня приняли решение продлить время приёма заявок от авторов. В решении сказано: «Учитывая многочисленные просьбы и пожелания авторов, а также предстоящее 70-летие Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, продлить срок приёма заявок на участие в III МТК «Вечная Память» до 3 сентября 2015 года включительно...».

Не скроем: решение Оргкомитета обусловлено и тем, что III МТК «Вечная Память» вызвал исключительную активность у наших авторов — поступило более 8000 заявок. Таким образом, на все три наших конкурса пришло более 14500 заявок из 41 страны мира, в том числе и от граждан всех 15 бывших республик Советского Союза.

Одним из больших достоинств III МТК «Вечная Память» стало участие в нём детей в возрасте от 5 до 18 лет, что позволило нам не только привлечь их внимание к истории Великой Отечественной войны и к великому подвигу народов бывшего Советского Союза, но и найти среди них немало талантливых и творчески одарённых детей (например, Марина Павленко из Москвы, Рауана Аубакирова из Караганды и другие), поражающих своими талантами.

Итак, наш Конкурс продолжается, а подробности о предварительных итогах III МТК «Вечная Память» вы узнаете в ближайшее время. Следите за нашими сообщениями! Новости конкурса «Вечная Память»...

Оргкомитет III МТК «Вечная Память»

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18 апреля 2014 года.

Оргкомитет III Международного творческого конкурса «Вечная Память» продолжает идею сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе созданием интерактивного альбома победителей фашизма «Спасибо за жизнь!». Начало этому проекту был положен ещё в 2009-2010 годах в рамках предыдущего конкурса, состоявшегося в честь 65-летия Победы. В большей степени созданию этого альбома послужили читательские письма. Так, например, Юлия Сафронова из Москвы писала:

«Спасибо вам за прекрасный подарок в год 65-летия Победы — ваш конкурс, который показал себя авторитетным международным творческим мероприятием по воспитанию патриотизма и сохранению памяти о Великой Отечественной войне и её героях. Считаю, что сам Бог велел вам провести и конкурс на лучшую фотографию ветерана Великой Отечественной войны. Ведь скоро среди нас не останется и их. Давайте же сохраним о них память не только в наших сердцах, но и в замечательных фотографиях этого героического поколения!». Новости конкурса «Вечная Память»...

Сегодня идея создания интерактивного альбома «Спасибо за жизнь!» получила поддержку и со стороны наших коллег и партнёров, которые решили объединить с нами усилия, в т.ч. в создании фото-стендов (см. фото), которые будут установлены на площади у Большого театра в Москве в рамках праздничного оформления города к 9 Маю — с 4-го по 10-ое мая этого года. В связи с этим редакция журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем заинтересованным гражданам России и других стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, с просьбой оперативно откликнуться на наше предложение: выслать в указанный ниже адрес электронной почты фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Фотографии, поступившие в адрес Оргкомитета конкурса до 27 апреля 2014 года, будут использованы в создании стендов, а также будут включены в интерактивный альбом ветеранов Великой Отечественной войны «Спасибо за жизнь!»...

Оргкомитет III МТК «Вечная Память»

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16 ноября 2013 года.

Принимая на себя почётную обязанность председателя Жюри Международного творческого Конкурса (МТК) писателей и журналистов «Вечная Память», счёл необходимым поглубже вникнуть в то, что уже сделано предшественниками, хотя, как военный историк, и до этого не раз обращался к публиковавшимся в рамках Конкурса материалам.

Начальный старт этому, как оказалось, единственному в мире творческому Конкурсу, посвящённому истории Великой Отечественной войны и её героям, был дан ещё в январе 2005 года. Инициатором и учредителем его стал информационно-аналитический журнал «Сенатор», победитель открытого федерального Конкурса «Петербург. Возрождение мечты», который был проведён в 2003 году Информационным управлением Администрации Президента РФ в честь 300-летия Санкт-Петербурга. Безусловная заслуга в инициировании Конкурса принадлежит главному редактору журнала «Сенатор» Фреду Александровичу Искендерову, возглавившему Оргкомитет МТК. В Жюри первого Конкурса вошли крупные деятели отечественных культуры и науки, среди них М.Ф. Борисов, Н.П. Бурляев, В.К. Волков, И.Д. Кобзон (председатель), В.С. Лановой, И.А Рогачёв, Ю.М. Соломин, М.Л. Титаренко и другие.

Оргкомитет III МТК «Вечная Память» Новости конкурса «Вечная Память»...

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20 сентября 2013 года.

В Москве объявлен III Международный творческий конкурс (МТК) «Вечная Память» к 70-летию Великой Победы! Фактически это продолжение I-го и II-го Конкурсов, которые были проведены к 60— и 65-летию Победы и вызвали широчайший отклик как в нашей стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье.

Отличие нового Конкурса в том, что в нём еще больше увеличено жанровое разнообразие материалов, допускаемых к участию в Конкурсе, а также расширен возрастной состав участников: в целях содействия патриотическому воспитанию молодого поколения на высоких примерах Великой Отечественной войны к участию в нём будут допущены дети и школьники от 5 до 18 лет, что даст возможность выявить новые имена юных дарований и оказать содействие развитию детского художественного творчества.

Но самым значительным отличием нового Конкурса является включение в него новой номинации: «Великая и забытая» — к 100-летию начала Первой мировой войны.

В этом небывалом по масштабам конкурсе могут принять участие граждане России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран на постсоветском пространстве, а также дальнего зарубежья, в т.ч. наши соотечественники в различных странах мира.

В рамках III МТК «Вечная Память» организаторы конкурса вновь обращаются к учительскому сообществу и учащимся школ России с предложением провести в школах уроки по чтению, обсуждению и написанию сочинений по произведениям авторов-конкурсантов.

Кроме того, принято решение продолжить проведение Всероссийской акции «Посадите дерево за того парня!», получившей уже раньше активную поддержку на местах. Руководство Фонда «Маршалы Победы», редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитет III МТК «Вечная Память» обращаются ко всем с призывом посадить до 70-летия Победы дерево в память о каждом павшем в Великой Отечественной войне защитнике Родины. Пусть всегда зеленеет и шелестит листвой наша благодарная память о них! Новости конкурса «Вечная Память»...

См. Положение о III МТК «Вечная Память».

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КОНКУРС... ВО ИМЯ ГРЯДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

Новости конкурса... В этот день, ровно 60 лет назад, 1 февраля 1945 года шёл 1321-й день войны, а до её окончания ещё оставались 97 тяжёлых дней. Но пока никто не знал день Х — день долгожданной Победы и окончания Великой Отечественной. Шел 96-й день Будапештской стратегической наступательной операции войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при поддержке Дунайской военной флотилии. А для Висло-Одерской стратегической наступательной операции войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, 1-й армии Войска Польского при поддержке левого крыла 2-го Белорусского фронта и правого крыла 4-го Украинского фронта — 21-й день боев. Также синхронно день в день, три недели назад до этого, началась Западно-Карпатская стратегическая наступательная операция войск 4-го Украинского фронта и правого крыла 2-го Украинского фронта, 1-й и 4-й румынских армий и 1-го чехословацкого армейского корпуса. Наконец, этот день был 20-м днём Восточно-Прусской стратегической наступательной операции войск 3-го и 2-го Белорусских фронтов при поддержке войск левого крыла 1-го Прибалтийского фронта, частей Краснознамённого Балтийского флота и 18-й воздушной армии.

Новости конкурса... Много было побед в этот день: наши войска в Восточной Пруссии овладели городом Зеебург, а также с боями заняли более 50 других населённых пунктов, среди которых Другенен, Куменен, Поерштитен, Понакен, Шудиттен (17 километров северо-западнее Кенигсберга), Кнаутен, Роггенхаузен, Толнигк, Зигфридсвальде, Лекиттен, Флеминг, Эшенау, Глоттау. А войска 2-го Белорусского фронта 1 февраля 1945 года штурмом овладели городом и крепостью Торунь (Торн) — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Висла. Севернее и северо-западнее города Шнайдемюль советские войска заняли город Ратцебур, населённые пункты Пиннов, Бризенитц, Цамборст, Виссульке, Лебенке, Шпринберг. Северо-восточнее и восточнее Франкфурта-на-Одере наши войска с боем овладели городом и железнодорожным узлом Шверин, а также заняли на территории Бранденбургской провинции более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населенные пункты Либенов, Дюрингсхоф, Хаммер, Кенигсвальде, Глайссен, Зеерен, Лагов, Мюльбок, Гризель, Лайтерсдорф. Западнее города Лешно (Лисса) наши войска пересекли германскую границу и с боем овладели городами Шлезирзе и Фрауштадт, заняли более полусотни других населённых пунктов… Новости конкурса «Вечная Память»...

Новости конкурса... День в день, ровно 60 лет спустя, 1 февраля 2005 года, редакция федерального журнала «СЕНАТОР» решила официально объявить о старте Международного творческого конкурса «Вечная Память», посвящённого 60-летнему юбилею Великой Победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая 2005 года будем принимать заявки от журналистов и писателей на участие в нашем конкурсе. Мы приглашаем всех журналистов и писателей из России и стран СНГ принять активное участие в этом творческом состязании.

Об условиях и правилах участия в нем см. Федеральный творческий Конкурс «Вечная Память».

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О КОНКУРСЕ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Новости конкурса... В нашем советском обществе, да и в современной России тоже, к ветеранам Великой Отечественной войны относились с особым почтением, они всегда были и остаются главным сословием общества и пользуются огромным уважением. Новости конкурса... Конечно, некоторые люди могут поспорить с этим утверждением и по-своему будут правы, ведь мало ли представителей власти и самого общества были искренни в отношениях с ветеранами и относились к ним по заслугам, не говоря о решении их каких-то социальных и других проблем. Но время идёт и почти все ветераны тоже ушли в мир иной, остались единицы, одним из которых является 96-летний Сухарев Александр Яковлевич, — экс-генеральный прокурор СССР, а до недавнего времени — советник Генерального прокурора РФ, наш друг-соратник и незаменимый Председатель Международного Жюри МТК «Вечная Память». Ведь именно такие люди как он подарили нам праздник жизни — праздник Победы над фашистской Германией, ставший чуть ли не главной памятной датой в истории нашего Отечества. И поэтому великий подвиг народов бывшего Советского Союза обязывают нас накануне 24-летия со дня основания Федерального журнала «Сенатор» (27.03.1996) и в преддверии 75-летия Великой Победы объявить о старте IV Международного творческого Конкурса (МТК) «Вечная Память», ставшего с 2005 года традиционным, когда впервые за все годы после войны в России он был учреждён по инициативе журнала «СЕНАТОР» и проведён с участием Союза писателей России...

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«ПОБЕДА НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ!»

Новости конкурса... С таким заявлением в год 60-летия Победы (27 марта 2005 года) выступили члены Международного Совета и Жюри МТК «Вечная Память», а Оргкомитет конкурса, учитывая все возрастающую активность фальсификаторов истории Великой Отечественной и Второй мировой войны и роли Красной Армии в разгроме германского фашизма и японского милитаризма, предложил: «Необходимо на государственном уровне раз и навсегда защитить День Победы, как защищены флаг, герб и другие атрибуты нашего государства. Ведь Победа 9 Мая 1945-го — это национальное достояние народов России и республик бывшего Советского Союза, вот почему День Победы для народов России даже больше, чем Конституция РФ, объединяет и сплотить нас!..». Новости конкурса «Вечная Память»...

Новости конкурса... И только через четыре года вышел нужный Указ Президента РФ (15 мая 2009 г. N549) «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» — что стало главным резонансом Международного творческого конкурса «Вечная Память». Ведь кто мог знать, что спустя 60 лет после окончания Второй мировой, Победа над фашисткой Германией будет нуждаться в защите, прежде всего, от лжеисториков в самой России и за её пределами. Кто бы знал, что у нас будут издаваться учебники, в которых роль победителя над фашизмом будет отведена не Советскому Союзу, а США! И кто бы мог предположить, что не только лжеисторики и чиновники РФ, но и многие лидеры европейских стран будут трактовать историю Второй Мировой войны искаженно, тенденциозно, в угоду политической конъюнктуре...

Новости конкурса... «Это был одним из главных мотивов, побудивших нас вместе с Союзом писателей России организовать и провести такой грандиозный Международный творческий конкурс «Вечная Память», посвященный Великой Победе и 60-летнему юбилею окончания Второй мировой войны — рассказал главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР» Фред Искендеров. — Проведением такого широкомасштабного Конкурса на международном уровне мы решили напомнить современному российскому обществу и, особенно, подрастающему поколению о нашем недавнем прошлом и о нашей Великой Победе над фашизмом — о самой кровавой трагедии ХХ века! Напомнить, чтобы задумались люди о ценностях мирного времени, вспомнить павших в бою солдат и офицеров, и рассказать о славе и героизме народов СССР, которые отстояли мир, защитили страну и спасли её от полного уничтожения…

«Пусть знают и помнят потомки!» — вот таков девиз и нашего Конкурса!» — отметил в завершении своей речи Фред Искендеров, руководитель Организационного комитета МТК «Вечная Память».

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